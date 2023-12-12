Preparação e limpeza do veículo

A limpeza dos veículos com água, especialmente do estofamento, é necessária em algum ponto da preparação do veículo. No entanto, adiar a limpeza básica o máximo de tempo possível faz sentido. A razão: os tempos de secagem são longos e a germinação e o bolor podem ocorrer se a secagem for feita de forma incorreta.

Se a sujeira, como manchas de bebidas ou restos de comida, se depositou ao longo do tempo, a extratora de spray é a solução certa para removê-la. Ela borrifa água misturada com material de limpeza e volta a aspirar o estofamento. Estofamentos mais antigos ou que não tenham sido limpos há muito tempo geralmente precisam ser aspirados várias vezes, uma vez que o processo puxa a sujeira alguns centímetros para mais perto da superfície em cada passagem.