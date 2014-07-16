Limpeza de móveis para áreas externas e jardim

Toda pessoa que já lavou uma superfície muito suja sabe dos limites da limpeza de uma mangueira de jardim convencional. A Lavadora de Alta Pressão oferece um poder de limpeza muito maior.

Ela fornece água com pressão de até 1.900 libras/pol², ou seja, até 30 vezes maior que uma mangueira de jardim. A alta pressão acontece porque a bomba da Lavadora força a água a passar por um pequeno bico, o que gera um jato concentrado e forte, ou seja, você não gasta mais água e sim economiza até 80% dela.

Enquanto uma mangueira convencional consome cerca de 3000 litros de água por hora, uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher utiliza 360 litros no mesmo intervalo de tempo.

O conjunto da auto escova e o detergente Kärcher é ideal para limpar as sujeiras mais difíceis.

Clique aqui e conheça as Lavadoras de Alta Pressão e detergentes disponíveis na nossa loja on-line de fábrica.