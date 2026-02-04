Aspirador industrial IVM 60/36-3 H ACD
Aspirador industrial de três motores, potente e robusto, da classe média. Especialmente desenvolvido para aspirar grandes quantidades de poeiras combustíveis finas e grossas fora da zona 22.
Aspirador industrial de classe média, confiável e durável, IVM 60/36-3 H ACD, de classe de poeira H, para aspiração praticamente universal de qualquer tipo de sólidos combustíveis fora de uma zona ATEX. O potente aspirador funciona com três motores controlados individualmente em operação monofásica. O amplo tanque de coleta de 60 litros também permite a coleta de grandes quantidades. Além do filtro H, o aparelho possui um grande filtro estrela de PTFE de classe de poeira M e o inovador sistema de limpeza de filtros Pull and Clean para uma despoeiramento ininterrupto durante a operação. Componentes de alta qualidade, como o tanque de coleta e o tanque do filtro, feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, ou o chassi de aço extremamente robusto, garantem uma longa vida útil. Rodas grandes facilitam o trabalho de movê-lo de um lugar para outro.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|420
|Sucção (mbar)
|254
|Reservatório (L)
|60
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência nominal de entrada (kW)
|3,6
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 70
|Diametro nominal de acessório
|DN 50
|Nível de ruído (dB(A))
|79 - até 79
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|2,2
|Classe de poeira do filtro secundário
|H
|Área de filtro para filtro secundário (m²)
|3,5
|Colour
|prata
|Peso sem acessórios (kg)
|70
|Peso (com embalagem) (kg)
|88,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Equipamento
- Filtro principal: Filtro estrela
- Filtro secundário: Filtro cartucho
- Acessórios incluídos: sim