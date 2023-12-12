CUIDADOS COM O CARRO: DICAS PARA EXTERIOR E INTERIOR
Se você quiser desfrutar do seu carro durante muito tempo, tem de tomar conta dele. Bons cuidados com o carro significa não só lavar o carro regularmente, mas também cuidar da pintura e da carroçaria e manter o interior limpo. Tudo o que leva é pouco tempo, equipamento de limpeza adequado e bons produtos de cuidado. As melhores dicas para um carro bem conservado podem ser encontradas aqui.
Cuidados com o carro é preservação de valor
O cuidado com um carro não só garante que fique bem por dentro e por fora durante muito tempo. Para além das razões visuais, há outro ponto a favor dos cuidados com o carro: cuidados com o carro é preservação de valor. A selagem regular da pintura, por exemplo, protege contra danos relacionados com o clima, sal e sujeira no Inverno ou resíduos de pólen e insetos no Verão. Além disso, a ferrugem é evitada, o que torna as superfícies porosas e danifica o carro a longo prazo.
Tarefas de limpeza à volta do carro
Antes de cuidar da pintura, assentos de tecido ou couro, superfícies de plástico, vidro e metal, você deve limpar bem seu carro. Os cuidados interiores e exteriores para automóveis são igualmente importantes: o exterior do carro nem sempre deve ser limpo quando está particularmente sujo. Uma lavagem regular é sempre boa para o veículo - independentemente de estar numa lavagem de automóveis, num lava jato self-service ou em casa com uma lavadora de alta pressão e o equipamento adequado. No interior, também deve limpá-lo depois de algum tempo, de preferência com um aspirador multifuncional, um pano macio e agentes de limpeza adequados para as superfícies. Você também deve limpar as jantes regularmente, por exemplo, com alta pressão e um limpador de jantes. Quantas vezes você limpa seu carro depende não só do grau de sujeira, mas também de seus padrões de limpeza pessoalsujeira. No entanto, cuidados especiais são necessários com o carro, sobretudo no Inverno, pois o frio, o gelo e o sal podem afetar as janelas e a carroçaria e, por último mas não menos importante, danificar a pintura do carro.
Com o equipamento certo, agentes de limpeza e dicas de aplicação, o carro estará limpo em todo os lugares. Posteriormente, está preparado de forma ideal para o uso de produtos de cuidado para o polimento e cuidado de pinturas e superfícies:
Cuidados interiores do automóvel
Assim que o interior tenha sido aspirado e os acessórios libertados do pó, o passo seguinte é trabalhar nas várias superfícies no interior do veículo. Um limpador de interiores pode ser usado para remover manchas de café seco, resíduos de comida gordurosa ou creme solar de plástico, borracha ou têxteis. Ao mesmo tempo, odores desagradáveis são eliminados e a cor e as fibras do estofamento são refrescadas. Outra vantagem dos limpadores de interiores é que contribuem para menos sujeirasujeira, o que facilita a limpeza futura.
Dica
Ao comprar um produto de limpeza interior, preste atenção às superfícies em que pode ser usado. Por exemplo, um produto pode frequentemente ser usado para limpar todo o interior, incluindo os estofos. No entanto, tome cuidado com assentos de alta qualidade feitos de couro genuíno. O couro só deve ser limpo uma ou duas vezes por ano e deve ser sempre tratado com um produto especial de tratamento de couro hidratante para preservar a sua aparência.
Se não tiver nenhum produto de limpeza interior disponível, você também pode usar água quente com um pouco de detergente líquido para limpar os acessórios e os acabamentos. Basta limpar as superfícies com um pano úmido e depois secar com um pano de algodão seco ou microfibra para que nenhuma umidade possa penetrar nos componentes eletrônicos. Contudo, este método não consegue alcançar um efeito antiestático ou reduzir sujeiraa sujeira em comparação com um produto de limpeza e cuidado.
Com o tempo, podem aparecer riscos ligeiros no painel de bordo ou nos painéis das portas. Os materiais lisos, impermeáveis à água e à sujeira devem, portanto, ser idealmente tratados após a limpeza com uma proteção de cockpit: Basta pulverizar, deixar atuar por um curto período e polir novamente se necessário. Isto remove os danos superficiais enquanto renova a cor e o brilho - para um cockpit que parece novo novamente.
Para neutralizar os maus cheiros no interior, o seguinte truque ajuda: basta colocar um recipiente de grãos de café na zona dos pés. O café absorve a umidade e os odores. O mesmo efeito pode ser alcançado com arroz ou farinha.
Proporcionar a visão
São particularmente notáveis em dias ensolarados: Impressões digitais e manchas nas janelas e espelhos. Eles não só parecem desagradáveis , mas também prejudicam a visibilidade ao dirigir. Por isso, as janelas não devem ser esquecidas ao limpar o carro. Se você está em processo de limpeza do interior do seu carro, as janelas também devem ser limpas por dentro. Para isso pulverize generosamente o Limpa vidros para automóveis e remova todas as manchas e estrias com um pano macio. Depois aplique o agente de limpeza no exterior das janelas e espelhos e remova a sujeira com a ajuda de um pano macio de microfibras.
Dica
Com o conjunto de limpeza dos vidros do carro, a sujeira resistente no vidro traseiro, pára-brisas e vidros laterais pode ser removida em pouco tempo e sem qualquer esforço manual.
Durante a viagem, nova sujeiracontinua a chegar ao pára-brisas e ao vidro traseiro. No Verão são frequentemente insetos, nos dias de chuva a sujeirada estrada é projetada pelos veículos da frente e pela superfície molhada da estrada, e no inverno o sal, terra e a neve sobre as janelas. Para sempre manter boa visibilidade, deve verificar regularmente o sistema de lavagem do pára-brisas e recarregar com água e detergente de para-brisas, conforme necessário. Os concentrados de limpeza de para-brisas especialmente desenvolvidos para o Verão ou Inverno são os mais adequados para este fim. O limpador de para-brisas de verão trabalha ativamente contra resíduos de insetos e or limpador de pára-brisas de inverno é ao mesmo tempo um anticongelante que impede o para-brisas e os faróis de congelar. Misture o agente com água na proporção especificada e deite dentro do reservatório.
Manter selos de borracha
Os selos de borracha no carro, por exemplo nas portas ou no porta-bagagens, estão expostos a forte tensão do frio, gelo, neve e sal, especialmente no Inverno. Para evitar que fiquem quebradiços e com fugas, deve manter os selos flexíveis com um produto de cuidado de borracha. Isso também impede que as portas colem no verão quando está muito calor. Contudo, deve ter o cuidado de não colocar o produto na pintura, uma vez que pode deixar manchas difíceis. Se não tiver um produto de cuidado especial em mãos, também pode usar vaselina disponível nas lojas.
Retocar e polir a pintura
Por último, mas não menos importante, os cuidados com o carro devem ser dedicados à pintura: Os riscos superficiais e os chamados hologramas são chatos e sobressaem ao sol, especialmente em cores escuras de tinta. As linhas finas são muitas vezes criadas durante a limpeza quando pequenas partículas de sujeira são esfregadas na carroçaria com escovas ou esponjas. Podem ser facilmente removidos com um verniz de cera o polimento limpa e retoca a tinta ao mesmo tempo. O melhor resultado é alcançado aplicando polimento com um pano macio ou um pedaço de algodão em movimentos circulares e, após uma fase curta de secagem, polindo levemente com um pano limpo. Então a tinta não só brilha em novo esplendor, mas o produto também preserva e protege contra os efeitos do clima, da luz UV, da sujeira das estradas e do sal.
Arranhões mais profundos que não podem ser removidos com cera podem ser reparados com um lápis de retoque na cor do carro e selados com verniz transparente. Como regra geral, qualquer cor e acabamento, ou seja, tinta metálica, sólida ou fosca, pode ser encomendada ao fabricante do veículo. No entanto, danos maiores na carroçaria devem ser sempre reparados por profissionais, por exemplo, em oficinas que oferecem Smart Repair - métodos de reparação que podem ser usados para reparar danos menores nos veículos. Técnicas de remoção de amolgadelas ou reparações pontuais são normalmente mais baratas e mais rápidas do que reparações convencionais, nas quais peças inteiras são substituídas. Isto permite que o veículo seja novamente melhorado, o que também vale a pena antes de o veículo ser vendido ou de um veículo em leasing ser devolvido, entre outras coisas.