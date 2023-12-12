Dicas de limpeza para donos de animais de estimação

Limpar esporadicamente com mais frequência

Se cães, gatos, porquinhos-da-índia, hamsters ou coelhos vivem na casa, fazer uma limpeza completa da casa uma vez por semana ou apenas a cada 14 dias, em geral, não é suficiente. Os pelos, restos de ração e sujidade trazida para dentro da casa, ou ainda um contratempo com o cocô do animal fazem com que se recorra, vez ou outra, a um aparelho de limpeza. Para essa tarefa, deve-se planejar tempo suficiente na rotina. Muitas contaminações são, desse modo, limitadas espacialmente. A sujidade trazida de fora se acumula sobretudo na área da entrada. A palha é encontrada ao redor da gaiola do porquinho-da-índia e, quando o gato deixa a caixa de areia ou cava dentro dela.

Em casos como esse, é bom deixar à mão uma vassoura e uma pá. Um aspirador de pó manual à bateria ou uma vassoura leve à bateria realizam a tarefa melhor ainda. Inúmeras sujidades leves são eliminadas com eles em um estalar de dedos.