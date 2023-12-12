Limpar a banheira e o chuveiro
Com o tempo, a sujidade persistente se acumula no chuveiro ou na banheira, na cerâmica, no ladrilho e no box. O chamado sabão de cal, que se forma de uma combinação de água quente e sabonete, frequentemente não pode ser removido com produtos de limpeza comuns. No entanto, isso dará certo com o aparelho adequado e algumas dicas.
Como o sabão de cal se forma?
Quando os ácidos gordurosos do sabonete convencional reagem com os minerais da água calcária, forma-se o chamado sabão de cal. Durante o banho de chuveiro ou de banheira com produtos de cuidado pessoal, como xampu ou sabonete líquido, esse sedimento vai se formando aos poucos – e gruda como um verdadeiro revestimento sebento e de efeito levemente gorduroso nos ladrilhos, cerâmicas, vidro e em superfícies de plásticos. Só com água não é mais possível removê-lo. Também na limpeza com produtos de limpeza comuns, ainda fica uma camada fina de gordura na superfície. No melhor dos casos, um produto de limpeza especial é eficaz. Quem preferir evitar isso, pode combater a sujidade persistente com a limpadora a vapor e produtos caseiros.
Eliminando o sabão de cal com a limpadora a vapor
Os resíduos de sabão e a sujidade da banheira ou do chuveiro saem muito bem com vapor quente. Além disso, uma limpadora a vapor pode se adequar a todas as superfícies, até mesmo ladrilhos de pedra, para que todo o box ou a banheira possam estar limpos em uma lavagem.
É assim que funciona:
- Para a limpeza, utilize o bocal manual com uma capa de microfibra e, em superfícies pouco sensíveis, pode ser usada uma cobertura abrasiva de microfibra.
- Sob a adição de vapor, esfregue a superfície suja dos ladrilhos, superfícies em vidro e a cerâmica com o bocal manual. O sabão de cal se dissolve e é absorvido pelo pano de microfibras. Para trabalhar em áreas maiores, também pode ser usado um bocal para pavimentos – com ele, o processo é mais rápido.
- Esfregue os comandos com pequenas escovas circulares sob a adição de vapor, para dissolver os depósitos de calcário.
- Se houver necessidade, o ralo também pode ser diretamente limpo com o vapor.
- Após a limpeza, seque todas as superfícies com um pano de microfibras ou um aspirador de vidros – logo tudo estará brilhando de tão limpo.
Produtos caseiros eficazes para a limpeza da banheira e do chuveiro
Uma mistura eficaz contra os resíduos de sabão é a de vinagre com detergente. Misture os dois com água em uma vasilha ou um pulverizador. Coloque a mistura, com uma esponja ou um pulverizador na superfície generosamente e deixe a mistura de vinagre e detergente agir por alguns minutos. Por fim, remova o restos de sabonete esfregando com força e lavando a superfície com água limpa. Use detergente limpa-vidros em superfícies em vidro ou remova os sedimentos com a vaporização. O revestimento dos comandos normalmente são sensíveis a ácidos e, por isso, a mistura não deve agir por muito tempo, e deve ser limpa suficientemente com água de rede. O ácido cítrico pode ser utilizado como alternativa. Coloque de 3 a 5 colheres de sopa em 1 litro de água e limpe as superfícies com a mistura. A vantagem do ácido cítrico é: ao contrário do vinagre, ele não tem cheiro.
O fermento em pó e o bicarbonato de sódio também podem ser usados no lugar do detergente. Coloque vinagre até virar uma pasta. Com essa pasta, esfregue as áreas sujas e deixe a mistura agir por 10 ou 15 minutos. Depois, esfregue com uma esponja até que o sabão de cal se dissolva e lavem com água limpa.
Cuidado: ladrilhos de pedra são sensíveis a ácidos. Portanto, não se deve utilizar vinagre ou ácido cítrico como produtos caseiros neles.
Eliminando o sabão de cal com produto de limpeza
O sabão de cal pode ser dissolvido de maneira eficaz com produto de limpeza. No entanto, nesse processo, deve-se prestar atenção em uma coisa:
- para que os rejuntes do ladrilho não absorvam o produto de limpeza, eles devem ser lavados previamente com um pano úmido.
- Por fim, retire o excesso de água dos rejuntes para evitar uma redução na concentração de produto de limpeza. Para isso, pode ser utilizado, por exemplo, um aspirador de vidros.
- Com uma esponja macia ou um esfregão, aplique um produto de limpeza alcalino (não diluído) em etapas na superfície e deixe agir de 3 a 5 minutos. Depois, esfregue a superfície mais uma vez. O produto de limpeza para banheiros também é uma alternativa eficaz contra o sabão de cal.
- Por fim, enxaguar com água limpa até que todos os resíduos de detergente tenham sido removidos.
Bem prevenido: evitando restos de sabonete e calcário
Não se deve adiar a remoção do calcário no banheiro. Quem a limpa regularmente e presta atenção em algumas coisas, evita uma futura esfregação demorada. Essas dicas ajudam a fazer com que o sabão de cal não se forme rapidamente no box ou na banheira:
- Depois de um banho de chuveiro ou de banheira, todas as superfícies devem ser enxaguadas com água fria. Assim, os resíduos de sabão são diretamente removidos.
- Seque as paredes do box ou da banheira com um pano, um rodo com o lábio de borracha ou com um limpador de vidros para que, em primeiro lugar, não se formem resíduos e depósitos de calcário.
- Para quem tem uma cortina de box: depois do banho, sacuda-a e a seque.
- Para que não se forme calcário nos acessórios, eles também devem ser secos com um pano de microfibras.
A propósito, dessa forma, pode-se prevenir também o surgimento de bolor no banheiro.
Apoio elétrico: escova à bateria
Com a escova à bateria, não apenas as janelas, mas os ladrilhos e as cabines de chuveiro também podem ser limpas sem esforço. O produto de limpeza é retirado do depósito integrado e colocado diretamente na cobertura do esfregão, as vibrações dissolvem a sujidade das superfícies lisas sem esfregações enfadonhas. Existem coberturas do esfregam adequadas para cada tipo de superfície. Panos especiais para o ladrilho dispõem de fibras niveladas e absorventes e, com elas, se adequam muitíssimo bem ao uso em banheiro.