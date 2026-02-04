Limpadora a vapor SG 4/4
Limpador a vapor profissional de alto desempenho que oferece limpeza profunda e higiênica sem o uso de produtos químicos.
A SG 4/4 fornece limpeza completa, profunda e higiênica sem o uso de detergentes. Com pressão de vapor de 4 bar e um tanque de 4 litros, a SG 4/4 é altamente eficaz e produtiva. É ideal para uso em uma variedade de ambientes, onde a limpeza rápida e higiênica é uma necessidade. É muito simples de usar, aquece rapidamente e pode ser usada continuamente graças ao seu sistema de dois tanques. Com uma ampla gama de acessórios, a máquina adequada para detalhar o trabalho em torno de equipamentos de cozinha e acessórios de banheiro, assim como para limpeza de pisos e paredes.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão do vapor (bar)
|máx. 4
|Saída de calor (W)
|2300
|Temperatura da caldeira (°C)
|145
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|7,5
|Tensão (V)
|220
|Colour
|Antracite
|Peso (com embalagem) (kg)
|11,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|475 x 320 x 275
