Lavadora Secadora B 300 RI
A B 300 RI é capaz de realizar as operações varrição, lavagem e secagem do piso, trazendo uma enorme versatilidade para a operação de limpeza dos mais variados tipos de pisos. Este equipamento é movido por motor a combustão oferecendo permanente autonomia. Conta com 02 reservatórios de água limpa e suja e um terceiro reservatório para sólidos que é basculante o que agiliza o descarte. Pode ser equipada 01 e/ou 02 escovas de varrição laterais ou 01 e/ou 02 cabeçotes laterais de lavagem, aumentando a área de limpeza. Indicado para limpeza de áreas de até 100.000_m² como armazéns, estoques, centros logísticos, áreas fabris, aeroportos, shopping centers e etc. Performance equivalente à 60 pessoas na operação.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|GLP
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|1045 - 1755
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|1440
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|300 / 300
|Reservatório (L)
|180
|Velocidade da escova (rpm)
|460
|Pressão da escova (kg)
|25 - 150
|Medidas (c x l x a) (mm)
|2400 x 1540 x 1760
Itens inclusos
- Escova rolo: 2 peç
- Rodo curvo
- Escovas laterais
Equipamento
- Breque de estacionamento
- acessório de varrição integrado
- Função de varrição
- Unidade de varrição (incluindo escovas laterais)
- Sistema de dois tanques