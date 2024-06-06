Aspiradores 3 em 1
Aspiram pó, sugam água e possuem função soprador
Aspiradores de Pó e Água
Aspiradores 3 em 1 Kärcher, praticidade e eficiência na limpeza!
Conheça a tecnologia e potência dos aspiradores Kärcher. O 3 em 1 que facilita, já que aspira pó, suga líquidos e ainda possuí função soprador! Assopre folhas, encha infláveis, acenda churrasqueira e aspire pó e água com um único equipamento.
Potência e Durabilidade
Garanta uma potência profissional para a limpeza da sua casa. Diversas opções com tanque inox, maior durabilidade e resistência a batidas e impactos.