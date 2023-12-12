Limpeza de terraços: Passo a passo para um terraço limpo
Especialmente em tempos quentes, um terraço é frequentemente utilizado como área de estar e de jantar. Afinal, oferece muito espaço para conviver confortavelmente, comer ou apanhar sol. Para manter a área exterior com o seu melhor aspeto, o pátio tem de ser cuidadosamente limpo - pelo menos duas vezes por ano. Com estas dicas e truques, os terraços brilham novamente em novo esplendor.
Ao limpar as telhas do pátio, o que você deve ter em mente?
Terraços feitos de concreto ou pedra natural não só impressionam por sua aparência moderna, mas também pela sua fácil manutenção. Porque em comparação com decks de madeira os terraços com superfícies lisas são mais fáceis de manter e limpar. No entanto, é perfeitamente normal que estes materiais mostrem vestígios de uso ou das condições climáticas: Após muito tempo, não só se acumularam muitas manchas nos pisos cerâmicos, como também algas, musgo e plantas daninhas se instalaram nas juntas. Por um lado, isso não parece agradável e, por outro, por vezes representa um perigo, porque os resíduos verdes em particular rapidamente se tornam escorregadios. Mas qual é a melhor forma para a limpeza de terraços?
Para limpar terraços de pedra e concreto, você pode usar ajuda mecânica e química, bem como remédios caseiros ecologicamente corretos. O seguinte se aplica: Para proteger as telhas do pátio de danos, o respetivo método de limpeza deve ser sempre adaptado ao material. Ferramentas tais como raspadores de juntas, lavadoras de alta pressão, limpadores de superfície ou limpadores de pátio podem ser usados tanto como remédios caseiros comprovados e testados.
Remover a sujeira grosseira do terraço
Antes que o terraço possa ser completamente limpo, a sujeira grosseira deve ser removida da superfície. Isto significa trabalho extra, mas evita que a sujeira se espalhe ainda mais durante a limpeza do terraço. A sujeira solta, como folhas e vegetação é mais bem removida com uma vassoura de rua feita de palha de arroz ou plástico. Os dentes de metal não são apenas ruidosos, o que pode perturbar os vizinhos, mas também pode danificar a superfície. Se você tem um pátio exterior particularmente grande, você deve realizar o trabalho com uma varredora para facilitar. Assim, não só poupa tempo, mas também energia.
Dica
Para prevenir a formação de musgo e algas, os pátios devem ser limpos regularmente - de preferência várias vezes ao ano.
Limpeza de rachaduras no terraço
Uma vez que a superfície do terraço tenha sido limpa da sujeira grosseira, é a vez das rachaduras. Um raspador de juntas disponível nas lojas é adequado para remover as ervas daninhas. É usado para raspar ao longo das juntas e soltar resíduos de vegetação, ervas daninhas ou musgo. Embora isso seja muito demorado e exija alguma paciência por parte dos donos de jardins, vale a pena o esforço. Se não tiver um raspador de juntas à mão, uma espátula também é suficiente. Uma forma mais eficiente e de mesmo esforço das costas é usar um removedor de ervas daninhas a bateria. Aqueles que preferem uma alternativa simples também podem recorrer à água quente. As vantagens: Não só é barato e ecológico, mas também combate literalmente as ervas daninhas pela raiz, uma vez que destrói a estrutura celular da planta, causando a sua morte com o tempo. A desvantagem deste método é que as ervas daninhas inicialmente permanecem e a aplicação deve ser repetida várias vezes até que o resultado positivo ocorra.
Após a limpeza de rachaduras no terraço ter sido feita e toda a sujeira solta ter sido removida do pátio, o pátio pode ser completamente limpo.
Limpeza de terraços: Remover nódoas e descolorações
Vinho tinto derramado, manchas de molho à volta da mesa ou salpicos de graxa debaixo da churrasqueira - quando as manchas não são limpas depois de noites de Verão divertidas, é necessária uma ação rápida. Especialmente em pisos cerâmicos de pátio com superfícies porosas, os líquidos absorvem rapidamente e levam a uma descoloração que é difícil de remover depois. A graxa e o óleo em particular deixam manchas resistentes no chão de concreto ou pedra. Mas, com ajuda de agentes de limpeza para superfícies de pedra ou agentes especiais de limpeza de concreto. É feita uma distinção entre os agentes de limpeza que são aplicados sem diluir e aqueles que têm de ser diluídos. Com esta última, é importante respeitar o rácio de diluição correta. O agente de limpeza é aplicado nas áreas afetadas e deve ser deixado reagir por cerca de 2 a 5 minutos. Em seguida, lave as áreas com água limpa. Alternativamente, o terraço também pode ser limpo com remédios caseiros. Por exemplo, pode usar sabão dissolvido em água morna ou fazer o seu próprio agente de limpeza. Tudo o que precisa é um pouco de amido, bicarbonato de sódio ou vinagre. No entanto, antes de começar, você deve testar o agente de limpeza numa parte discreta do terraço. Se o material ficar descolorido, é melhor usar agentes de limpeza profissionais.
Se os remédios caseiros forem adequados para o uso pretendido, proceda da seguinte forma: Primeiro, dissolva-os na água e espalhe-os generosamente sobre a superfície do pátio. O vinagre pode ser aplicado puro ou em uma proporção de 1:1 com água. Para o bicarbonato de sódio e o amido, dissolva 1 a 5 colheres de sopa em 10 litros de água, dependendo do grau de sujeira. A mistura deve agora ser deixada a atuar durante 15 a 20 minutos. O terraço é então esfregado com uma escova e finalmente lavado com água limpa.
Limpeza de terraços com lavadora de pressão
Para remover completamente a sujeira de toda a superfície do terraço, é adequado uma lavadora de alta pressão. Como a água atinge o solo com uma pressão de até 180 bar, limpa as superfícies de forma extremamente fiável - uma forma muito conveniente e que poupa tempo na limpeza do terraço. Mas tenha cuidado: dependendo do tipo de material, o jato de água direto de alta pressão pode tornar ásperas ou mesmo danificar o piso cerâmico do pátio. Tipos de pedras duras podem ser limpas com alta pressão sem hesitação; para pedras naturais mais suaves, só deve ser usada baixa pressão. Para limpar bem seu pátio com pouca pressão, recomenda-se a utilização da lavadora de alta pressão em combinação com um limpador de superfícies, no qual a distância dos bicos de água à superfície é aumentada e assim a limpeza pode ser realizada mais suavemente. Em alternativa, para áreas menores poder-se-á usar uma lavadora de média pressão com um bocal para esfregar.
Limpeza de terraço com o limpador de superfícies
Para além do lavador de alta pressão, também pode ser usado um limpador de terraços de madeira ou de pedra e ao abastecimento de água integrado, mesmo a sujeira mais resistente e os resíduos verdes podem ser removidos. A quantidade de água utilizada pode ser ajustada ao material a ser limpo. Apenas é utilizada a quantidade de água que realmente é necessária para a limpeza.
E é assim que a limpeza do terraço é feita em apenas alguns passos:
- Passo 1: Antes de começar, o lavador de terraços deve primeiro ser ligado à água. Uma mangueira convencional de jardim é suficiente para o abastecimento de água.
- Passo 2: Uma vez a mangueira ligada, o abastecimento de água é aberto na pega. A quantidade de água desejada para a limpeza do pátio já deve estar definida aqui. Com materiais como o concreto, você tende a precisar de menos, com madeira ou pedra precisará de um pouco mais de água.
- Passo 3: O interruptor do dispositivo é agora pressionado para começar. Para limpar as o pátio de forma otimizada, o lavador de terraços deve ser movido para trás e para a frente sobre a superfície em movimentos uniformes. A sujeira é solta pelos rolos rotativos para trás e imediatamente lavada pelo jato de água integrado.
- Passo 4: Basta enxaguar brevemente a superfície com a mangueira de jardim e os terraços está limpo.
Como limpo terraços com pedra natural?
Os terraços feitos de pedra natural, tais como granito, mármore, arenito ou calcário, são robustos, resistentes à abrasão e mantêm a sua cor original mesmo depois de anos. A desvantagem: o material natural tem pequenos cortes, nos quais se acumulam sujeira e resíduos verdes. No entanto, antes que os proprietários de terraços recorram de imediato à lavadora de alta pressão ou a um lavador elétrico de terraços, devem informar-se previamente sobre a dureza da pedra utilizada. Quanto mais dura for a pedra, menos sensível é ao tratamento mecânico. Materiais muito duros tais como granito ou basalto podem ser tratados mecanicamente e com alta pressão sem qualquer problema. Com pedras naturais um pouco mais macias, isto só é possível com uma pressão mais baixa ou manualmente. Para limpar revestimentos ou superfícies menores, são adequados sabão com pH neutro disponível nas lojas, um pouco de água e uma escova. Se quiser limpar eficazmente áreas maiores de pedra natural, pode usar um lavador elétrico para terraços ou uma lavadora de alta pressão e um limpador de superfícies.
Como limpar o terraço de concreto?
O concreto é durável e robusto, mas a sua elevada absorção é uma desvantagem: os líquidos penetram mais rapidamente através dos poros abertos do que com a pedra natural. Portanto, apenas uma pequena quantidade de água é recomendada para a limpeza de concreto no pátio. Para manchas menores ou sujeira, utilizar lixa de areia. Isto serve como lixa e remove eficazmente a sujeira seca.
Resíduos verdes e algas podem ser removidas com água morna e uma escova de esfregar. Para uma limpeza ecológica e natural, um sabão suave sustentável é o mais adequado. Para o fazer, primeiro dissolva o sabão em água morna, depois aplique no revestimento e deixe a mistura atuar durante 20 a 30 minutos. Para trabalhar com o agente de limpeza, volte a passar por cima da superfície com uma escova de esfregar ou com uma escova manual. Depois disso, o terraço deve ser enxaguado com água limpa para remover todos os resíduos de agentes de limpeza.