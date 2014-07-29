Limpeza de estofados

Limpadoras de estofados – para uma limpeza minuciosamente profunda

As extratoras da Kärcher garantem uma limpeza profunda muito detalhada dentro das fibras do carpete. O detergente é pulverizado sob pressão profundamente dentro do carpete e é extraído juntamente com a sujeira dissolvida, efetivamente remove a graxa, a sujeira e os odores.

Princípio de extração

Durante a extração, a água com detergente é pulverizada em um único procedimento e, em seguida, imediatamente aspirada de volta com a sujeira.

Limpa de forma higiênica

As extratoras da Kärcher são ideais não somente para as pessoas que sofrem de alergias, mas também para as famílias com animais de estimação.