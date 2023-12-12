Limpar a lareira
Um calor do fogo à lenha de uma lareira aberta é, par muitos, o motivo de confortáveis horas em casa durante os dias frios. As chamas cintilantes proporcionam uma atmosfera aconchegante. No entanto, o aquecimento com lenha tem o seu lado desconfortável: antes de acender da próxima vez, a lareira deve ser limpa e as cinzas antigas devem ser retiradas da área de queima.
Eliminar as cinzas antigas
Varrer as cinzas da lareira com uma escova de mão e a pá é um processo sujo e incômodo. Porque as cinzas são muito leves e se levantam rápido. É claramente por isso que se deve utilizar um aspirador para eliminar as cinzas. Na verdade, os aspiradores comuns não são adequados para essa tarefa e não devem ser utilizados de maneira alguma.
Por que não se deve utilizar um aspirador de pó?
Os aspiradores de pó comuns são inadequados para a aspiração da lareira. As cinzas finas entopem o filtro e a turbina de aspiração em pouquíssimo tempo. Isso leva não apenas a perdas de desempenho, como, no pior dos cenários, à sobrecarga e à falha do motor. O melhor é utilizar um aspirador de cinzas. Com ele, a lareira fica sem cinzas por mais tempo, além de o trabalho ser mais confortável.
O filtro do aspirador de cinzas é revestido de tal modo que até as cinzas mais finas podem ser aspiradas seguramente. Além disso, os aspiradores de cinzas precisam corresponder a requisições de segurança especiais: uma mangueira de aspiração de metal e um recipiente de recolha retardador de chamas evitam, em caso de emergência, que os resíduos de brasas estraguem o aspirador ou iniciem uma combustão lenta.
Para limpar o filtro de um possível entupimento de maneira eficaz, os aspiradores de cinzas têm também funções de limpeza correspondentes. Há modelos em que, apertando uma tecla, a corrente de ar é desviada para limpar o filtro de maneira eficaz. O usuário fica livre do pó, pois ele é enviado diretamente para o recipiente de recolha.
Trabalhar de maneira segura com um aspirador de cinzas
Antes de começar o trabalho, as cinzas devem ser resfriadas a uma temperatura menor do que 40 °C. Os restos maiores de madeira são examinados com um atiçador depois dos resíduos de brasas. Só quando se tiver certeza de que não há brasas escondidas na chaminé é que se deve começar a aspiração. Nesse processo, a aspiração é feita com o tubo de metal sem bocal.
Depois que as cinzas forem aspiradas e estiverem no recipiente de recolha, elas devem ser jogadas fora. Por isso, na hora da compra, o usuário deve se atentar aos modelos que se abram facilmente e que possam ser esvaziados com o menor contato possível com a sujidade. Os prendedores de liberação rápida fáceis de usar, por exemplo, facilitam a remoção da cabeça de sucção. O recipiente de recolha cheio é então envolvido com um saco de lixo e cuidadosamente esvaziado. Assim, nenhum pó se levanta no local.
Outras possibilidades de utilização
A utilização de um aspirador de cinzas não se limita apenas à aspiração das cinzas na chaminé. A limpeza de um aquecedor de pellet ou de um forno também é fácil e conveniente. As cinzas antigas e a fuligem das tigelas de fogo e das grelhas de carvão vegetal também são aspiradas facilmente com ele.
Diversos aspiradores de cinzas são equipados com um bico de assoalho adicional. Com ele, até as lascas de madeira, pequenos pedaços de madeira e a sujidade ao redor da lareira podem ser aspirados. Um aparelho desses se transforma em um prático ajudante em reformas. Porque, seja sujidade ou pó fino, um aspirador de alto desempenho simplesmente aspira tudo.
Limpar as camadas de fuligem da lareira em caso de sujidade persistente
Se a lareira tiver um painel de vidro, ele também deve ser limpo regularmente. A limpeza minuciosa frequentemente é um problema, porque o fogo aberto deixa resíduos bem persistentes no vidro. A limpeza com métodos comuns como a fricção e a esfregação com água e uma escova, jornal ou com limpadores químicos, na maioria das vezes, não funciona por completo, além de exigir muito esforço e de tomar muito tempo.
Esse trabalho é mais fácil e mais eficaz com uma limpadora a vapor. O vapor de água quente limpa em combinação com o efeito mecânico do pano e de um bocal de escova de maneira muito eficaz. Por fim, as camadas são secas com um pano seco. Nesse processo, pode-se deixar o produto de limpeza de lado por completo.
Dicas para reduzir o acúmulo de fuligem
A madeira que não for comprada pronta para o uso deve ser armazenada e seca antes de poder ser queimada na chaminé. A madeira úmida reduz a capacidade de queima e isso se transforma em um grande acúmulo de fumaça e de fuligem: a área de queima e os arredores ficam sujos mais rapidamente e a lareira precisa ser limpa com mais frequência. O teor máximo de umidade na queima da madeira em uma lareira é até mesmo descrito pelo legislador. Ele não pode passar dos 25 %.
Na verificação, um instrumento de medida ou um "truque" – o teste da unha, para o qual, na verdade, se deve ter alguma experiência, ajudam. Se for possível pressionar levemente com a unha na superfície de corte em que é possível ver os anéis anuais, a madeira deve secar por mais um mês. O melhor é armazená-la em um local protegido contra intempéries com uma boa exposição à luz – por exemplo, empilhadas em um galpão ou em um galpão de ferramentas.