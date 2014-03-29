Construção
Pare a construção de sujeira. Robustas, duráveis e efetivas – você pode confiar nas máquinas de limpeza inovadoras da Kärcher. Máquinas confiáveis e efetivas são essenciais quando o assunto é a remoção de sujeira de canteiros de obras. Seja para a limpeza de veículos, máquinas, fachadas ou pisos: com as soluções da Kärcher você está sempre bem equipado. Fáceis de operar, potentes e desenvolvidas para os trabalhos mais árduos. As tecnologias da Kärcher transformam as tarefas de limpeza em tarefas fáceis e rápidas. Após um longo dia de trabalho, a limpeza deve ser fácil.
Remova a sujeira incrustada sem esforço.
Quando a sujeira está presa, a alta pressão entra em jogo. As lavadoras de alta pressão a água quente ou fria da Kärcher removem mesmo a sujeira mais incrustada, de qualquer tipo, incluindo poeira, correntes e mesmo concreto. Com até 350 bar de pressão, fachadas, pisos, e máquinas podem ser limpas rapidamente e efetivamente. Lavadoras de alta pressão aumentam a conveniência da limpeza, em alguns casos eliminando a necessidade de produtos químicos. Acessórios aumentam a versatilidade das máquinas, possibilitando novas aplicações. Essas características, combinadas com robustez e a durabilidade das máquinas, fazem dos produtos da Kärcher um investimento que continua a se pagar por anos.
Trabalho limpo
Proteja seus investimentos e os faça durar. Remova poeira, sujeira ou outras sujeiras incrustadas do seu local de trabalho, suas máquinas e componentes. As lavadoras de alta pressão da Kärcher fazem essa tarefa ser rápida e simples.
Limpeza de fachadas
Remova a sujeira rapidamente e sem danificar a estrutura. Pressão e vazão ajustáveis permitem a adaptação a qualquer superfície.
Limpeza de pisos
Resíduos podem ser removidos rapidamente e facilmente com lavadoras de alta pressão a água fria. Utilizando o acessório FR 30 ME com sucção integrada e desempenho de área de limpeza 10 vezes maior, a limpeza é ainda mais eficiente do que com máquinas convencionais.
Resultados excelentes.
Os aspiradores de pó e de pó e líquido da Kärcher são as soluções certas para a remoção de pós e sujeiras soltas. Seja uma máquina compacta ou grande, aspiradores de pó e de pó e líquido podem aspirar todos os tipos de sujeira: de poeira fina a sujeira grossa, de líquidos a lubrificantes. Com potência de sucção excepcional e reservatórios de até 100 litros de capacidade, qualquer trabalho pode ser realizado rapidamente. Líquidos no reservatório podem ser descartados rapidamente pelo dreno integrado. Essas máquinas robustas foram desenvolvidas para condições duras de trabalho e os detalhes podem fazer a diferença. Limpeza automática de filtros, por exemplo, assegura operação sem interrupções.
Trabalho sem poeira
Serrando, furando ou lixando – com as máquinas da Kärcher a sujeira pode ser removida direto na fonte. Sua ferramenta pode ser conectada diretamente e ainda funcionar com todas as características originais. Os sistemas antiestáticos asseguram altos níveis de segurança.
Aspiração de pós
Não escapatória para a poeira, a limalha e a sujeira: até três turbinas potentes de até 235 mbar de sucção capturam até a última partícula de sujeira. Tecnologias de filtragem inovadoras asseguram alto poder de sucção.
Aspiração de líquidos
Com os filtros Eco você pode alternar entre a sucção de pós e líquidos sem interromper a limpeza. Outra vantagem é o fácil acesso ao filtro principal, que facilita trabalhos de manutenção.
Remova a sujeira pesada sem esforço.
Seja dentro ou fora – as varredeiras potentes da Kärcher são ideais para a limpeza de canteiros de obras, instalações de empresas e galpões. Seja para a limpeza final de prédios ou a limpeza rápida entre etapas de construção. De máquinas compactas a máquinas grandes, a Kärcher oferece tudo o que você precisa para a limpeza de pisos. Graças à operação fácil e à baixa manutenção, as máquinas estão sempre prontas para usar e grandes quantidades de sujeira podem ser removidas facilmente. A melhor coisa é que para atingir resultados surpreendentes de limpeza tudo o que você precisa fazer é apertar o botão que liga a máquina.
Econômicas
Veja o quão econômica a limpeza pode ser. Área, volume de sujeira e frequência de limpeza são decisivos. Estaremos felizes em te ajudar a encontrar as melhores soluções.
Áreas externas
Com operação fácil, longos períodos de trabalho e alta potência, as máquinas da Kärcher fazem a varrição de áreas externas mais eficiente. Elas também são de fácil manutenção, filtros e escovas podem ser trocados sem ferramentas.
Áreas internas
Para mais eficiência em armazéns ou limpeza rápida entre etapas canteiros de obras: as varredeiras da Kärcher sempre atingem resultados perfeitos graças à sua manobrabilidade, ao fácil manuseio e aos ajustes possíveis.
Alguns tipos de sujeira somete potência extrema resolve
Ninguém pode negar: a Kärcher oferece as melhores máquinas para trabalho pesado. Por exemplo, mesmo a sujeira mais incrustada pode ser removida sem esforço com uma lavadora de ultra-alta pressão de 2500 bar. Com essa potência, elas podem ser utilizadas para remover concreto e expor vigas de aço. Substâncias explosivas não tem a mínima chance quando aspiradores de pó de segurança da Kärcher são utilizados. Mesmo superfícies sensíveis podem ser limpas coma utilização de jateadoras de gelo seco. Veja você mesmo: querendo segurança extrema, pressão extrema ou limpeza extrema – com as máquinas da Kärcher você estará extremamente bem equipado.
Renovação fácil de concreto
O método simples e eficiente para preparação de superfícies. Seja limpando concreto novo, removendo camadas velhas ou betume: com as lavadoras de ultra alta pressão, de até 2500 bar, dependendo do modelo, o trabalho é finalizado rapidamente.
Remova sujeira incrustada sem esforço
Com jateadoras de gelo seco, não somente graxas, óleos e resinas podem ser removidas facilmente de máquinas, mas também respingos de tinta podem ser removidos de fachadas. Isso pode ser feito sem danificar a estrutura, sem a utilização de outros produtos de limpeza e sem gerar água suja.
Sujeira perigosa
Remova facilmente sujeiras perigosas: amianto, carvão, níquel, piche e mofo são prejudicais à saúde. Os aspiradores de pó seguros da Kärcher são ideais para a limpeza desse tipo de substancias perigosas e atendem a todos os requisitos de segurança necessários na indústria.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.