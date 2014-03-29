Remova a sujeira pesada sem esforço.

Seja dentro ou fora – as varredeiras potentes da Kärcher são ideais para a limpeza de canteiros de obras, instalações de empresas e galpões. Seja para a limpeza final de prédios ou a limpeza rápida entre etapas de construção. De máquinas compactas a máquinas grandes, a Kärcher oferece tudo o que você precisa para a limpeza de pisos. Graças à operação fácil e à baixa manutenção, as máquinas estão sempre prontas para usar e grandes quantidades de sujeira podem ser removidas facilmente. A melhor coisa é que para atingir resultados surpreendentes de limpeza tudo o que você precisa fazer é apertar o botão que liga a máquina.