Limpeza de terraços: Remover nódoas e descolorações

Vinho tinto derramado, manchas de molho à volta da mesa ou salpicos de graxa debaixo da churrasqueira - quando as manchas não são limpas depois de noites de Verão divertidas, é necessária uma ação rápida. Especialmente em pisos cerâmicos de pátio com superfícies porosas, os líquidos absorvem rapidamente e levam a uma descoloração que é difícil de remover depois. A graxa e o óleo em particular deixam manchas resistentes no chão de concreto ou pedra. Mas, com ajuda de agentes de limpeza para superfícies de pedra ou agentes especiais de limpeza de concreto. É feita uma distinção entre os agentes de limpeza que são aplicados sem diluir e aqueles que têm de ser diluídos. Com esta última, é importante respeitar o rácio de diluição correta. O agente de limpeza é aplicado nas áreas afetadas e deve ser deixado reagir por cerca de 2 a 5 minutos. Em seguida, lave as áreas com água limpa. Alternativamente, o terraço também pode ser limpo com remédios caseiros. Por exemplo, pode usar sabão dissolvido em água morna ou fazer o seu próprio agente de limpeza. Tudo o que precisa é um pouco de amido, bicarbonato de sódio ou vinagre. No entanto, antes de começar, você deve testar o agente de limpeza numa parte discreta do terraço. Se o material ficar descolorido, é melhor usar agentes de limpeza profissionais.

Se os remédios caseiros forem adequados para o uso pretendido, proceda da seguinte forma: Primeiro, dissolva-os na água e espalhe-os generosamente sobre a superfície do pátio. O vinagre pode ser aplicado puro ou em uma proporção de 1:1 com água. Para o bicarbonato de sódio e o amido, dissolva 1 a 5 colheres de sopa em 10 litros de água, dependendo do grau de sujeira. A mistura deve agora ser deixada a atuar durante 15 a 20 minutos. O terraço é então esfregado com uma escova e finalmente lavado com água limpa.