Aspiradores industriais
máquina móvel ao sistema de remoção de vácuo ou poeira Na indústria, você precisa de um sistema de máquinas, acessórios e serviços que possam ser facilmente integrados aos seus processos e agregar valor. Um sistema no qual todos os produtos são especialmente projetados para atender aos exigentes requisitos industriais. Temos esse sistema que faz a diferença. O sistema industrial Kärcher.
Aspiradores de pó industriais para sólidos / poeiras
Descubra nosso amplo portfólio de produtos de aspiradores industriais com engenharia de filtro especial para aspirar sólidos e pós finos e grossos. Estes aspiradores industriais estão equipados com uma engenharia de filtro de alta qualidade para substâncias perigosas e têm uma vida útil particularmente longa graças à limpeza do filtro.
Aspiradores industriais Ex
Com nossos aspiradores industriais à prova de explosão certificados para ATEX Zona 22 com classes de pó M e H, você sempre tem a solução ideal para aspirar pós explosivos.
Aspiradores industriais para líquidos / limalhas
Nossos aspiradores industriais robustos também são capazes de LiDAR de forma permanente e confiável com grandes quantidades de aparas abrasivas e lubrificantes. Como resultado, nossos aspiradores industriais são sua primeira escolha para aspirar aparas e emulsões, por ex. de fresadoras e modernos centros de usinagem.