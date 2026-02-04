Lavadora Secadora B 300 RI

A B 300 RI é capaz de realizar as operações varrição, lavagem e secagem do piso, trazendo uma enorme versatilidade para a operação de limpeza dos mais variados tipos de pisos. Este equipamento é movido por motor a combustão oferecendo permanente autonomia. Conta com 02 reservatórios de água limpa e suja e um terceiro reservatório para sólidos que é basculante o que agiliza o descarte. Pode ser equipada 01 e/ou 02 escovas de varrição laterais ou 01 e/ou 02 cabeçotes laterais de lavagem, aumentando a área de limpeza. Indicado para limpeza de áreas de até 100.000_m² como armazéns, estoques, centros logísticos, áreas fabris, aeroportos, shopping centers e etc. Performance equivalente à 60 pessoas na operação.

Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive GLP
Faixa de trabalho, escovas (mm) 1045 - 1755
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 1440
Reservatório de água limpa / suja (L) 300 / 300
Reservatório (L) 180
Velocidade da escova (rpm) 460
Pressão da escova (kg) 25 - 150
Medidas (c x l x a) (mm) 2400 x 1540 x 1760

Itens inclusos

  • Escova rolo: 2 peç
  • Rodo curvo
  • Escovas laterais

Equipamento

  • Breque de estacionamento
  • acessório de varrição integrado
  • Função de varrição
  • Unidade de varrição (incluindo escovas laterais)
  • Sistema de dois tanques
