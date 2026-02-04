Soprador de ar Secador de Piso AB 30
O Secador de Pisos Kärcher AB 30 reduz até 50% o tempo de secagem de tapetes, carpetes, pisos frios, aplicações de ceras, seladoras e vernizes.
O Secador de Pisos Kärcher AB 30 possui velocidade ajustável em 3 níveis (1.000- 1.250- 1.400 RPM) e é prático de transportar.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|Antracite
|Peso (com embalagem) (kg)
|10,3
