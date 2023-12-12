Preparação e limpeza do veículo
Seja na preparação de veículos clássicos, limpeza de veículos em concessionárias de automóveis, carros de aluguel e frotas de empresas ou no cuidado de carros clássicos exclusivos e carros esportivos: onde os veículos são continuamente limpos e cuidados, sua vida útil aumenta e seu valor é preservado. A tecnologia certa e a maneira certa de trabalhar conduzem ao seu objetivo de forma rápida e sustentável.
Limpeza de manutenção na preparação do veículo: a limpeza a seco é a melhor
Preparar superfícies no interior: vigiando cada detalhe
Há muitos aspectos a considerar quando se trata de preparação de veículos e limpeza interior. Panos aglutinantes de pó podem ser usados para remover a poeira solta das superfícies. Se materiais como o Plexiglas estiverem envolvidos, deverá ser usada pouca pressão ao limpar, a fim de evitar arranhões causados por partículas de poeira transportadas. Os panos impregnados com adesivo limpam bem e não deixam resíduos. Em alternativa, podem ser usadas luvas de microfibra para limpar o pó. Um limpador de superfície que é aplicado ao pano de microfibra antes da limpeza é recomendado para ajudar com a sujeira persistente.
Dica para limpar as ranhuras de ventilação:
Uma chave de fendas pode ser usada para limpar ranhuras de ventilação de forma mais fácil e completa. Isso facilita a entrada nos espaços vazios com o pano de microfibra.
Preparação de superfícies têxteis: do assento, passando pelo porta-malas até o tapete
Para limpar superfícies têxteis, os aspiradores de pó com bicos turbo são muito adequados para remover sujeira solta e aderente, como migalhas presas ou pelos de animais domésticos. Um bico de fenda pode ser usado para as fendas entre os assentos. Se uma névoa leve e uniforme se formou no estofamento dos bancos ao longo do tempo, a aparência pode ser renovada com um pano de microfibra úmido.
Se houver manchas pontuais persistentes a serem removidas, um tira-manchas universal pode ajudar. Antes de mais nada, o agente deve ser testado quanto à compatibilidade de material em um local discreto. Caso contrário, o tira-manchas é aplicado com um pano de microfibra e enxugado com movimentos circulares. É importante não esfregar a mancha com firmeza em nenhum caso, pois isso espalhará a sujeira.
Dica - Aspirar superfícies:
1. no caso de frotas grandes, os aspiradores de pó sem fio com mangueiras de extensão são uma solução útil para remover a sujeira de um veículo inteiro de forma rápida e eficiente.
2. os assentos de couro ou couro sintético devem ser aspirados cuidadosamente para que não fiquem riscos ou arranhões. As superfícies sensíveis podem ser bem limpas com uma escova de aspiração.
Limpar as superfícies de vidro: evitar sujar novamente
Para limpar superfícies de vidro e espelhos, usar materiais de limpeza com alto teor de álcool e poucos tensoativos. A razão é que os tensoativos dificilmente podem ser removidos sem deixar qualquer resíduo. As partículas de poeira que são sopradas para o vidro pelo ar-condicionado ou pela ventilação aderem bem a ele e fazem com que ele se suje de novo rapidamente.
Panos de microfibra em 16 dobras ajudam a remover a carga de sujeira e evitam que a sujeira seja transportada posteriormente. O pano de limpeza é dobrado ao meio três vezes (uma para baixo e duas para o lado), de modo que um total de 16 lados são criados. Em um balde, uma quantidade precisamente definida de panos dobrados é umedecida com uma determinada quantidade de material de limpeza. Eles absorvem tudo e estão prontos para uso. Agora cada superfície deve ser limpa com um lado novo. Depois de usar cada lado, você descarta o pano e usa um novo.
Dica sobre limpadora a vapor para limpeza de vidros
Quem investe em uma limpadora a vapor tem uma opção muito boa e livre de produtos químicos para limpar janelas na preparação de veículos. Se você passar um bocal de 10 cm de largura com uma capa de microfibra ou de algodão sobre o vidro, você poderá remover a sujeira e polir ao mesmo tempo. Dessa forma, não ficam resíduos ou marcas de limpeza e a nova contaminação demora muito mais tempo.
Limpeza básica na preparação do veículo: quando tem que estar molhado
A limpeza dos veículos com água, especialmente do estofamento, é necessária em algum ponto da preparação do veículo. No entanto, adiar a limpeza básica o máximo de tempo possível faz sentido. A razão: os tempos de secagem são longos e a germinação e o bolor podem ocorrer se a secagem for feita de forma incorreta.
Se a sujeira, como manchas de bebidas ou restos de comida, se depositou ao longo do tempo, a extratora de spray é a solução certa para removê-la. Ela borrifa água misturada com material de limpeza e volta a aspirar o estofamento. Estofamentos mais antigos ou que não tenham sido limpos há muito tempo geralmente precisam ser aspirados várias vezes, uma vez que o processo puxa a sujeira alguns centímetros para mais perto da superfície em cada passagem.
Na hora de escolher um material de limpeza, certifique-se de que ele não contém tensoativos, tem um bom efeito e não deixa resíduos. Os materiais de limpeza usados na extração por spray muitas vezes também não têm fragrância - se o cliente desejar, um revitalizador de tecidos pode propiciar a atmosfera de bem-estar adequada.
Se odores desagradáveis, como fumaça, forem removidos, é recomendado um tratamento de ozônio para os neutralizar após a limpeza. Posteriormente, assim como após a extração do spray, é necessária ventilação completa. Um limpador de cockpit em combinação com um pano de microfibra limpo é adequado para a limpeza completa de superfícies de plástico, tais como acessórios ou alavancas de engrenagens.
Dica - Limpeza básica:
1. Idealmente, a limpeza com água para a preparação do veículo é realizada quando o clima é bastante seco - ou seja, no inverno. Isso diminui o tempo de secagem. No verão, o ar-condicionado pode ser ligado para auxiliar na desumidificação do ar.
2. Para atrasar a limpeza básica, as superfícies podem ser limpas uniformemente com um pano de microfibra e um material de limpeza sem tensoativos. Esse processo também tem um bom efeito no revestimento do teto.
3. No caso de bancos ou volantes de couro, as manchas devem ser removidas imediatamente com um pano úmido e o couro deve ser tratado regularmente com um produto de tratamento de couro durante a preparação do veículo.
O que é importante para a limpeza exterior na preparação do veículo
As lavadoras de alta pressão são muito adequadas para a limpeza exterior dos veículos. Para trabalhar com eficiência, um limpador de espuma pode ser aplicado através de uma lança de espuma em forma de copo após a primeira pulverização com água limpa. Recomendamos produtos que sejam econômicos, tenham alto valor de pH no concentrado e ainda protejam a pintura. Um bom efeito de inchaço contra sujeira seca também é recomendado. Para evitar que a espuma de limpeza seque, o veículo deve ser ensaboado de cada lado, limpo de baixo para cima e a espuma e a sujeira devem ser enxaguadas com água limpa.
Materiais de limpeza ácidos e alcalinos, que são enxaguados após o tempo de ação especificado, são adequados para a limpeza de aros. Se for uma área de lavagem com piso de concreto, devem ser usados agentes alcalinos, pois o ácido ataca o concreto. Deve-se notar que em superfícies de alumínio danificadas ou aros sensíveis de carros antigos, ácidos e alcalinos atacam a superfície. Neste caso, você deve usar um material de limpeza especial.
No caso de um alto rendimento de veículos, pode valer a pena investir em uma instalação de lavagem de portais para preparação de veículos em concessionárias de automóveis ou locadoras de veículos para realizar a limpeza externa com rapidez e eficiência.
Dica - Limpeza Exterior
1. qualquer material de limpeza não deve ser usado sob o sol forte, caso contrário o agente seca e o tempo de ação não pode ser observado.
2. os dispositivos de água quente funcionam com mais eficiência porque o fator de temperatura aumenta o desempenho. As graxas e óleos dissolvem-se melhor e a secagem é mais rápida.
3. os resíduos de adesivos e os adesivos podem ser removidos com um tira-manchas universal contendo um solvente suave. Antes do uso, uma área imperceptível deve ser verificada para ver se a tinta permanece intacta.
Um investimento que pode valer a pena: nesses casos, a limpeza com gelo seco faz sentido
O jateamento de gelo seco é um processo muito suave e eficiente. No caso de grandes frotas de veículos ou veículos exclusivos com superfícies sensíveis, vale a pena investir em tecnologia adequada para preparar e limpar os veículos com eficiência e cuidado.
No campo da limpeza exterior, o processo de gelo seco é adequado para limpar vedações de borracha, dobras, para remover adesivos ou resíduos de adesivos em carros da empresa/novos ou para remover vestígios de escorrimento de dobras de borracha sob o espelho ou nas portas do veículo na parte inferior. O jateamento de gelo seco suave e eficaz também é muito adequado para a limpeza de aros de veículos exclusivos ou carros antigos.
O jateamento de gelo seco também é recomendado para a limpeza interior. Acessórios, puxadores, estofamento de banco, tampas de caixa, ranhuras de ventilação, tapetes ou revestimentos do teto podem ser limpos com cuidado, eficiência e sem umidade. É necessário apenas garantir que pouco material de jateamento seja usado em baixa pressão e, se for o caso, um misturador seja usado para converter as pastilhas de gelo seco de 3 mm em um estado pulverulento.
Jateamento de gelo seco
O jateamento de gelo seco é um processo eficaz de jateamento de partículas para remover depósitos de sujeira persistentes de vários substratos. Especialmente em superfícies complexas e sensíveis, a limpeza com gelo seco também tem provado o seu valor em oficinas automotivas ou oficinas de recondicionamento, desde a limpeza de estofados em automóveis, passando pela limpeza de compartimentos do motor até trabalhos de restauração em carros antigos. A principal vantagem dessa tecnologia reside sobretudo na limpeza sem resíduos: sem águas residuais, sem produtos químicos e sem resíduos de explosivos.