Dicas de limpeza para donos de animais de estimação
Os animais de estimação dão vida à sua casa. Eles são alimentados, cuidados e, acima de tudo, amados. Portanto, é fácil entender que eles dão trabalho quando se trata de limpeza. Porque ter um animal de estimação não significa apenas mais sujidade, mas também que ele vai espalhar essa sujidade mais rápida e amplamente pela casa. Com algumas dicas, é possível manter a limpeza relacionada ao animal de estimação em ordem.
Carga adicional para a limpeza
O cão deixa marcas das patas sujas de lama no piso limpo recentemente, o gato adora espalhar a sua comida perto da tigela e o porquinho-da-índia corre na gaiola para lá e para cá e faz com que o pelo voe pela casa toda? Bem-vindo a uma limpeza com animal de estimação. Um animal de estimação traz consigo, inevitavelmente, uma carga maior para a limpeza, como sujidade, alergênicos e possíveis agentes patogênicos. Por isso, a limpeza regular e minuciosa das gaiolas, viveiros e locais favoritos não serve apenas para a limpeza, mas para os cuidados com a higiene e a saúde – das pessoas e dos animais. Assim como em muitos outros serviços domésticos, durante a limpeza isso também se aplica: na maioria das vezes, os métodos eficazes funcionam bem e são úteis, mas, com a técnica correta, é mais fácil e confortável.
Limpar esporadicamente com mais frequência
Se cães, gatos, porquinhos-da-índia, hamsters ou coelhos vivem na casa, fazer uma limpeza completa da casa uma vez por semana ou apenas a cada 14 dias, em geral, não é suficiente. Os pelos, restos de ração e sujidade trazida para dentro da casa, ou ainda um contratempo com o cocô do animal fazem com que se recorra, vez ou outra, a um aparelho de limpeza. Para essa tarefa, deve-se planejar tempo suficiente na rotina. Muitas contaminações são, desse modo, limitadas espacialmente. A sujidade trazida de fora se acumula sobretudo na área da entrada. A palha é encontrada ao redor da gaiola do porquinho-da-índia e, quando o gato deixa a caixa de areia ou cava dentro dela.
Em casos como esse, é bom deixar à mão uma vassoura e uma pá. Um aspirador de pó manual à bateria ou uma vassoura leve à bateria realizam a tarefa melhor ainda. Inúmeras sujidades leves são eliminadas com eles em um estalar de dedos.
Remover pelos de animais
Pelos de animais são, acima de tudo, desconfortáveis, quando entram em contato com as pessoas, por exemplo, no sofá. Para a eliminação de pelos de animais de móveis estofados, um rolo removedor de pelos é útil. Para tapetes ou capachos, locais em que os pelos de animais frequentemente se acumulam, uma vassoura à bateria é, ao contrário, prática. Com sua escova rotativa, os pelos de cão ou de gato são eliminados dos pavimentos de tecido de maneira mais eficaz. Por fim, as escovas cilíndricas também limpam de maneira fácil e segura, pois elas são rodeadas de manga de grelha. Na remoção desses cilindros, os pelos são removidos da escova facilmente. E, para que não fiquem muitos pelos no piso ou nos móveis, os companheiros dos animais devem ser escovados com frequência.
A roupa, as cobertas favoritas e objetos semelhantes podem ser "depilados" confortavelmente e com sucesso garantido na máquina de secar roupa. Se não houver um rolo removedor de pelos à mão, uma fita adesiva também ajuda a remover os pelos de roupas ou do estofado.
Limpar higienicamente
Quando um animal vive na casa, a escolha do produto de limpeza tem um significado especial. Ao comer ou brincar, os bichinhos de quatro patas podem entrar em contato com resíduos de produtos de limpeza nos pavimentos e em outras superfícies. Muitos animais de estimação reagem a eles de maneira sensível. O cheiro também pode causar problemas para focinhos sensíveis. Uma alternativa é o uso da limpadora a vapor na limpeza regular de pavimentos como o assoalho, o chão flutuante e os ladrilhos de pedra ou de cerâmica. Nesse caso, o produto de limpeza químico é completamente dispensável. O vapor de água quente e o efeito mecânico das coberturas de tecido e das escovas se encarregam da limpeza na profundidade dos poros. As limpadoras a vapor não apenas limpam, mas também proporcionam um ambiente higiênico e saudável, pois elas eliminam até 99,999 %* dos coronavírus, além de 99,99 %** das bactérias comuns em superfícies rígidas e lisas. Sobretudo ao redor de locais de alimentação, isso é muito importante.
Marcas de focinho e de patas em vidro ou em outras superfícies lisas
Janelas lambidas por cães ou gatos ou marcas de patas em vidro ou em outras superfícies lisas pertencem ao dia a dia de muitos donos. A eliminação desses resíduos desagradáveis pode levar muito tempo. Realiza-se essa tarefa confortavelmente com um aspirador de vidros: borrife a solução de limpeza e, ao mesmo tempo, distribuir o pulverizador com a cobertura da esfregão de microfibra. Por fim, tudo é aspirado com um aspirador de vidros para um reservatório e seco com um pano de microfibras – logo as marcas não poderão ser vistas.
Se os resíduos de saliva já estiverem secos ou estiverem persistentemente fixas, uma escova vibratória à bateria ajuda a limpar a área sem esforço.
Bloqueios contra a sujidade
Para gatos ao ar livre ou mesmo para cães, não há tempo ruim. Eles devem sair diariamente. Quando lá fora tudo está molhado e lamacento, a volta para casa não ocorre sem umas pegadas. Pode-se limpar a sujidade mais grossa das patas dos cães ainda no corredor ou lavá-las no box e, por fim, secá-las. Isso não ocorre com os gatos. Aqui uma barreira contra a sujeira é importante. Na maioria das vezes, basta colocar capachos na área de entrada, sob os quais os bichinhos de quatro patas podem andar. Desse modo, a maior parte da sujidade já é eliminada antes de as patas do animal de estimação deixarem marcas no pavimento.
Se ainda restarem marcas de pata em pavimentos rígidos e ladrilhos, elas podem ser removidas facilmente com um limpador de assoalho .
Se está chovendo, as marcas de pata de cães e gatos em tapetes e estofados não são raridade. Não se preocupe: em caso de manchas de lama, não é preciso se apressar. Simplesmente deixe secar e, por fim, remova a sujidade grossa e limpar as manchas das fibras depois. Se as sujidades forem mais persistentes, pode-se utilizar um aspirador com filtro de água para a limpeza de tapetes ou de estofados.
Sem problemas com a areia sanitária para gatos
Gatos enterram suas necessidades – mesmo em casa, no banheiro para gatos. De acordo com o temperamento e minuciosidade do bichano os granulados de areia sanitária é generosamente jogado para fora do banheiro. Os pequenos grãos são recolhidas com uma vassoura à bateria ou um aspirador à bateria de maneira rápida e sem esforço. Isso também é muito recomendável, já que, quando o granulado é pisoteado distraidamente, ele pode arranhar o pavimento.
Quem quiser evitar desde o começo que muito granulado seja espalhado pelo cômodo, escolha um banheiro para gatos com uma borda bem interna. Isso garante que a areia sanitária para gatos fique na caixa.