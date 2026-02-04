Soprador de ar Secador de Piso AB 30

O Secador de Pisos Kärcher AB 30 reduz até 50% o tempo de secagem de tapetes, carpetes, pisos frios, aplicações de ceras, seladoras e vernizes.

O Secador de Pisos Kärcher AB 30 possui velocidade ajustável em 3 níveis (1.000- 1.250- 1.400 RPM) e é prático de transportar.

Especificações

Dados técnicos

Colour Antracite
Peso (com embalagem) (kg) 10,3
