Qual é a forma mais eficaz de limpar o equipamento de camping em viagem?

É na natureza das coisas que o equipamento de camping se suja com o tempo. Não precisa necessariamente ser uma viagem de trekking com chuva repentina que deixa sujeira no material para caminhadas ou em pessoas e animais. Em vez disso, começa com sua utilização diária. Os utensílios de camping precisam de ser lavados e as cadeiras dobráveis ou bicicletas também devem ser limpas após a sua utilização. E qualquer pessoa que passe suas férias junto ao mar e goste de surfar provavelmente sabe que os fatos e pranchas de surf devem ser limpos de resíduos de água salgada e areia depois de surfar nas ondas para garantir sua longevidade.

Esta regra se aplica, basicamente, a todos os acessórios de camping. É melhor limpar e lavar imediatamente após a utilização em vez de esperar até à próxima utilização. É melhor guardar sempre as ferramentas de limpeza e os produtos de cuidado adequados no mesmo local para que estejam ao seu alcance. Quando acampar, você deve ter sempre uma escova manual, uma escova de lavagem, esponjas, balde, regador, mangueira de água, vassoura, bem como detergente líquido e, se necessário, outras soluções de limpeza, dependendo do material e da natureza do equipamento para acampar.