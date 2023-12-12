Por que não se deve utilizar um aspirador de pó?

Os aspiradores de pó comuns são inadequados para a aspiração da lareira. As cinzas finas entopem o filtro e a turbina de aspiração em pouquíssimo tempo. Isso leva não apenas a perdas de desempenho, como, no pior dos cenários, à sobrecarga e à falha do motor. O melhor é utilizar um aspirador de cinzas. Com ele, a lareira fica sem cinzas por mais tempo, além de o trabalho ser mais confortável.

O filtro do aspirador de cinzas é revestido de tal modo que até as cinzas mais finas podem ser aspiradas seguramente. Além disso, os aspiradores de cinzas precisam corresponder a requisições de segurança especiais: uma mangueira de aspiração de metal e um recipiente de recolha retardador de chamas evitam, em caso de emergência, que os resíduos de brasas estraguem o aspirador ou iniciem uma combustão lenta.

Para limpar o filtro de um possível entupimento de maneira eficaz, os aspiradores de cinzas têm também funções de limpeza correspondentes. Há modelos em que, apertando uma tecla, a corrente de ar é desviada para limpar o filtro de maneira eficaz. O usuário fica livre do pó, pois ele é enviado diretamente para o recipiente de recolha.