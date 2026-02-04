Limpadora a vapor SGV 8/5 (220V)
O SGV 8/5 combina as funções de um limpador a vapor e um aspirador. O excesso de água é removido imediatamente durante a vaporização. Com programas extras de limpeza e acessórios integrados.
O SGV 8/5 não deixa nada a desejar. O aspirador a vapor extremamente fácil de usar oferece práticas funções químicas e de autolimpeza, garantindo higiene e limpeza absolutas. A máquina também possui operação fácil e confortável. O seletor Easy Operation e a alça ergonômica com gatilho para controlar as funções de vapor e vácuo facilitam o aprendizado do uso. Todas as funções podem ser controladas de forma rápida, fácil e direta durante a operação. O modo de eco!eficiência de última geração não economiza apenas em custos. Mesmo trabalhando em áreas sensíveis ao ruído é possível sem etapas adicionais. Os acessórios podem ser armazenados diretamente na máquina, protegendo-os da sujeira e mantendo-os sempre à mão.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão do vapor (mbar)
|8000
|Temperatura da caldeira (°C)
|173
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|7
|Tensão (V)
|220
|Colour
|Antracite
