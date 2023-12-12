Tecnologia profissional para manutenção de áreas verdes
Corte de grama, paisagismo de áreas verdes, manutenção de arbustos e árvores: a lista de trabalhos de manutenção de áreas verdes é longa. Potentes dispositivos sem fio estão agora disponíveis no mercado para muitas tarefas , desde roçadeiras e podadores de altura até aparadores de arbustos. Além disso, existem vários tipos de cortadores de grama para os transportadores de equipamentos, opções sustentáveis para a remoção de ervas daninhas e aspiradores de segurança na luta contra a traça processionária do carvalho.
Por que usar dispositivos a bateria na manutenção de áreas verdes?
Quase ninguém acha muito prático manusear ferramentas de jardim movidas a combustível - elas são barulhentas, pesadas e sempre precisam ser reabastecidas corretamente. No entanto, os dispositivos a bateria têm dificuldades no setor profissional, uma vez que o desempenho, os tempos de funcionamento e de carga não se adequavam realmente às tarefas de manutenção de áreas verdes. Entretanto, o desenvolvimento da bateria fez tantos progressos que em muitos casos é mais fácil trabalhar com as alternativas alimentadas por bateria.
Muitas operações manuais são eliminadas, os custos de funcionamento são reduzidos
Desde a fase de crescimento na primavera até ao outono, as roçadeiras, os aparadores de arbusto ou os cortadores de grama são indispensáveis para a manutenção de áreas verdes. Para modelos movidos a combustível, são necessárias algumas etapas de trabalho antes que o dispositivo possa ser utilizado. Antes de usar, verificar se há combustível suficiente. Existe sempre o risco de abastecimento incorreto e o reabastecimento é desconfortável quando o dispositivo está quente. Os custos de manutenção surgem do consumo contínuo de combustível, bem como dos trabalhos de manutenção e das peças de reposição.
Em contraste, os dispositivos a bateria são mais práticos:
- Se uma plataforma de bateria universal for usada para todos os modelos, tudo o que você precisará é de um número suficiente das mesmas baterias.
- Graças à tecnologia de íon de lítio, não há descarga automática durante o armazenamento.
- Os tempos de preparação são quase zero, uma bateria vazia é trocada por uma cheia.
- Os dispositivos sem fio exigem pouca manutenção, portanto, o esforço e os custos do atendimento regular ao cliente são menores do que os modelos movidos a combustível.
Devido à forma mais eficiente de trabalhar e aos menores custos de operação, os maiores custos de aquisição geralmente são amortizados muito rapidamente.
Onde os dispositivos sem fio pontuam e com quais propriedades
Especialmente em áreas urbanas ou sensíveis ao ruído, por exemplo, em torno de escolas, jardins de infância, hospitais ou conjuntos residenciais, as ferramentas de jardinagem movidas a bateria têm muitas vantagens. Isso também se aplica à gestão de áreas de médio a grande porte. No entanto, os dispositivos devem ter as propriedades desejadas para a aplicação pretendida.
Dicas para a seleção de um cortador de grama
No caso de um cortador de grama, a unidade básica deve poder ser utilizada com um saco coletor e ter também uma função de mulching e uma descarga lateral/traseira. Se você costuma trabalhar em declives ou superfícies irregulares, é melhor usar um modelo com tração em ambos os lados, o que garante que você permaneça em uma faixa reta. Um ajuste central da altura de corte garante que o cortador de grama possa ser utilizado de várias maneiras, mesmo em condições difíceis. Para reduzir o esforço físico e permitir o trabalho ergonômico, o dispositivo deve funcionar silenciosamente e com baixa vibração.
Dicas sobre roçadeiras e sopradores
As roçadeiras com cortadores são ideais para remover matagais ou pastagens mais altas e para o corte em encostas íngremes. Os cortadores afiados em ambos os lados possibilitam que a lâmina seja virada e, portanto, maior vida útil. Para trabalhos refinados ao redor de árvores ou placas de rua, os modelos com cabeça de corte são úteis, pois a linha de corte não causa nenhum dano aos cortadores e/ou objetos. Para trabalhos mais longos, os modelos leves de alumínio são mais adequados porque são robustos, mas requerem menos esforço devido ao seu peso mais leve. O posicionamento ergonômico do cabo também é importante para evitar uma má postura.
Com o outono chegando, os sopradores de folhas movidos a bateria estão ganhando importância. Eles são essenciais em parques urbanos, por exemplo, para mover folhas de debaixo de bancos de parque ou outros locais de difícil acesso para caminhos onde possam ser apanhadas por varredeiras. Os modelos com ventiladores com molas amortecem fortemente as vibrações para o usuário – o modelo com mochila da Kärcher é de 0,8 m/s2, os dispositivos movidos a combustível comparáveis são de 3,5 m/s2. Existem também dispositivos portáteis com um olhal de suspensão, o que permite a fixação de uma alça e, assim, um trabalho sem fadiga.
Dicas sobre aparador de arbusto, podador de altura e motosserra
No que diz respeito à poda de arbustos e árvores, devem ser observados os regulamentos nacionais ou regionais aplicáveis relativos às fases de crescimento, sendo normalmente permitida a poda de formação e de manutenção durante todo o ano. Diversas propriedades do dispositivo também podem facilitar o trabalho durante esses trabalhos. Por exemplo, cortar os lados de um arbusto será mais fácil se o aparador de arbusto tiver um cabo rotativo. Além disso, os modelos com alça de transporte ou mochila para as baterias são confortáveis, pois o usuário tem assim de suportar menos peso à altura dos ombros e acima deles. Na manutenção de árvores, o podador de altura operado por bateria ou as multiferramentas de construção leve são convenientes de manusear. Um pequeno passo da corrente assegura a suavidade de funcionamento necessária dos podadores de altura. As extensões simplificam o uso na copa das árvores.
No caso de uma motosserra, deve-se certificar de que a potência corresponde à tarefa. Se você quiser remover danos causados por tempestades ou derrubar árvores menores, modelos capazes de cortar pedaços de madeira com cerca de 30 centímetros de espessura são adequados. O nível de ruído é significativamente menor do que com uma motosserra convencional, e o esforço de manutenção também é muito menor com a versão a bateria. Outra vantagem para o usuário: o incômodo aperto da motosserra e o abastecimento de combustível não são mais necessários.
Dica:
O ruído não é menos prejudicial para a saúde do que os gases de escape. Uma motosserra alimentada por bateria é de 105 dB, o modelo alimentado por combustível é de 113 dB - a audição humana percebe uma redução no nível de ruído de 10 dB para a metade. Assim, as versões a bateria costumam ser mais aceitas e valorizadas para a manutenção de áreas verdes. Ao mesmo tempo, elas estão dentro dos limites legais, de modo que o trabalho normalmente pode ser realizado sem interrupções nos dias úteis.
Cuidados com o gramado em grandes áreas: cortadores de grama rotativos em ação
Na área de manutenção de áreas verdes, o cultivo de gramados ocupa muito espaço. O cortador de grama rotativo é frequentemente usado para esse fim. Ele é muito adequado para parques, zonas verdes à beira da estrada, parques esportivos e playgrounds, uma vez que oferece um elevado desempenho por superfície e uma altura de corte ajustável. No que diz respeito ao design, existem diferentes variantes a partir das quais o usuário pode selecionar a opção adequada:
- Os cortadores frontais são muito ágeis e oferecem uma boa visão do acessório. A plataforma de corte é facilmente acessível e de rápida instalação.
- Os cortadores de grama de tamanho médio impressionam com as características de condução inalteradas com a plataforma montada e a concisão do sistema. Dessa forma, faixa de cortes retas são mais fáceis de implementar.
- As varredeiras de grama coletam os resíduos de corte do chão através de um rolo e os despejam em um recipiente.
- Os aspiradores de grama são conectados à plataforma de corte e aspiram os resíduos de corte para dentro do recipiente de varrição por meio de um ventilador a vácuo.
Dica:
Independentemente da altura de corte desejada e da frequência de corte associada, é importante não cortar muito baixo. O motivo: as folhas crescem na lâmina da grama e transportam a umidade da raiz até a ponta da lâmina. Se essas folhas não permanecerem, a grama morre.
Reflexão: métodos sustentáveis contra ervas daninhas
Para evitar a propagação de ervas daninhas, a varredura regular é o método mais eficaz, porque as sementes se aninham em pó e sujeira, dos quais brotarão posteriormente dentes-de-leão, cardos e similares. No entanto, se a varrição regular não for possível devido a restrições de recursos, há várias maneiras eficazes de combater as ervas daninhas sem produtos químicos.
- Ar quente: o ar é aquecido a 450 °C através de um queimador a gás, e as plantas que ainda não estão altas ficam literalmente secas.
- Água quente: é aquecida a temperaturas de até 99 °C e desenvolve um efeito profundo até às raízes, o que significa que mesmo plantas mais altas podem ser destruídas.
- Vapor: alternativa à água quente, mas não penetra até à raiz e deve ser repetido com mais frequência.
- Varredeira com vassoura de ervas daninhas: no caso de plantas muito altas, as exigências sobre a capacidade de carga dos braços da vassoura e a conexão entre o acessório e o veículo são muito altas.
Remover ervas daninhas
O combate eficaz às ervas daninhas é um grande desafio nos municípios e na agricultura. Existem produtos químicos, mas muitas vezes são prejudiciais ao meio ambiente e só podem ser usados de forma limitada em espaços públicos. Com água quente, dentes-de-leão, cardos e similares podem ser removidos sem herbicidas - um processo suave para o meio ambiente e superfícies.
Reflexão: aspirador de segurança contra traças processionárias do carvalho
A traça processionária do carvalho pode se tornar um risco para a saúde onde quer que as pessoas vivam. Seus pelos finos que picam podem causar erupções na pele, falta de ar e reações de choque. Embora medidas de retaliação químicas ou biológicas sejam possíveis, elas geralmente prejudicam outras espécies benéficas. Uma árvore infestada no jardim de infância ou no parque da cidade deve, no entanto, ser completamente limpa das pragas.
Um método mecânico, ambiental e de fácil utilização é a coleta de insetos e ninhos com aspiradores de segurança testados e certificados da classe de pó H. Os conjuntos de filtros de segurança permitem o descarte seguro até o incinerador e tornam o problema solucionável para os municípios e outros usuários sem grande esforço.
Combater as traças processionárias do carvalho
Há alguns anos, a traça processionária do carvalho vem crescendo graças à mudança climática e à falta de inimigos naturais. Onde as pessoas vivem, ela pode se tornar um risco à saúde devido a seus pelos venenosos. A abordagem correta para combater o inseto é, portanto, crucial. Um método ecologicamente correto e de fácil utilização é pegar as lagartas e seus ninhos com aspiradores de segurança da classe de pó H.