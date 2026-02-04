Aspirador industrial IVM 60/36-3 H ACD

Aspirador industrial de três motores, potente e robusto, da classe média. Especialmente desenvolvido para aspirar grandes quantidades de poeiras combustíveis finas e grossas fora da zona 22.

Aspirador industrial de classe média, confiável e durável, IVM 60/36-3 H ACD, de classe de poeira H, para aspiração praticamente universal de qualquer tipo de sólidos combustíveis fora de uma zona ATEX. O potente aspirador funciona com três motores controlados individualmente em operação monofásica. O amplo tanque de coleta de 60 litros também permite a coleta de grandes quantidades. Além do filtro H, o aparelho possui um grande filtro estrela de PTFE de classe de poeira M e o inovador sistema de limpeza de filtros Pull and Clean para uma despoeiramento ininterrupto durante a operação. Componentes de alta qualidade, como o tanque de coleta e o tanque do filtro, feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, ou o chassi de aço extremamente robusto, garantem uma longa vida útil. Rodas grandes facilitam o trabalho de movê-lo de um lugar para outro.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 240
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 420
Sucção (mbar) 254
Reservatório (L) 60
Material do reservatório de acero inoxidable
Potência nominal de entrada (kW) 3,6
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 70
Diametro nominal de acessório DN 50
Nível de ruído (dB(A)) 79 - até 79
Classe de filtro de poeira principal M
Área de filtro para o filtro principal (m²) 2,2
Classe de poeira do filtro secundário H
Área de filtro para filtro secundário (m²) 3,5
Colour prata
Peso sem acessórios (kg) 70
Peso (com embalagem) (kg) 88,2
Medidas (c x l x a) (mm) 1020 x 680 x 1670

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro estrela
  • Filtro secundário: Filtro cartucho
  • Acessórios incluídos: sim
