CUIDADOS COM O CARRO: DICAS PARA EXTERIOR E INTERIOR

Tarefas de limpeza à volta do carro

Antes de cuidar da pintura, assentos de tecido ou couro, superfícies de plástico, vidro e metal, você deve limpar bem seu carro. Os cuidados interiores e exteriores para automóveis são igualmente importantes: o exterior do carro nem sempre deve ser limpo quando está particularmente sujo. Uma lavagem regular é sempre boa para o veículo - independentemente de estar numa lavagem de automóveis, num lava jato self-service ou em casa com uma lavadora de alta pressão e o equipamento adequado. No interior, também deve limpá-lo depois de algum tempo, de preferência com um aspirador multifuncional, um pano macio e agentes de limpeza adequados para as superfícies. Você também deve limpar as jantes regularmente, por exemplo, com alta pressão e um limpador de jantes. Quantas vezes você limpa seu carro depende não só do grau de sujeira, mas também de seus padrões de limpeza pessoalsujeira. No entanto, cuidados especiais são necessários com o carro, sobretudo no Inverno, pois o frio, o gelo e o sal podem afetar as janelas e a carroçaria e, por último mas não menos importante, danificar a pintura do carro.

Com o equipamento certo, agentes de limpeza e dicas de aplicação, o carro estará limpo em todo os lugares. Posteriormente, está preparado de forma ideal para o uso de produtos de cuidado para o polimento e cuidado de pinturas e superfícies: