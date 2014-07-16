O vapor é natural e minucioso

Simples, biologicamente limpa e ambientalmente amigável: a limpeza a vapor é a forma mais natural de limpar - portanto, ela é a alternativa ideal para os métodos convencionais de limpeza. Nossas lavadoras a vapor oferecem várias possibilidades de aplicação. Além da limpeza, elas também oferecem resultados impressionantes à tarefa de passar roupas e aos cuidados com os tecidos. Usar o vapor poupa o seu precioso tempo que pode ser empregado com coisas mais importantes. Usar o poder do vapor para as tarefas domésticas, sejam elas grandes ou pequenas, não poderia ser mais simples.

Como as lavadoras a vapor tornam sua vida mais fácil.

Muito antes das pessoas sequer considerarem a limpeza, o vapor surgiu a partir do solo dos vulcões e gêiseres. Mas, foi somente em 1700 que chegou a hora de aproveitar o poder do vapor para aplicações práticas. A limpeza a vapor é uma aplicação moderna da energia a vapor.

Por que a limpeza a vapor é ecologicamente correta?

Muito simples: a limpeza a vapor não utiliza quaisquer produtos químicos. A combinação da energia a vapor e da temperatura por si só já é suficiente para acabar com as sujeiras mais difíceis, tornando os agentes de limpeza supérfluos. Isso protege tanto a água, a base da vida, e também o orçamento familiar.

A limpeza a vapor alivia a natureza e seus recursos, mas também há outros aspectos. Por exemplo, o descarte de embalagens dos agentes de limpeza não é mais necessário, poupando recursos adicionais e energia.

Além disso, a água é especialmente econômica quando utilizada como vapor para limpeza: um único litro de água da torneira é o suficiente para criar 1.700 litros de vapor! Isto é suficiente para cerca de 20 minutos de limpeza a vapor - tempo suficiente para limpar completamente um pequeno apartamento. E uma vez que a eletricidade é necessária somente durante o aquecimento da água, o consumo de energia também é mantido a um mínimo.

Por que a limpeza a vapor é mais saudável?

A limpeza a vapor protege você e sua família. Ao contrário dos detergentes, o vapor condensado não deixa para trás nenhum resíduo indutor de alergia nas superfícies que ele limpa. Considerando as crianças que tem o hábito de colocar a boca em tudo, esse tipo de limpeza é particularmente importante. Os acidentes causados pelo uso do agente de limpeza errado, as irritações da pele ou outros efeitos colaterais em relação à saúde já não são um problema, graças ao vapor.

Quem sofre de alergia também pode dar um suspiro de alívio. Uma vez que o vapor se adere ao pó e, por conseguinte, não ejeta alergênicos no ar (tais como os ácaros e suas excreções), a qualidade da atmosfera é significativamente melhorada. Por último, mas não menos importante, o esforço físico de limpeza também é reduzido com o vapor, uma vez que você deixar o vapor fazer o trabalho para você.