Limpar a banheira e o chuveiro

Com o tempo, a sujidade persistente se acumula no chuveiro ou na banheira, na cerâmica, no ladrilho e no box. O chamado sabão de cal, que se forma de uma combinação de água quente e sabonete, frequentemente não pode ser removido com produtos de limpeza comuns. No entanto, isso dará certo com o aparelho adequado e algumas dicas.

Limpar o chuveiro com as dicas da Kärcher

Como o sabão de cal se forma?

Quando os ácidos gordurosos do sabonete convencional reagem com os minerais da água calcária, forma-se o chamado sabão de cal. Durante o banho de chuveiro ou de banheira com produtos de cuidado pessoal, como xampu ou sabonete líquido, esse sedimento vai se formando aos poucos – e gruda como um verdadeiro revestimento sebento e de efeito levemente gorduroso nos ladrilhos, cerâmicas, vidro e em superfícies de plásticos. Só com água não é mais possível removê-lo. Também na limpeza com produtos de limpeza comuns, ainda fica uma camada fina de gordura na superfície. No melhor dos casos, um produto de limpeza especial é eficaz. Quem preferir evitar isso, pode combater a sujidade persistente com a limpadora a vapor e produtos caseiros.

Eliminando o sabão de cal com a limpadora a vapor da Kärcher

Eliminando o sabão de cal com a limpadora a vapor

Os resíduos de sabão e a sujidade da banheira ou do chuveiro saem muito bem com vapor quente. Além disso, uma limpadora a vapor pode se adequar a todas as superfícies, até mesmo ladrilhos de pedra, para que todo o box ou a banheira possam estar limpos em uma lavagem.
É assim que funciona:

  • Para a limpeza, utilize o bocal manual com uma capa de microfibra e, em superfícies pouco sensíveis, pode ser usada uma cobertura abrasiva de microfibra.
  • Sob a adição de vapor, esfregue a superfície suja dos ladrilhos, superfícies em vidro e a cerâmica com o bocal manual. O sabão de cal se dissolve e é absorvido pelo pano de microfibras. Para trabalhar em áreas maiores, também pode ser usado um bocal para pavimentos – com ele, o processo é mais rápido.
  • Esfregue os comandos com pequenas escovas circulares sob a adição de vapor, para dissolver os depósitos de calcário.
  • Se houver necessidade, o ralo também pode ser diretamente limpo com o vapor.
  • Após a limpeza, seque todas as superfícies com um pano de microfibras ou um aspirador de vidros – logo tudo estará brilhando de tão limpo.

Produtos caseiros eficazes para a limpeza da banheira e do chuveiro

Uma mistura eficaz contra os resíduos de sabão é a de vinagre com detergente. Misture os dois com água em uma vasilha ou um pulverizador. Coloque a mistura, com uma esponja ou um pulverizador na superfície generosamente e deixe a mistura de vinagre e detergente agir por alguns minutos. Por fim, remova o restos de sabonete esfregando com força e lavando a superfície com água limpa. Use detergente limpa-vidros em superfícies em vidro ou remova os sedimentos com a vaporização. O revestimento dos comandos normalmente são sensíveis a ácidos e, por isso, a mistura não deve agir por muito tempo, e deve ser limpa suficientemente com água de rede. O ácido cítrico pode ser utilizado como alternativa. Coloque de 3 a 5 colheres de sopa em 1 litro de água e limpe as superfícies com a mistura. A vantagem do ácido cítrico é: ao contrário do vinagre, ele não tem cheiro. 

O fermento em pó e o bicarbonato de sódio também podem ser usados no lugar do detergente. Coloque vinagre até virar uma pasta. Com essa pasta, esfregue as áreas sujas e deixe a mistura agir por 10 ou 15 minutos. Depois, esfregue com uma esponja até que o sabão de cal se dissolva e lavem com água limpa.

Cuidado: ladrilhos de pedra são sensíveis a ácidos. Portanto, não se deve utilizar vinagre ou ácido cítrico como produtos caseiros neles.

Produtos caseiros

Eliminando o sabão de cal com produto de limpeza

O sabão de cal pode ser dissolvido de maneira eficaz com produto de limpeza. No entanto, nesse processo, deve-se prestar atenção em uma coisa:

  1. para que os rejuntes do ladrilho não absorvam o produto de limpeza, eles devem ser lavados previamente com um pano úmido.
  2. Por fim, retire o excesso de água dos rejuntes para evitar uma redução na concentração de produto de limpeza. Para isso, pode ser utilizado, por exemplo, um aspirador de vidros.
  3. Com uma esponja macia ou um esfregão, aplique um produto de limpeza alcalino (não diluído) em etapas na superfície e deixe agir de 3 a 5 minutos. Depois, esfregue a superfície mais uma vez. O produto de limpeza para banheiros também é uma alternativa eficaz contra o sabão de cal.
  4. Por fim, enxaguar com água limpa até que todos os resíduos de detergente tenham sido removidos.
Seque a banheira com o pano de microfibras da Kärcher

Bem prevenido: evitando restos de sabonete e calcário

Não se deve adiar a remoção do calcário no banheiro. Quem a limpa regularmente e presta atenção em algumas coisas, evita uma futura esfregação demorada. Essas dicas ajudam a fazer com que o sabão de cal não se forme rapidamente no box ou na banheira:

  • Depois de um banho de chuveiro ou de banheira, todas as superfícies devem ser enxaguadas com água fria. Assim, os resíduos de sabão são diretamente removidos.
  • Seque as paredes do box ou da banheira com um pano, um rodo com o lábio de borracha ou com um limpador de vidros para que, em primeiro lugar, não se formem resíduos e depósitos de calcário.
  • Para quem tem uma cortina de box: depois do banho, sacuda-a e a seque.
  • Para que não se forme calcário nos acessórios, eles também devem ser secos com um pano de microfibras.

A propósito, dessa forma, pode-se prevenir também o surgimento de bolor no banheiro.

Apoio elétrico: escova à bateria

Com a escova à bateria, não apenas as janelas, mas os ladrilhos e as cabines de chuveiro também podem ser limpas sem esforço. O produto de limpeza é retirado do depósito integrado e colocado diretamente na cobertura do esfregão, as vibrações dissolvem a sujidade das superfícies lisas sem esfregações enfadonhas. Existem coberturas do esfregam adequadas para cada tipo de superfície. Panos especiais para o ladrilho dispõem de fibras niveladas e absorventes e, com elas, se adequam muitíssimo bem ao uso em banheiro. 

Limpar o chuveiro com a escova à bateria da Kärcher

Produtos adequados para a banheira ou o chuveiro

Limpadora a vapor da Kärcher

Limpadora a vapor

Produto de limpeza de vidros à bateria da Kärcher

Produto de limpeza de vidros à bateria

Escova à bateria da Kärcher

Escova à bateria

Pano de microfibras da Kärcher

Equipamento de limpeza manual

Produto de limpeza para banheiros CA 20 R da Kärcher

Produto de limpeza para banheiros

