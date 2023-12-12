Cortar grama: Todas as informações importantes, com dicas e truques
Quando a temporada de jardinagem recomeça, chegou a hora: é preciso fazer a limpeza de primavera no jardim. E olha que tem bastante trabalho! É preciso cortar arbustos e cercas vivas e podar árvores. Deve-se dedicar especial atenção ao gramado, uma vez que ele precisa de muitos cuidados na primavera e nos meses seguintes para continuar verdejante durante as próximas estações. Quais são as perguntas típicas e os principais temas relacionados ao corte de grama? Um manual para o gramado perfeito.
Cinco perguntas frequentes sobre o corte de grama
Todo jardineiro amador já viu essa cena: Basta passar alguns dias longe do jardim para que a grama comece a crescer desenfreadamente. Porém, simplesmente sair cortando a grama sem se atentar a eventuais dicas e prescrições não seria muito sensato. Na conversa com o vizinho ou no círculo de amigos, circulam muitas meias-verdades; então, o que realmente é verdade?
Cortar a grama no verão: Deve-se cortar a grama no calor?
Isso não é recomendável. A grama não deve ser cortada muito drasticamente durante o calor de verão e períodos de estiagem. O motivo: As folhas de grama mais compridas protegem o solo e as raízes da grama contra ressecamento muito forte, proporcionando, assim, um crescimento saudável à planta.
Cortar a grama e as estações do ano: A partir de quando e com que frequência cortar a grama?
Assim que a temporada de jardinagem começar, na primavera, a grama deve ser cortada pela primeira vez. A partir de então, o ideal é cortar a grama de 1 a 2 vezes por semana até o outono. Entre dezembro e janeiro, a grama cresce muito rapidamente; nessa época, é altamente recomendável cortar a grama uma vez por semana. No inverno, a grama não cresce devido ao frio, então também não é preciso cortá-la.
É indicado cortar a grama molhada?
Não, a grama molhada não deve ser cortada! Afinal, no estado úmido, as folhas de grama não são cortadas com precisão, grudando umas nas outras. O resultado: O aspecto final do corte fica irregular. O esforço é maior, uma vez que a grama cortada em bolota em vez de se espalhar ou voar para o cesto de recolha.
Como cortar a grama corretamente?
Para que o aspecto do corte seja uniforme, sem listras, a máquina de cortar grama sempre deve adentrar o correspondente à largura de uma roda na área já cortada. Além disso, vale a regra: Sempre cortar a grama em encostas transversalmente ao declive! Assim, não há risco de lesão pela máquina de cortar grama caso se escorregue. As beiradas do gramado podem permanecer e em seguida ser aparadas no tamanho ideal com uma tesoura manual ou um aparador de grama a bateria.
A grama cortada deve ser deixada no local?
Um tema bastante discutido. Tanto na distribuição de adubo (Kärcher: kit de distribuição de adubo contido no fornecimento da máquina de cortar grama a bateria), quanto no corte de grama clássico, há vantagens e desvantagens. No corte com distribuição de adubo, as vantagens são menos formação de estolho, nenhum descarte de restos e menos utilização de adubo. Porém, é preciso cortar a grama com mais frequência, sendo que isso é possível somente quando estiver seco. As vantagens no corte de grama convencional são uma área de gramado limpa, menor frequência de corte e a possibilidade de utilizar a grama cortada como adubo para as flores. As desvantagens deste método: Perdem-se mais nutrientes, a grama cortada precisa ser adubada e há o trabalho adicional de descarte de grama cortada.
Cortar grama: a altura correta de corte da grama
Basicamente, para a altura de corte da grama, vale: nem muito baixa, nem muito alta. Isso parece redundante, mas de fato, há alguns fatores que determinam se a altura de corte da grama deve ser mais baixa ou mais alta. Um corte muito baixo prejudica o gramado e inclusive as raízes da grama – principalmente em épocas do ano quentes e secas. A consequência são áreas amarronzadas. Em outras palavras: A incidência solar direta (em excesso) é fatal! Se o gramado estiver muito curto, ele sofre muito com a incidência solar e perde vigor. Assim, pode acontecer que ervas daninhas se propaguem e aos poucos invadam o gramado. Por outro lado, isso também pode acontecer se a grama estiver muito alta. Para a altura de corte ideal do gramado, as máquinas de cortar grama podem ser ajustadas manualmente em diferentes alturas de corte.
Nesse contexto, é importante observar a regra de um terço ou do chamado ponto de vegetação. Este se localiza mais ou menos na metade da altura de uma folha de grama. Caso se corte mais do que isso, o tempo necessário para os rebentos se recuperarem é relativamente longo – o crescimento saudável do gramado é quase impossível, uma vez que a grama cortada também sofre sob a incidência solar mais elevada. O que isso significa na prática? O gramado somente deve ser cortado até um terço da sua altura de crescimento atual. Isso significa: dois terços permanecem, o ideal sendo que isso corresponda à respectiva altura de corte indicada. Suponha que você viaje e o gramado cresça 15 cm durante esse período; então, deve-se cortar somente cerca de 5 centímetros, portanto não a uma altura inferior do que 10 ou 11 centímetros. A dica de especialista é: Para obter um gramado saudável, é melhor cortar um pouco menos de cada vez, mas regularmente, e levar em consideração o clima e o estado das folhas de grama.
Uma dica para uma altura de corte do gramado uniforme: Não pisar nas áreas de gramado ainda não cortadas, uma vez que as folhas de grama se retorcem e não retornam à posição reta imediatamente.
Cortador, aparador, robô? Corte de grama conforme a necessidade
Muitos amantes de jardinagem se perguntam com qual aparelho de jardinagem o gramado fica perfeito. Deve-se optar entre uma máquina de cortar grama clássica com cesto de recolha, uma máquina de cortar grama para distribuição de adubo ou uma solução 2 em 1 com kit de distribuição de adubo (contido no fornecimento da Kärcher)? Ou seria melhor um aparador; e, neste caso, ele deve ser movido a bateria ou não? Além disso, há robôs cortadores de grama, que se encarregam do trabalho completo de cortar a grama, enquanto você pode deitar na espreguiçadeira. É possível que a máquina antiga de cortar grama com cabo elétrico ainda esteja no depósito, mas não é tão prazeroso cortar a grama com ela – muito grande, muito pesada e com pouca potência! Muitas dúvidas e opções que facilmente podem gerar confusão.
Além do perfil de exigência do próprio jardim e do gosto pessoal, a escolha do aparelho depende de algumas características de qualidade. Primeiramente, o novo aparelho de cortar grama deve ter um funcionamento confiável. Quem opta por aparelhos movidos a bateria, deve ter uma autonomia de trabalho bastante grande com a bateria. Para isso, o chamado rendimento (m² por carregamento das baterias na máquina de cortar grama; m por carregamento das baterias nos aparadores de grama e tesouras de grama e arbusto) indica o tempo de funcionamento do aparelho. O rendimento pode variar de acordo com a condição e o perfil do gramado. Do mesmo modo, deve-se ter em mente a largura e altura de corte. Principalmente com relação à altura de corte, tudo depende das condições do jardim. O gramado é plano ou há áreas onduladas?
O clássico no corte de grama: a máquina de cortar grama
Em princípio, existe a opção entre máquinas de cortar grama com cabo, a gasolina ou a bateria. O que é melhor? As máquinas de cortar grama modernas a bateria não deixam nada a desejar em relação a máquinas de cortar grama a bateria. Pelo contrário: Pensando em ruído, tempo de preparação e manutenção, cada vez mais jardineiros amadores optam por máquinas de cortar grama movidas a bateria. É fácil explicar por que eles levam vantagem em relação a gerações de máquina de cortar grama mais antigas com cabo: Elas são mais leves e mais silenciosas – e sem cabo, não há risco de tropeçar!
Principalmente no tema de manuseio, pense bem de quais características não gostaria de abrir mão. A máquina de cortar grama deve ser o mais leve possível para que seja mais fácil empurrar e guardá-la? Ela também deve ser dobrável e ter uma alça para transporte, bem como um ajuste confortável de altura de corte? Em áreas de gramado pequenas, máquinas de cortar grama de 18 V com larguras de corte de até 36 cm são adequadas. Caso se pretenda cortar grama em áreas maiores, aparelhos de 36 V com larguras de corte de até 46 centímetros podem ser vantajosos para economizar tempo.
Áreas de gramado distantes e irregulares? Um aparador de grama a bateria ajuda.
O segredo de bordas de gramado perfeitas: Em locais com gramado inacessível, um aparador de grama a bateria é indispensável. Equipado com um fio ou uma lâmina de plástico que gira rapidamente, ele corta grama e ervas daninhas de forma certeira.
Graças à alimentação por bateria, os aparadores são muito silenciosos e, com o uso de lâminas de plástico, o ruído de trabalho pode ser reduzido ainda mais. Na questão de manuseio, uma alça inclusa no fornecimento e botões giratórios do aparador e punhos de altura ajustável facilitam significativamente o trabalho.
Como os fios giram a alta velocidade e possivelmente podem lançar pedaços de grama ou pedregulhos, deve-se sempre usar óculos de proteção e um calçado firme. Além disso, é preciso manter distância de árvores e plantas ornamentais, bem como terraços de madeira, para evitar danos.
Muito prático: Quando o fio se desgastar, é possível adquiri fios como material por metro em lojas de construção e enrolá-los facilmente na bobina do fio.
Pequeno, mas veja só! Os robôs cortadores de grama estão na moda.
Nos últimos anos, os robôs cortadores de grama têm se tornado cada vez mais populares. O lema é claro: O robô trabalha, a gente descansa. Mas o que se deve considerar na conservação automática do gramado?
A depender do tamanho da própria área de gramado, vale a pena conferir exatamente qual o tamanho e a autonomia das baterias do respectivo modelo. Se o jardim for mais estreito e cheio de nichos, a melhor opção é um robô cortador de grama pequeno. Quanto à ferramenta de corte, distingue-se entre cortadores circulares e em barra. Estes comparativamente possuem lâminas maiores e portanto são adequadas para grama mais espessa, onde eventualmente pode haver frutos caídos ou galhos.
O princípio se explica facilmente. Há uma estação de carga, de onde o cortador de grama começa (e onde ele recarrega automaticamente). A maioria dos modelos corta aleatoriamente. Também há aparelhos que cortam em barras ordenadas, mas isso ora funciona, ora nem tanto. De um jeito ou de outro, a grama é cortada após alguns dias – sem qualquer esforço próprio.