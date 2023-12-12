Produtos caseiros eficazes para a limpeza da banheira e do chuveiro

Uma mistura eficaz contra os resíduos de sabão é a de vinagre com detergente. Misture os dois com água em uma vasilha ou um pulverizador. Coloque a mistura, com uma esponja ou um pulverizador na superfície generosamente e deixe a mistura de vinagre e detergente agir por alguns minutos. Por fim, remova o restos de sabonete esfregando com força e lavando a superfície com água limpa. Use detergente limpa-vidros em superfícies em vidro ou remova os sedimentos com a vaporização. O revestimento dos comandos normalmente são sensíveis a ácidos e, por isso, a mistura não deve agir por muito tempo, e deve ser limpa suficientemente com água de rede. O ácido cítrico pode ser utilizado como alternativa. Coloque de 3 a 5 colheres de sopa em 1 litro de água e limpe as superfícies com a mistura. A vantagem do ácido cítrico é: ao contrário do vinagre, ele não tem cheiro.

O fermento em pó e o bicarbonato de sódio também podem ser usados no lugar do detergente. Coloque vinagre até virar uma pasta. Com essa pasta, esfregue as áreas sujas e deixe a mistura agir por 10 ou 15 minutos. Depois, esfregue com uma esponja até que o sabão de cal se dissolva e lavem com água limpa.

Cuidado: ladrilhos de pedra são sensíveis a ácidos. Portanto, não se deve utilizar vinagre ou ácido cítrico como produtos caseiros neles.