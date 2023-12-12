Limpeza de calhas: Como fazê-lo rápida e eficazmente

Assim você pode limpar bem o tubo da calha e a sarjeta ao mesmo tempo

O prático conjunto de limpeza de calhas e tubos também pode ser usado para limpar de forma eficaz os tubos de drenagem e os esgotos da casa. As calhas e os tubos de drenagem devem ser limpos pelo menos uma vez por ano para que a calha possa cumprir a sua função. É, portanto, uma boa ideia limpar um após o outro.

Para libertar os sistemas de tubos da sujeira interna, a mangueira de limpeza do tubo é conectada à lavadora de alta pressão e depois empurrada para dentro do tubo pouco a pouco. Para isso, o bocal de limpeza do tubo fornecido agora é necessário em vez do trenó. O bocal de alta pressão para limpeza de tubos é aparafusado à mangueira de alta pressão. A mangueira de pressão tem uma marca de segurança vermelha e deve ser empurrada para dentro da tubagem pelo menos até esta marca. Só então use a pistola de alta pressão. O processo de limpeza deve ser interrompido assim que a marca vermelha volte a ser vista quando a mangueira for retirada. Este passo é muito importante para proteger contra respingos de água e uma mangueira de alta pressão que se movimenta incontrolavelmente. Depois da pistola de alta pressão ter sido ligada, a limpeza é feita através da sua propulsão para a frente. Durante este processo, a mangueira de pressão é introduzida manualmente. A alta pressão da água liberta mesmo bloqueios particularmente teimosos. Para isso, pressione e solte a alavanca várias vezes seguidas, se necessário. Para evitar que as fachadas e terraços fiquem sujos no processo, é recomendado colocar um recipiente de recolha no final do tubo da calha.

Além disso, os poços de cave e de luz também podem ser limpos eficazmente com uma lavadora de alta pressão ou de média pressão . Superfícies sensíveis tais como grelhas de plástico de poços de luz podem ser limpas de forma eficaz e suave com uma lavadora de pressão média. Se o próprio poço de luz da cave for feito de pedra sólida, pode ser limpo de camadas de musgo e outros depósitos de sujeira com a lavadora de limpeza de alta pressão sem hesitação.