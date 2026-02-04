Limpador de carpete BRC 40/22 C

O BRC 40/22 C é um novo limpador de carpetes que proporciona um aumento de produtividade entre 30 e 60%, além de tempos de secagem reduzidos.

Limpador de carpete BRC 40/22 C da Kärcher. Nunca foi tão fácil e agradável limpar seus tapetes! Projetado para ser o máximo em manobrabilidade e produtividade, o BRC 40/22 está impulsionando a inovação. Aproveite a ergonomia superior da extração enquanto caminha para a frente. A plataforma extratora gira para permitir a limpeza em qualquer direção. Este novo limpador de carpete proporciona um aumento de produtividade entre 30 e 60%, além de tempos de secagem reduzidos. Nossa tecnologia de limpeza fornece limpeza de carpete intermediária e profunda produtiva em uma única máquina.

Especificações

Dados técnicos

Produtividade (m²/h) 500 / 900
Vazão de Ar (L/s) 47
Sucção (bar/kPa) 299 / 30
Pressão de pulverização (bar) 3,5
Pressão de pulverização (bar) 7
Pressão de pulverização (L/min) 0,38
Pressão de pulverização (L/min) 2,5
Faixa de trabalho, aspiração (cm) 48
Reservatório de água limpa / suja (L) 22 / 19
Potência da turbina (W) 1119
Potência do motor de acionamento das escovas (W) 400
Peso sem acessórios (kg) 65
Peso (com embalagem) (kg) 50,5
Medidas (c x l x a) (mm) 889 x 470 x 1118

Itens inclusos

  • Escova rolo: 1 peç

Precisa de ajuda para garantir uma desinfecção completa contra vírus e bactérias na empresa?

Nossos especialistas estão prontos para ajudar você a encontrar o equipamento ideal para cada aplicação, de acordo com o orçamento, o tamanho e a necessidade da sua empresa.



Solicite uma consultoria gratuita Kärcher!
Desinfecção completa contra vírus e bactérias