Limpeza a vapor
Possibilidades de aplicação
Nossas limpadoras a vapor têm várias possibilidades de aplicação: além da limpeza, elas também oferecem resultados impressionantes à roupa e aos cuidados com os tecidos. Aqui você saberá um pouco mais sobre a variedade de aplicações a vapor e se surpreenderá com a riqueza de possibilidades:Higienizadores a Vapor Kärcher
Limpeza de pisos revestidos
Para uma limpeza intermediária e uma pós limpeza, por favor, use um pano que você possa dobrá-lo e estica-lo firmemente sobre o bico para pisos. Você também pode usar o pano de microfibra (acessório especial) para uma limpeza particularmente minuciosa.
Mova o bico rapidamente para frente e para trás após a liberação do vapor; não é necessário manter a liberação de vapor de forma contínua. Para limpar as fendas, você não deve apenas mover o bico em ângulos retos, mas também diagonalmente em relação às fendas.
Aspiração:
Recomendamos a aspiração dos pisos antes da limpeza a vapor. Só utilize em pisos laminados se você tiver certeza de que o piso foi assentado e colado por profissionais.
Limpeza de pisos laminados
Com a metade do volume de vapor, você pode limpar o piso laminado ou piso em parquet envernizado (sem aplicações anteriores de óleo ou cera!). O volume de vapor é ajustado com a pistola de vapor. Trabalhe com dois panos (= 4 camadas), de modo que o mínimo possível de vapor entre em contato direto com a área. Não aplique vapor por muito tempo no mesmo lugar, para evitar que o piso fique molhado em excesso. A pequena quantidade de umidade residual vai secar rapidamente e sem estrias ou manchas.
Dica:
Recomendamos a aspiração dos pisos antes da limpeza a vapor. Só utilize em pisos laminados se você tiver certeza de que o piso foi assentado e colado por profissionais.
Limpeza de banheiros e lavabos
Aspecto de novo em folha num instante: para a limpeza de revestimento de paredes, superfícies de vidro e espelho, acessórios, fendas, fissuras estreitas, etc.
Resíduo de calcário e sabão
Até mesmo os difíceis resíduos de calcário e sabão podem ser facilmente removidos com um pano abrasivo (kit de panos de microfibra para banheiros).
Acessórios de limpeza
- Use o bico de precisão exclusivamente para evitar arranhões nos acessórios cromados ou de aço inoxidável. Segure-o perto do objeto a ser limpo e aguarde até que o calcário quebre. Se ainda assim ele não ceder ou se estiver em uma situação difícil, o bico pode ser equipado com uma escova. Esfregue a área, enquanto aplica explosões poderosas de vapor. Acessórios de limpeza.
- Se a graxa estiver incrustada há algum tempo, uma lavagem constante e urgente é a única solução. Sempre aplique o vapor enquanto isso.
- A graxa vai lentamente se acumulando no pano. Portanto, ele deve ser trocado ocasionalmente.
- Para um resultado livre de riscos e estrias, faça um acabamento dando polimento à superfície limpa com o pano de microfibra amarelo.
- Mesmo resistente, a sujidade seca pode ser removida por meio da aplicação direta de vapor e vigorosa limpeza.
- As camadas mais espessas de resíduos de calcário devem primeiramente ser passadas em vinagre ou suco de limão e deixar um tempo para a absorção.
- Além do mais, uma vaporização regular evita a formação futura de depósitos de calcário.
Limpeza de janelas e espelhos
- Antes da primeira utilização de lavadora a vapor, realize uma limpeza profunda. Limpe toda a superfície com um pano de vapor e o bico manual. Dica para o inverno: aqueça as vidraças ou painéis muito frios de antemão a uma distância de cerca de 5 cm.
- Em seguida, aplique o vapor à superfície do vidro de cima para baixo usando o bico de precisão.
- Raspe a água condensada para baixo em várias passagens usando o rodo. Para evitar a formação de estrias ou riscos, limpe o rodo periodicamente, utilizando um pano.
- Se algumas gotas permanecem no painel depois de usar o rodo - não se preocupe. Elas podem ser facilmente secas com um pano e sem estrias ou riscos.
Limpeza de rejunte ou brecha no ladrilho
- O bico de precisão é adequado para limpeza alvo de fendas de azulejos e, se necessário, uma escova redonda pode ser conectada.
- > Mesmo resistente, a sujidade seca pode ser removida por meio da aplicação direta de vapor e vigorosa limpeza.
- Após a limpeza a vapor, a superfície pode ser friccionada com um pano seco. Nota para o rejunte de silicone: aplique o vapor somente de forma breve para evitar danos no material.
Limpeza de fogões
- Para limpeza de gordura encrustada no fogão é muito simples quando você utiliza a escova circular em conjunto com o vapor da SC 2500.
- O vapor amolece a gordura e depois você só precisa passar um pano úmido para remover o acúmulo de sujeira.
Desamarrotando as roupas
O desamarrotar de roupas é realizado sem esforços com o bico adicional para roupas. O removedor de fiapos integrado remove os cabelos, pelos e fiapos de roupas num piscar de olhos. Os vincos em cortinas e nas roupas podem ser removidos de forma simples e sem ter que colocar o tecido sobre uma tábua de passar. Os odores também são removidos de forma simples e confiável.
O vapor é natural e minucioso
Simples, biologicamente limpa e ambientalmente amigável: a limpeza a vapor é a forma mais natural de limpar - portanto, ela é a alternativa ideal para os métodos convencionais de limpeza. Nossas lavadoras a vapor oferecem várias possibilidades de aplicação. Além da limpeza, elas também oferecem resultados impressionantes à tarefa de passar roupas e aos cuidados com os tecidos. Usar o vapor poupa o seu precioso tempo que pode ser empregado com coisas mais importantes. Usar o poder do vapor para as tarefas domésticas, sejam elas grandes ou pequenas, não poderia ser mais simples.
Como as lavadoras a vapor tornam sua vida mais fácil.
Muito antes das pessoas sequer considerarem a limpeza, o vapor surgiu a partir do solo dos vulcões e gêiseres. Mas, foi somente em 1700 que chegou a hora de aproveitar o poder do vapor para aplicações práticas. A limpeza a vapor é uma aplicação moderna da energia a vapor.
Por que a limpeza a vapor é ecologicamente correta?
Muito simples: a limpeza a vapor não utiliza quaisquer produtos químicos. A combinação da energia a vapor e da temperatura por si só já é suficiente para acabar com as sujeiras mais difíceis, tornando os agentes de limpeza supérfluos. Isso protege tanto a água, a base da vida, e também o orçamento familiar.
A limpeza a vapor alivia a natureza e seus recursos, mas também há outros aspectos. Por exemplo, o descarte de embalagens dos agentes de limpeza não é mais necessário, poupando recursos adicionais e energia.
Além disso, a água é especialmente econômica quando utilizada como vapor para limpeza: um único litro de água da torneira é o suficiente para criar 1.700 litros de vapor! Isto é suficiente para cerca de 20 minutos de limpeza a vapor - tempo suficiente para limpar completamente um pequeno apartamento. E uma vez que a eletricidade é necessária somente durante o aquecimento da água, o consumo de energia também é mantido a um mínimo.
Por que a limpeza a vapor é mais saudável?
A limpeza a vapor protege você e sua família. Ao contrário dos detergentes, o vapor condensado não deixa para trás nenhum resíduo indutor de alergia nas superfícies que ele limpa. Considerando as crianças que tem o hábito de colocar a boca em tudo, esse tipo de limpeza é particularmente importante. Os acidentes causados pelo uso do agente de limpeza errado, as irritações da pele ou outros efeitos colaterais em relação à saúde já não são um problema, graças ao vapor.
Quem sofre de alergia também pode dar um suspiro de alívio. Uma vez que o vapor se adere ao pó e, por conseguinte, não ejeta alergênicos no ar (tais como os ácaros e suas excreções), a qualidade da atmosfera é significativamente melhorada. Por último, mas não menos importante, o esforço físico de limpeza também é reduzido com o vapor, uma vez que você deixar o vapor fazer o trabalho para você.
Descubra a água como um novo agente de limpeza
Por que o vapor tem tamanho efeito de limpeza?
O segredo da limpeza a vapor encontra-se na combinação da explosão de vapor e a temperatura. Não trata-se apenas da facilidade na hora de limpar a sujeira ou da possibilidade de acessar áreas de difícil alcance, mas também do fato de a limpeza ser muito mais cuidadosa. E completamente sem produtos químicos! Em casos particulares, o poder de limpeza do vapor de água pode ser suplementado com a limpeza mecânica, por exemplo com uma escova ou um pano. Sobretudo, uma vez que a geração de vapor também remove os minerais da água, os nossos dispositivos não deixam para trás nenhum resíduo de calcário ou marcas de estrias.
Por que tudo é muito mais rápido e mais fácil com vapor?
Vapor significa velocidade. Até mesmo a sujeira teimosa e graxa são dissolvidas e removidas em segundos por meio do vapor. A esfregação demorada, normalmente, não é necessária. O vapor economiza o seu tempo, até mesmo na hora de passar roupas -. A roupa não necessita de umidade extra e os vincos são removidos de forma extremamente rápida.
E o melhor é que para diferentes tarefas de limpeza, você só precisa de um único dispositivo que pode fazer tudo por você: a lavadora a vapor. Ela proporciona a você mais tempo livre para as coisas importantes da vida.
Como funciona a lavadora a vapor?
A limpeza a vapor funciona de acordo com o mesmo princípio de uma panela de pressão. A água é aquecida em uma caldeira vedada até ferver e gerar vapor. Isso leva entre um e seis minutos por litro de água, dependendo do dispositivo.
Dica: a formação do vapor fica melhor quando o tanque não está completamente cheio. Caso contrário, ele fica muito molhado e encharca muito rapidamente. Quando a água ferve, o vapor é aplicado em quantidades medidas por meio da pistola. Quanto maior for a pressão de vapor, mais rapidamente o vapor é forçado para fora, e melhor ainda é o poder de dissolução da sujidade. Muito simples. Dica: a água aquecida acelera o processo de aquecimento. A pressão na caldeira atinge até 4 bar, dependendo do tipo de unidade.
Bom saber:
As lavadoras a vapor Kärcher cumprem todos os requisitos em matéria de segurança. Isto é confirmado pela certificação da TÜV e dos centros internacionais de testes. Todas as peças condutoras de eletricidade são, naturalmente, à prova de respingos.
7 boas razões para limpar com vapor:
- O vapor é ecologicamente correto - não utiliza agentes de limpeza e tem baixo consumo de água.
- O vapor proporciona uma limpeza higiênica - mesmo em locais de difícil alcance.
- O vapor limpa sem esforço - esqueça a esfregação e o polimento.
- O vapor é mais saudável - os agentes de limpeza não são necessários.
- O vapor é versátil - pode ser usado para a limpeza de cozinhas, banheiros ou janelas, para passar roupas e, ainda, para limpar tecidos.
- O vapor economiza dinheiro - uma vez que não são necessários os agentes de limpeza.
- O vapor economiza tempo - a limpeza é mais rápida com vapor.
Clique aqui e conheça as Limpadoras a Vapor disponíveis na nossa loja on-line de fábrica.