O SGV 8/5 não deixa nada a desejar. O aspirador a vapor extremamente fácil de usar oferece práticas funções químicas e de autolimpeza, garantindo higiene e limpeza absolutas. A máquina também possui operação fácil e confortável. O seletor Easy Operation e a alça ergonômica com gatilho para controlar as funções de vapor e vácuo facilitam o aprendizado do uso. Todas as funções podem ser controladas de forma rápida, fácil e direta durante a operação. O modo de eco!eficiência de última geração não economiza apenas em custos. Mesmo trabalhando em áreas sensíveis ao ruído é possível sem etapas adicionais. Os acessórios podem ser armazenados diretamente na máquina, protegendo-os da sujeira e mantendo-os sempre à mão.