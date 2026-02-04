Limpador de carpete BRC 30/15 C (220V)
Máquina de limpeza de carpetes com extração profunda por pulverização fácil de usar.
O BRC 30/15 C oferece uma limpeza profunda simples e conveniente de tapetes. A máquina foi projetada para ser excepcionalmente fácil de usar e oferece excelentes resultados de limpeza profunda. Usando o método de extração por pulverização com escova rotativa e alto poder de sucção, o BRC 30/15 C limpa profundamente em uma única passagem e ajuda a secar os tapetes muito rapidamente.
Especificações
Dados técnicos
|Produtividade (m²/h)
|100
|Vazão de Ar (dm³/s)
|46
|Sucção (mbar)
|300
|Pressão de pulverização (bar)
|3,5
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|315
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|15 / 15
|Potência da turbina (W)
|1130
|Potência do motor de acionamento das escovas (W)
|80
|Peso sem acessórios (kg)
|26
|Medidas (c x l x a) (mm)
|920 x 360 x 750
