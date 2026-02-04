Varredeira com sucção KM 75/40 W
"Varrendo com facilidade" varredeira com sistema de vácuo com potente motor movido da bateria, ideal para limpeza livre de poeira completa a partir de 600 m².
KM 75/40 W Bp varredeira com sistema de aspiração e sistema de tração com acionamento a bateria. Velocidade de varrição de 0 - 4,5 km/h sistema de varrição com escova lateral e central, com troca da escova lateral sem a necessidade de ferramentas, escova central com ajuste de pressão, sistema de filtros poliéster com sistema de limpeza eficaz do próprio filtro. Fácil substituição do filtro de poeira. Capacidade do reservatório de sujidade de 40 litros, ideal para uso interno e externo, fácil operação com tamanho compacto e tração maior manobrabilidade
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Tensão da bateria
|Potência (W)
|400
|Produtividade (m²/h)
|3375
|Faixa de trabalho (mm)
|750
|Reservatório (L)
|40
|Capacidade de vencer aclives (%)
|12
|Velocidade de operação (km/h)
|4,5
|Peso (com acessórios) (kg)
|124
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1430 x 780 x 1180