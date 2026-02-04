Limpadora de estofados Puzzi 4/30 (127V)
A extratora Puzzi 4/30 Classic aplica a solução e recolhe água suja, Ideal para carpetes e estofados, ela realiza uma limpeza rápida e eficaz, removendo sujeira com facilidade.
Aplica a solução química e recolhe a água suja, sem a necessidade de esfregar! A extratora Puzzi 4/30 Classic é perfeita para a limpeza de carpetes e estofados, deixando sua empresa ou carro sempre limpos. Sua tecnologia de extração garante uma limpeza rápida e eficaz, removendo grande quantidade de sujeira enquanto desliza suavemente pelo carpete ou estofado. A Puzzi 4/30 Classic é ideal para uma limpeza higiênica e eficaz, removendo sujeira incrustada e proporcionando uma limpeza profunda e completa, com resultados impressionantes. Possui um tanque de 30L para água suja e 4L para água limpa e solução química, permitindo um processo sem contato com a sujeira, pois a água suja vai direto para o reservatório. A extratora é adequada para uso em hotéis, escritórios, lava a jatos, pousadas e muito mais. Com 5 funções em 1, a Puzzi aplica o produto, faz extração, tem função soprador para secagem, aspira pó e líquidos. Compacta e de fácil armazenamento, possui reservatório de água limpa interno, suporte para acessórios, filtro lavável de série, garantindo mais economia e praticidade. Com para-choque, a extratora fica protegida contra impactos laterais, aumentando sua durabilidade.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Ar (L/s)
|31
|Sucção (mbar)
|170
|Potência da turbina (W)
|1700
|Reservatório de água limpa (L)
|4
|Reservatório de água suja (L)
|30
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Nível de ruído (dB(A))
|90 - 73
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|50
|Taxa de spray (L/min)
|1
|Pressão de pulverização (bar)
|2,8
|Cabo elétrico (m)
|8
|Peso sem acessórios (kg)
|7,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|10,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|373 x 339 x 667
Itens inclusos
- Bocal para cantos
Equipamento
- Função Soprador
- Pára-choques
- Armazenamento de acessórios integrado
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.