Aspiradores de Pó e Água

Aspiradores 3 em 1 Kärcher, praticidade e eficiência na limpeza!

Conheça a tecnologia e potência dos aspiradores Kärcher. O 3 em 1 que facilita, já que aspira pó, suga líquidos e ainda possuí função soprador! Assopre folhas, encha infláveis, acenda churrasqueira e aspire pó e água com um único equipamento.

Potência e Durabilidade

Garanta uma potência profissional para a limpeza da sua casa. Diversas opções com tanque inox, maior durabilidade e resistência a batidas e impactos.