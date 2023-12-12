Tecnologia profissional para manutenção de áreas verdes

Dicas sobre aparador de arbusto, podador de altura e motosserra

No que diz respeito à poda de arbustos e árvores, devem ser observados os regulamentos nacionais ou regionais aplicáveis ​​relativos às fases de crescimento, sendo normalmente permitida a poda de formação e de manutenção durante todo o ano. Diversas propriedades do dispositivo também podem facilitar o trabalho durante esses trabalhos. Por exemplo, cortar os lados de um arbusto será mais fácil se o aparador de arbusto tiver um cabo rotativo. Além disso, os modelos com alça de transporte ou mochila para as baterias são confortáveis, pois o usuário tem assim de suportar menos peso à altura dos ombros e acima deles. Na manutenção de árvores, o podador de altura operado por bateria ou as multiferramentas de construção leve são convenientes de manusear. Um pequeno passo da corrente assegura a suavidade de funcionamento necessária dos podadores de altura. As extensões simplificam o uso na copa das árvores.