Limpar os acessórios de camping de forma eficaz e fácil
Pegue sua família e no seu animal de estimação e vá para o campo na sua autocaravana ou caravana! Seja espontaneamente durante o fim-de-semana ou como férias há muito planejadas - o próximo acampamento e a próxima aventura ao ar livre certamente virão. Para manter tudo tão limpo em viagem como em casa, acessórios e equipamento de camping precisam ser limpos regularmente. Seguem algumas dicas úteis sobre como limpar novamente os utensílios de camping, botas de caminhada, bicicletas, etc.
Qual é a forma mais eficaz de limpar o equipamento de camping em viagem?
É na natureza das coisas que o equipamento de camping se suja com o tempo. Não precisa necessariamente ser uma viagem de trekking com chuva repentina que deixa sujeira no material para caminhadas ou em pessoas e animais. Em vez disso, começa com sua utilização diária. Os utensílios de camping precisam de ser lavados e as cadeiras dobráveis ou bicicletas também devem ser limpas após a sua utilização. E qualquer pessoa que passe suas férias junto ao mar e goste de surfar provavelmente sabe que os fatos e pranchas de surf devem ser limpos de resíduos de água salgada e areia depois de surfar nas ondas para garantir sua longevidade.
Esta regra se aplica, basicamente, a todos os acessórios de camping. É melhor limpar e lavar imediatamente após a utilização em vez de esperar até à próxima utilização. É melhor guardar sempre as ferramentas de limpeza e os produtos de cuidado adequados no mesmo local para que estejam ao seu alcance. Quando acampar, você deve ter sempre uma escova manual, uma escova de lavagem, esponjas, balde, regador, mangueira de água, vassoura, bem como detergente líquido e, se necessário, outras soluções de limpeza, dependendo do material e da natureza do equipamento para acampar.
Equipamento de camping sujo? Como ter a sua tenda, louça e cadeiras limpas de novo
Limpeza de tenda e toldo: Quando se retira a tenda, você deve sacudi-la cuidadosamente antes de arrumá-la cuidadosamente (seca). Se o pólen ou sujeira solta se tiver acumulado na tenda, pode ser removido facilmente com uma escova manual macia. Não devem ser utilizados agentes de limpeza para proteger o revestimento. A propósito: Se limpar a sua tenda com mais frequência, desfrutará da sua impregnação durante mais tempo. Isto porque a sujeira relacionada com o tempo pode reduzir a eficácia do revestimento à prova de água. Uma boa indicação para saber se a tenda deve ser impregnada é regar com uma mangueira de jardim ou um balde de água. Se a água escorregar e não entrar na tenda, a tenda já está impregnada.
Lavagem de louça para camping: Muitas vezes você não pode se dar ao luxo de lavar pratos na maioria dos parques de camping ou durante uma viagem de carro. Caravanas e autocaravanas são normalmente equipadas com um tanque de água doce e uma pia, de modo que pratos, panelas e copos possam ser lavados à mão. Para manter o interior limpo, é melhor lavar os pratos usados no exterior numa tigela com água morna. Uma esponja, escova e líquido de lavagem são adequados para este fim. Claro que também pode utilizar uma mangueira de água, especialmente se os resíduos alimentares secos forem difíceis de remover. Uma dica popular entre os fãs de camping: ferver água e deitá-la sobre os pratos sujos juntamente com um pouco de ácido cítrico, deixar de molho durante alguns minutos e depois limpar de novo com um pano.
Limpeza de cadeiras de camping: As cadeiras de camping feitas de alumínio e plástico são bastante fáceis de limpar. Normalmente é suficiente limpar com um pano úmido e algum detergente líquido de lavagem. Para sujeira resistente, utilize uma mangueira de água com um bocal de pulverização. Em alternativa, uma lavadora de média pressão limpa o mobiliário de camping de forma rápida e eficaz. Para um resultado de limpeza ideal, é recomendada a utilização de um produto de limpeza universal para esta etapa. Distribua o detergente diluído concentrado nas superfícies sujas com um pulverizador manual ou, em alternativa, com a ajuda de um bocal de espuma e da lavadora de média pressão. Em seguida, enxague tudo com água limpa. Finalmente, seque bem as superfícies limpas com um pano seco para evitar manchas de água desagradáveis.
Se não quiser passar tempo desnecessário a limpar seu equipamento de camping, pode utilizar a lavadora de alta pressão. Isto limpa o equipamento de camping de forma rápida e eficaz. No entanto, pode acontecer que não exista nenhuma ligação ou tomada de água nas proximidades, ou que exista pouco espaço disponível. Entusiastas do camping beneficiam de lavadoras de alta pressão a bateria em combinação com uma mangueira de sucção ou lavadoras de baixa pressão a bateria e tanque de água integrados. Com estas soluções portáteis, a limpeza de acessórios de camping é fácil e rápida!
Como limpar suas botas de caminhada, bicicleta e prancha de surfe quando está em viagem?
Limpeza de botas para caminhadas: Para garantir que as botas para suas caminhadas de alta qualidade duram muito tempo, elas devem ser cuidadosamente limpas e cuidadas após cada utilização. Primeiro remova a sujeira grosseira dos sapatos. No caso do poliéster, é geralmente suficiente soltar a sujeira com uma esponja, água e um pouco de sabão. Para sapatos de couro, recomenda-se uma escova um pouco mais dura. Se os sapatos estiverem muito sujos, você pode limpar com uma mangueira de água ou uma lavadora móvel de baixa pressão, idealmente em combinação com uma escova. Para uma limpeza básica, você também deve remover os atacadores e as palmilhas ao mesmo tempo. Em seguida, lave o interior do sapato com água e detergente líquido ou sabão. Em seguida, lave o interior e, se necessário, o exterior do sapato novamente com água limpa até que toda a sujeira e resíduos de detergente tenham sido removidos. Para secar, encha os sapatos com jornal e mantenha fora da luz solar ou debaixo de um aquecedor - isso pode danificar o material. Finalmente, as botas para caminhadas podem ser tratadas com uma cera adequada.
Limpeza de bicicletas: Depois de um longo passeio de bicicleta por bosques e prados, o quadro, a cassete e os componentes de mudança são frequentemente sujos. Para prevenir a ferrugem e manter o desempenho das mudanças e travagens em boa forma, é melhor limpar todos os componentes logo após o passeio de bicicleta. Isto requer um balde de água, duas esponjas e escovas opcionais para a pedivela e o movimento central. Primeiro limpe o quadro e a cassete com uma esponja separada. A razão para isto é que não deve haver resíduos de cera ou óleo da corrente e coroa no quadro. Para uma limpeza eficaz, é melhor usar um produto especial de limpeza para bicicletas.
Depois de pré-lavar o quadro e a cassete e limpá-los com um produto de limpeza e uma esponja, use ou um balde de água ou a mangueira de jardim para enxaguar a bicicleta. É particularmente fácil com uma lavadora móvel de baixa pressão . Em casa, você pode então dedicar-se a uma limpeza completa da sua bicicleta, por exemplo com uma lavadora de alta pressão.
Limpeza da prancha de surf e do fato de mergulho : Depois de nadar ou surfar no mar, você deve limpar completamente seu fato de mergulho e prancha de surf dos resíduos de areia e água salgada, pois estes podem danificar o material. Especialmente o revestimento do fato de mergulho pode tornar-se frágil devido ao sal. Se for diretamente para casa depois de um banho refrescante no mar, pode limpar a prancha de surf e o fato de mergulho com uma mangueira de jardim. Em viagem, no entanto, muitas vezes não tem esta opção. Mesmo assim, as lavadoras móveis de baixa pressão são uma boa opção. Vire o fato de mergulho do avesso para o secar - isto acontece automaticamente ao despi-lo. Além disso, o fato nunca deve ser seco ao sol para que o material do neoprene não seja danificado pelo calor e pela radiação UV. Um lugar com sombra é mais adequado.
Acampar com seu cão? Como limpar novamente seu amigo de quatro patas
Há poucas coisas que os cães amam mais do que ser alimentados por seus donos - no máximo, fazer uma longa caminhada. Os amigos de quatro patas não se importam se as suas patas e pêlos se sujam. Para evitar que sujem a bagageira ou o toldo e o interior da caravana após o passeio, os donos de cães devem limpar a poeira e sujeira das patas e, se necessário, também do pêlo antes de entrarem na caravana. Muita sujeira se acumula debaixo das patas, em particular. Podem ser limpos suavemente com um pouco de água morna e uma escova macia, por exemplo. Também pode aproveitar essa oportunidade para verificar se o seu cão tem carraças.
Dica
Com a Box opcional para o Mobile Outdoor Cleaner, você fica bem equipado para limpar seu amado amigo de quatro patas, mesmo quando está em movimento. Contém um bico de jato cônico especialmente desenvolvido para cães com um agradável e macio jato de banho para limpeza de peles e patas. O conjunto também inclui uma escova de limpeza do pêlo para remover a sujeira difícil do pêlo do animal e uma toalha de microfibra particularmente absorvente para secar.