A B 300 RI é capaz de realizar as operações varrição, lavagem e secagem do piso, trazendo uma enorme versatilidade para a operação de limpeza dos mais variados tipos de pisos. Este equipamento é movido por motor a combustão oferecendo permanente autonomia. Conta com 02 reservatórios de água limpa e suja e um terceiro reservatório para sólidos que é basculante o que agiliza o descarte. Pode ser equipada 01 e/ou 02 escovas de varrição laterais ou 01 e/ou 02 cabeçotes laterais de lavagem, aumentando a área de limpeza. Indicado para limpeza de áreas de até 100.000_m² como armazéns, estoques, centros logísticos, áreas fabris, aeroportos, shopping centers e etc. Performance equivalente à 60 pessoas na operação.