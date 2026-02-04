A SG 4/4 fornece limpeza completa, profunda e higiênica sem o uso de detergentes. Com pressão de vapor de 4 bar e um tanque de 4 litros, a SG 4/4 é altamente eficaz e produtiva. É ideal para uso em uma variedade de ambientes, onde a limpeza rápida e higiênica é uma necessidade. É muito simples de usar, aquece rapidamente e pode ser usada continuamente graças ao seu sistema de dois tanques. Com uma ampla gama de acessórios, a máquina adequada para detalhar o trabalho em torno de equipamentos de cozinha e acessórios de banheiro, assim como para limpeza de pisos e paredes.