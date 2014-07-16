Superfícies com musgo

Os nossos exemplos práticos dão uma visão clara de como usar a lavadora de alta pressão corretamente e mostram também os motivos pelos quais tomar cuidado é fundamental.

E com os acessórios especiais, os dispositivos são transformados em verdadeiros equipamentos multifuncionais, seja para o jateamento molhado, a limpeza de tubos, a limpeza de terraço ou bombeamento de lagoas - e você pode ter certeza de que encontrará outras possibilidades de aplicação para o seu dispositivo Kärcher!

Ao realizar a limpeza, tenha em mente que a pressão de impacto é imediatamente maior na frente do bico: isto significa que as sujeiras mais difíceis devem ser limpas à uma distância curta, enquanto que a sujeira mais leve ou as superfícies sensíveis devem ser limpas à uma distância maior.

Uma vez que o musgo não somente forma uma camada espessa em superfícies pavimentadas, mas permanece nos poros das pedras de pavimentação, o dispositivo de jateamento “dirt blaster” é perfeito para a remoção dessas matérias orgânicas.

Ela produz um jato giratório que combina o poder de limpeza de um jato estreito concentrado com o desempenho de área de um fluxo plano.

Segure o jato de alta pressão verticalmente à superfície pavimentada e lentamente limpe a partir de um limite da área coberta de musgo para o outro à uma distância de cerca de 20 a 30 cm.

A proteção contra respingos para o dispositivo “dirt blaster” (acessório especial) irá protegê-lo contra os respingos de água.

