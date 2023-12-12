Reforma e reparação limpa: Dicas práticas para bricolage

Trabalhos de reforma em casa: Evite a poeira de forma eficiente

No entanto, a bricolage não se limita ao exterior da casa, mas também pode ser feita dentro das próprias paredes. Depois de anos, alguns itens tais como uma nova cozinha, um novo azulejo na casa de banho ou uma nova disposição do quarto estão na lista de possíveis trabalhos de reforma. Seja que for que você faça em bricolage, algo tem de ser feito: pintar e perfurar.

Se uma casa está a ser reconstruída ou se estão a ser realizados trabalhos de reforma extensivos, existe uma grandes quantidades de resíduos de construção - por exemplo, ao demolir paredes antigas ou ao perfurar. Depois de limpar novamente o espaço de convivência, os grandes detritos da casa devem primeiro ser feitos manualmente ou com uma pá de lixo depois do trabalho de bricolage. Para remover a poeira fina e a poeirade betão de forma eficiente e rápida, é melhor você usar um aspirador multifuncional com um saco de filtro inserido. Isso torna particularmente fácil aspirar resíduos de construção e reforma, tais como gesso, cimento ou peças de tijolo. Mesmo a sujeira molhada, que pode ocorrer ao tirar o papel de parede, não apresenta qualquer problema para o aspirador.

Mesmo para pequenos trabalhos de reforma, um aspirador multifuncional pode evitar uma limpeza básica após reforma, que consome muito tempo. Com os vários acessórios dos dispositivos, a poeira pode ser evitada antecedência. Para alguns projetos bricolage, tais como a instalação de uma nova calha luminosa no teto, a cobertura do móvel e a limpeza leva mais tempo do que o próprio projeto bricolage. Ferramentas para poeira de perfuração poderão ajudar: A ferramenta é simplesmente ligada ao tubo de sucção. Para apanhar a poeira da perfuração, o adaptador é colocado na posição desejada na parede ou no teto e o aspirador é ligado. Graças à pressão negativa, a ferramenta para poeira de perfuração adere com segurança à posição. Agora você tem uma perfuração sem poeira e resíduos, porque a poeira da perfuração é imediatamente apanhado pelo aspirador multifuncional. Dica: É melhor você deixar o aspirador ligado durante algum tempo após a perfuração. Assim, se evita que a poeira de perfuração em excesso caia.