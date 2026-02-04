Lavadora Secadora BD 50/50 C (220V)
Limpadora de piso BD 50/50 C com acionamento elétrico, equipamento de médio porte ideal para limpeza de manutenção em pisos planos lisos, sendo indicado para áreas de até 5.000 m².
Equipamento indicado para limpeza de manutenção para grande parte de pisos internos, tipo pvc, vinílicos, revestimentos de resina, granitos, pisos de pedra, cravejado de borracha, entre vários outros tipos de pisos), não indicado para limpeza de carpetes. Apesar de sua capacidade de 50 litros o design com o conceito “tank in tank” traz uma lavadora de pequenas dimensões e com alto poder de manobra, sendo mais ágil e aumentando a produtividade. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir maior área e menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 5.000_m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 07 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Características e benefícios
Alta performance de limpeza
- A escova rotativa pode ser removida sem ferramentas para uma limpeza mais fácil
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Elétrico
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|510
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|860
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|50 / 50
|Nível de ruído (dB(A))
|66
|Peso sem acessórios (kg)
|52
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Itens inclusos
- Escova disco: 1 peç
- Formato em V
Equipamento
- Sistema de tanque em tanque