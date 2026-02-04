Limpadora a vapor LIMPADORA A VAPOR SG 4/4 *BR 127 V 60 Hz
Limpador a vapor profissional de alto desempenho que oferece limpeza profunda e higiênica sem o uso de produtos químicos.
A SG 4/4 fornece limpeza completa, profunda e higiênica sem o uso de detergentes. Com pressão de vapor de 4 bar e um tanque de 4 litros, a SG 4/4 é altamente eficaz e produtiva. É ideal para uso em uma variedade de ambientes, onde a limpeza rápida e higiênica é uma necessidade. É muito simples de usar, aquece rapidamente e pode ser usada continuamente graças ao seu sistema de dois tanques. Com uma ampla gama de acessórios, a máquina adequada para detalhar o trabalho em torno de equipamentos de cozinha e acessórios de banheiro, assim como para limpeza de pisos e paredes.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão do vapor (mbar)
|4000
|Temperatura da caldeira (°C)
|145
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|3,8
|Tensão (V)
|127
|Colour
|Antracite
|Peso (com embalagem) (kg)
|9,2
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.