Limpadora de estofados Puzzi 4/30 (127V)

A extratora Puzzi 4/30 Classic aplica a solução e recolhe água suja, Ideal para carpetes e estofados, ela realiza uma limpeza rápida e eficaz, removendo sujeira com facilidade.

Aplica a solução química e recolhe a água suja, sem a necessidade de esfregar! A extratora Puzzi 4/30 Classic é perfeita para a limpeza de carpetes e estofados, deixando sua empresa ou carro sempre limpos. Sua tecnologia de extração garante uma limpeza rápida e eficaz, removendo grande quantidade de sujeira enquanto desliza suavemente pelo carpete ou estofado. A Puzzi 4/30 Classic é ideal para uma limpeza higiênica e eficaz, removendo sujeira incrustada e proporcionando uma limpeza profunda e completa, com resultados impressionantes. Possui um tanque de 30L para água suja e 4L para água limpa e solução química, permitindo um processo sem contato com a sujeira, pois a água suja vai direto para o reservatório. A extratora é adequada para uso em hotéis, escritórios, lava a jatos, pousadas e muito mais. Com 5 funções em 1, a Puzzi aplica o produto, faz extração, tem função soprador para secagem, aspira pó e líquidos. Compacta e de fácil armazenamento, possui reservatório de água limpa interno, suporte para acessórios, filtro lavável de série, garantindo mais economia e praticidade. Com para-choque, a extratora fica protegida contra impactos laterais, aumentando sua durabilidade.

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Ar (L/s) 31
Sucção (mbar) 170
Potência da turbina (W) 1700
Reservatório de água limpa (L) 4
Reservatório de água suja (L) 30
Material do reservatório de acero inoxidable
Nível de ruído (dB(A)) 90 - 73
Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 50
Taxa de spray (L/min) 1
Pressão de pulverização (bar) 2,8
Cabo elétrico (m) 8
Peso sem acessórios (kg) 7,2
Peso (com embalagem) (kg) 10,1
Medidas (c x l x a) (mm) 373 x 339 x 667

Itens inclusos

  • Bocal para cantos

Equipamento

  • Função Soprador
  • Pára-choques
  • Armazenamento de acessórios integrado
