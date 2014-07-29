Limpeza de estofados
Limpadoras de estofados – para uma limpeza minuciosamente profunda
As extratoras da Kärcher garantem uma limpeza profunda muito detalhada dentro das fibras do carpete. O detergente é pulverizado sob pressão profundamente dentro do carpete e é extraído juntamente com a sujeira dissolvida, efetivamente remove a graxa, a sujeira e os odores.
Princípio de extração
Durante a extração, a água com detergente é pulverizada em um único procedimento e, em seguida, imediatamente aspirada de volta com a sujeira.
Limpa de forma higiênica
As extratoras da Kärcher são ideais não somente para as pessoas que sofrem de alergias, mas também para as famílias com animais de estimação.
Aspiradores com tecnologia Kärcher
Ao contrário de um aspirador de pó tradicional as limpadoras de estofados Puzzi da Kärcher aspiram líquidos e sólidos com facilidade. Por isso, a limpeza de estofados se torna ainda mais fácil e higiênica.
Clique aqui e conheça as limpadoras de estofados disponíveis na nossa loja on-line de fábrica.