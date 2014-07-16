Limpeza de móveis para áreas externas e jardim
As nossas lavadoras de alta pressão realizam um trabalho de limpeza suave sobre as marcas indesejáveis causadas pela poluição do ar ou do inverno passado que atingem os móveis de jardim.
Toda pessoa que já lavou uma superfície muito suja sabe dos limites da limpeza de uma mangueira de jardim convencional. A Lavadora de Alta Pressão oferece um poder de limpeza muito maior.
Ela fornece água com pressão de até 1.900 libras/pol², ou seja, até 30 vezes maior que uma mangueira de jardim. A alta pressão acontece porque a bomba da Lavadora força a água a passar por um pequeno bico, o que gera um jato concentrado e forte, ou seja, você não gasta mais água e sim economiza até 80% dela.
Enquanto uma mangueira convencional consome cerca de 3000 litros de água por hora, uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher utiliza 360 litros no mesmo intervalo de tempo.
O conjunto da auto escova e o detergente Kärcher é ideal para limpar as sujeiras mais difíceis.
