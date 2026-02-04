Aspirador industrial de classe média, confiável e durável, IVM 60/36-3 H ACD, de classe de poeira H, para aspiração praticamente universal de qualquer tipo de sólidos combustíveis fora de uma zona ATEX. O potente aspirador funciona com três motores controlados individualmente em operação monofásica. O amplo tanque de coleta de 60 litros também permite a coleta de grandes quantidades. Além do filtro H, o aparelho possui um grande filtro estrela de PTFE de classe de poeira M e o inovador sistema de limpeza de filtros Pull and Clean para uma despoeiramento ininterrupto durante a operação. Componentes de alta qualidade, como o tanque de coleta e o tanque do filtro, feitos de aço inoxidável resistente a ácidos, ou o chassi de aço extremamente robusto, garantem uma longa vida útil. Rodas grandes facilitam o trabalho de movê-lo de um lugar para outro.