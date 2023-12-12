Reforma e reparação limpa: Dicas práticas para bricolage
Nada é melhor do que criar algo com suas próprias mãos! Na primavera, quando o sol sai lentamente, começa o tempo de bricolage. Qualquer pessoa que trate do seu próprio projeto na casa ou jardim sabe: os projetos de bricolage envolvem sujeira e poeira. Com estas dicas, ficará novamente limpo rapidamente após o trabalho ter sido feito.
Limpeza depois da reforma
É um facto bem conhecido que você não consegues fazer uma omelete sem partir ovos. Afinal de contas, bricolage também significa muita sujeira e poeira. reformaNão é à toa que depois de muitas obras de reforma, uma limpeza básica também tem que ser feita. Isso é especialmente importante para os que sofrem de alergias. Muitos dos praticantes de bricolage usam aspiradores padrão para trabalhos de reforma extensivos. No entanto, devido à sujeira grosseira e à grande quantidade de poeira, rapidamente atingem os seus limites. Para remover de forma eficaz a poeira fina e grossa ou para evitar a poeira já durante a bricolage, um aspirador multifuncional é a melhor escolha.
Bricolage no jardim: reformar o jardim
Quando as temperaturas sobem na Primavera, a natureza desperta do seu sono de Inverno e se inicia a época tradicional de cuidar do jardim - tempo de bricolage! Afinal, o terraço, os canteiros de flores e vegetais, como também os móveis de jardim devem brilhar novamente na sua antiga glória. Manutenção do jardim é a palavra-chave aqui.
Assim que os caminhos à volta da casa forem limpos de folhas e sujeira, o pátio forlavado e a relva tiver sido cuidada, você se pode dedicar aos pequenos projetos de bricolage. Existem inúmeras dicas e instruções sobre como melhorar o seu jardim de acordo com os seus próprios desejos. Isso consiste frequentemente em proporcionar a área exterior da casa com elementos de bricolage. Uma tendência que se tornou popular nos últimos anos são os canteiros de flores de pedra ou madeira contruídos por si próprio. Isso porque os canteiros elevados são não só práticos e têm bom aspeto, mas também permitem a plantação em lugares onde as condições do solo não são as melhores. Mas os móveis novos e feito por si mesmo no pátio é também, sem dúvida, um dos projetos mais populares na bricolage.
Dica
Quando você usa a serra para cortar madeira ou pedra, um aspirador multifuncional da Kärcher ajuda a remover de forma eficaz o serrim. Ao replantar ou plantar canteiros, os líquidos e a sujeira molhada podem ser eficientemente aspirados com um aspirador multifuncional. Estes aspiradores estão disponíveis em versões com fio ou alimentadas por bateria. Os aparelhos sem fios com pilhas recarregáveis não necessitam de uma tomada e oferecem mais liberdade e flexibilidade aos proprietários de casa. Para áreas maiores, é adequado uma varredora, para remover pétalas, areia, terra ou folhas de forma rápida e sem esforço.
Trabalhos de reforma em casa: Evite a poeira de forma eficiente
No entanto, a bricolage não se limita ao exterior da casa, mas também pode ser feita dentro das próprias paredes. Depois de anos, alguns itens tais como uma nova cozinha, um novo azulejo na casa de banho ou uma nova disposição do quarto estão na lista de possíveis trabalhos de reforma. Seja que for que você faça em bricolage, algo tem de ser feito: pintar e perfurar.
Se uma casa está a ser reconstruída ou se estão a ser realizados trabalhos de reforma extensivos, existe uma grandes quantidades de resíduos de construção - por exemplo, ao demolir paredes antigas ou ao perfurar. Depois de limpar novamente o espaço de convivência, os grandes detritos da casa devem primeiro ser feitos manualmente ou com uma pá de lixo depois do trabalho de bricolage. Para remover a poeira fina e a poeirade betão de forma eficiente e rápida, é melhor você usar um aspirador multifuncional com um saco de filtro inserido. Isso torna particularmente fácil aspirar resíduos de construção e reforma, tais como gesso, cimento ou peças de tijolo. Mesmo a sujeira molhada, que pode ocorrer ao tirar o papel de parede, não apresenta qualquer problema para o aspirador.
Mesmo para pequenos trabalhos de reforma, um aspirador multifuncional pode evitar uma limpeza básica após reforma, que consome muito tempo. Com os vários acessórios dos dispositivos, a poeira pode ser evitada antecedência. Para alguns projetos bricolage, tais como a instalação de uma nova calha luminosa no teto, a cobertura do móvel e a limpeza leva mais tempo do que o próprio projeto bricolage. Ferramentas para poeira de perfuração poderão ajudar: A ferramenta é simplesmente ligada ao tubo de sucção. Para apanhar a poeira da perfuração, o adaptador é colocado na posição desejada na parede ou no teto e o aspirador é ligado. Graças à pressão negativa, a ferramenta para poeira de perfuração adere com segurança à posição. Agora você tem uma perfuração sem poeira e resíduos, porque a poeira da perfuração é imediatamente apanhado pelo aspirador multifuncional. Dica: É melhor você deixar o aspirador ligado durante algum tempo após a perfuração. Assim, se evita que a poeira de perfuração em excesso caia.
Limpeza de oficinas, garagem e abrigo depois da bricolage
Uma oficina adequada é essencial para os entusiastas da bricolage. Não só todas as ferramentas, equipamentos ou materiais de construção podem ser armazenados em segurança, como também podem ser utilizados para planejar e trabalhar em paz. Não é de admirar que muitos proprietários t criaram um quarto separado em sua casa para este fim. Por outro lado, para quem tem um pouco menos de espaço ou apenas fazem bricolage de vez em quando, a garagem é normalmente o local ideal de retiro. Se o carro estiver estacionado no exterior, têm espaço, paz e sossego e conexões suficientes para enfrentarem seus projetos. Mas o que fazer contra muita poeira? E como limpar a garagem depois?
Também aqui, o aspirador multifuncional é ideal como aspirador para oficinas. Qualquer um que corte madeira ou pedra na garagem e queira evitar poeira deve usá-la diretamente enquanto trabalha. Os modelos com uma tomada integrada oferecem uma flexibilidade adicional. Serras circulares, fresadoras e polidores podem ser conectadas diretamente aos aspiradores multifuncionais com uma tomada. O aspirador é ligado ou desligado automaticamente através da ferramenta elétrica e a sujeira produzida durante o aplainamento, serragem ou lixagem é extraída diretamente. Ao mesmo tempo, o aparelho é ideal como aspirador para remover a poeira de madeira. Para assegurar que o aspirador multifuncional também aspira corretamente a poeira fina, só precisa de ser inserido um saco de filtro.
Dica
Se você já está a limpar a sua garagem, também pode ao mesmo tempo aspirar seu carro. Acessórios extensivos para alimpeza do carro para limpar os tapetes, bem como áreas de armazenamento menores e também para assegurar a limpeza entre os assentos.
Limpar abrigo de jardim
Em vez de fazer bricolage na garagem, os ambiciosos têmsua própria pequena oficina no abrigo ou no galpão do jardim. Ali, uma bancada de trabalho pode normalmente ser instalada sem qualquer problema para trabalhos pequenos e grandes na casa e no jardim. Qualquer um que possua um tal galpão sabe que a arrumação às vezes sofre com os inúmeros projetos de bricolage. Especialmente quando há muitas ferramentas e equipamentos no abrigo que não são usados o tempo todo, sujeira, poeira ou mesmo insetos como escaravelhos, formigas ou aranhas tendem a acumular-se nas ferramentas. É, por isso, aconselhável limpar regularmente o abrigo - especialmente depois de um trabalho de bricolage muito longo na oficina.
Como primeiro passo, vale a pena pensar sobre a organização no galpão. As prateleiras e suportes nas paredes não só mantêm as coisas arrumadas, como também facilitam muito a limpeza das oficinas. É, portanto, melhor para os artesãos de lazer limpar bem o galpão antes de lhe dar uma limpeza completa. As lacunas menores na oficina podem ser facilmente tratadas com um aspirador multifuncional. Tudo o que você precisa fazer é fixar um tubo de sucção normal, connectar o vácuo e aspirar entre suportes, prateleiras ou ferramentas.
Não se preocupe se há parafusos ou pregos escondidos nas fendas. Graças à sua alta resistência e tubos de sucção especiais em diferentes tamanhos, o aspirador multifuncional também pode remover materiais grosseiros e afiados de forma rápida e fácil sem danificar a unidade. Mas mesmo nas áreas maiores entre serras circulares ou bancadas de trabalho a limpeza da oficina pode ser feita com o aspirador. Isso porque a maioria dos modelos tem uma função de sopro e pode, portanto, não só aspirar a sujeira, mas também remover eficazmente serrim e sujeira semelhante dos espaços mais pequenos com uma forte passagem de ar.