Limpador de carpete BRC 40/22 C da Kärcher. Nunca foi tão fácil e agradável limpar seus tapetes! Projetado para ser o máximo em manobrabilidade e produtividade, o BRC 40/22 está impulsionando a inovação. Aproveite a ergonomia superior da extração enquanto caminha para a frente. A plataforma extratora gira para permitir a limpeza em qualquer direção. Este novo limpador de carpete proporciona um aumento de produtividade entre 30 e 60%, além de tempos de secagem reduzidos. Nossa tecnologia de limpeza fornece limpeza de carpete intermediária e profunda produtiva em uma única máquina.