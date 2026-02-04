Limpador de carpete BRC 40/22 C
O BRC 40/22 C é um novo limpador de carpetes que proporciona um aumento de produtividade entre 30 e 60%, além de tempos de secagem reduzidos.
Limpador de carpete BRC 40/22 C da Kärcher. Nunca foi tão fácil e agradável limpar seus tapetes! Projetado para ser o máximo em manobrabilidade e produtividade, o BRC 40/22 está impulsionando a inovação. Aproveite a ergonomia superior da extração enquanto caminha para a frente. A plataforma extratora gira para permitir a limpeza em qualquer direção. Este novo limpador de carpete proporciona um aumento de produtividade entre 30 e 60%, além de tempos de secagem reduzidos. Nossa tecnologia de limpeza fornece limpeza de carpete intermediária e profunda produtiva em uma única máquina.
Especificações
Dados técnicos
|Produtividade (m²/h)
|500 / 900
|Vazão de Ar (L/s)
|47
|Sucção (bar/kPa)
|299 / 30
|Pressão de pulverização (bar)
|3,5
|Pressão de pulverização (bar)
|7
|Pressão de pulverização (L/min)
|0,38
|Pressão de pulverização (L/min)
|2,5
|Faixa de trabalho, aspiração (cm)
|48
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|22 / 19
|Potência da turbina (W)
|1119
|Potência do motor de acionamento das escovas (W)
|400
|Peso sem acessórios (kg)
|65
|Peso (com embalagem) (kg)
|50,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|889 x 470 x 1118
Itens inclusos
- Escova rolo: 1 peç
