Limpador de carpete BRC 30/15 C (220V)

Máquina de limpeza de carpetes com extração profunda por pulverização fácil de usar.

O BRC 30/15 C oferece uma limpeza profunda simples e conveniente de tapetes. A máquina foi projetada para ser excepcionalmente fácil de usar e oferece excelentes resultados de limpeza profunda. Usando o método de extração por pulverização com escova rotativa e alto poder de sucção, o BRC 30/15 C limpa profundamente em uma única passagem e ajuda a secar os tapetes muito rapidamente.

Especificações

Dados técnicos

Produtividade (m²/h) 100
Vazão de Ar (dm³/s) 46
Sucção (mbar) 300
Pressão de pulverização (bar) 3,5
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 315
Reservatório de água limpa / suja (L) 15 / 15
Potência da turbina (W) 1130
Potência do motor de acionamento das escovas (W) 80
Peso sem acessórios (kg) 26
Medidas (c x l x a) (mm) 920 x 360 x 750

