Cortar grama: a altura correta de corte da grama

Basicamente, para a altura de corte da grama, vale: nem muito baixa, nem muito alta. Isso parece redundante, mas de fato, há alguns fatores que determinam se a altura de corte da grama deve ser mais baixa ou mais alta. Um corte muito baixo prejudica o gramado e inclusive as raízes da grama – principalmente em épocas do ano quentes e secas. A consequência são áreas amarronzadas. Em outras palavras: A incidência solar direta (em excesso) é fatal! Se o gramado estiver muito curto, ele sofre muito com a incidência solar e perde vigor. Assim, pode acontecer que ervas daninhas se propaguem e aos poucos invadam o gramado. Por outro lado, isso também pode acontecer se a grama estiver muito alta. Para a altura de corte ideal do gramado, as máquinas de cortar grama podem ser ajustadas manualmente em diferentes alturas de corte.

Nesse contexto, é importante observar a regra de um terço ou do chamado ponto de vegetação. Este se localiza mais ou menos na metade da altura de uma folha de grama. Caso se corte mais do que isso, o tempo necessário para os rebentos se recuperarem é relativamente longo – o crescimento saudável do gramado é quase impossível, uma vez que a grama cortada também sofre sob a incidência solar mais elevada. O que isso significa na prática? O gramado somente deve ser cortado até um terço da sua altura de crescimento atual. Isso significa: dois terços permanecem, o ideal sendo que isso corresponda à respectiva altura de corte indicada. Suponha que você viaje e o gramado cresça 15 cm durante esse período; então, deve-se cortar somente cerca de 5 centímetros, portanto não a uma altura inferior do que 10 ou 11 centímetros. A dica de especialista é: Para obter um gramado saudável, é melhor cortar um pouco menos de cada vez, mas regularmente, e levar em consideração o clima e o estado das folhas de grama.

Uma dica para uma altura de corte do gramado uniforme: Não pisar nas áreas de gramado ainda não cortadas, uma vez que as folhas de grama se retorcem e não retornam à posição reta imediatamente.