Varre 5 vezes mais rápido do que a vassoura

Varrer realmente pode ser simples demais. Com a varredeira manual S6 e S4 Twin da Kärcher, entradas de garagem, terraços e quintais podem ser limpos rapidamente, com comodidade e de forma surpreendente. Todas as superfícies externas são limpas num instante - sem o esforço de ter que se abaixar. Nenhuma vassoura pode competir com tamanho desempenho de limpeza, pois por ser manual, não utiliza energia elétrica, mas a sua eficiência se compara a uma profissional.