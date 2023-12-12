Limpeza de calhas: Como fazê-lo rápida e eficazmente
Para a maioria das pessoas, a limpeza das calhas é provavelmente uma das tarefas mais desagradáveis. No entanto, quando as calhas e os canos estão novamente entupidos ou a água da chuva não consegue drenar adequadamente, não há como contornar a necessidade de limpar, por exemplo, as folhas caídas e a sujeira. A urgência resulta sobretudo do facto de a calhapoder transbordar durante a próxima chuva, ameaçando danificar a estrutura do telhado ou a área da fachada e do terraço. Mas como limpar calhas de forma rápida, eficaz e sobretudo segura? Aqui estão algumas dicas práticas para a limpeza de calhas e tubagens.
Aqui está o que você precisa saber ao limpar calhas
Antes de começar a limpar a calha, há alguns pontos que você deve considerar. Quando e com que frequência é recomendada a limpeza da calha? Quais dispositivos são mais adequados para isso? Quais os custos devem ser previstos e o que mais deve ser considerado? As perguntas mais importantes são respondidas aqui.
Quando e com que frequência você deve limpar a calha?
É recomendado limpar a calha pelo menos uma vez por ano. Se houver árvores ou mesmo uma floresta perto da calha, possivelmente com mais frequência. Uma altura ideal é no final do Outono, depois de todas as folhas terem caído, e antes da primeira geada ee neve.
Quais custos podem ser esperados para a limpeza da calha?
Isso depende se você, como proprietário, quer limpar suas calhas por conta própria ou contratar uma empresa para as limpar. Este último é, naturalmente, muito mais caro e na maioria dos casos nem mesmo necessário. Com as ferramentas certas, pode limpar você mesmo as calhas como se fosse um profissional. Os custos de limpeza de calhas para isto devem, naturalmente, ser vistos como um investimento a longo prazo. Se você vive em uma casa alugada, pode perguntar se o senhorio tem de arcar os custos de limpeza da calha. Basicamente, a limpeza das calhas é geralmente da responsabilidade do senhorio, mas os custos incorridos no processo podem ser parte dos custos operacionais e, portanto, repartidos pelo inquilino. No entanto, isto deve ser explicitamente estipulado no contrato de locação.
Limpar calhas com ou sem escadote?
Para limpar calhas de forma eficaz e segura, é aconselhável trabalhar com ferramentas profissionais em vez de depender de um escadote, balde e escova manual. Limpar calhas com uma vassoura ou escova manual é uma tarefa árdua e desagradável. Tem de subir o escadote, depois limpar uma secção da calha de folhas e terra, voltar a descer da escada, removê-las - e depois repetir tudo várias vezes. Um método muito ineficaz e ao mesmo tempo perigoso, pois é questionável se o escadote tem sempre uma base segura. A melhor alternativa é escolher uma solução que lhe permita limpar calhas e tubos a partir do chão.
Que precauções de segurança devem ser tomadas com antecedência?
Ao limpar a calha, certifique-se sempre de ter roupas protetoras suficientes. Sapatos, luvas e óculos antiderrapantes fazem parte do equipamento básico. Se você usar um escadote, certifique-se de ter um piso seguro. O escadote deve ser segurado por uma segunda pessoa. Antes da limpeza propriamente dita, a sujeira grosseira tal como lascas de tijolo, restos de fogo –de artifício, galhos ou similares devem ser removidos da calha à mão. Peneiras especiais ajudam a prevenir que a sujeira caia no tubo da calha.. Caso você utilize uma lavadora de alta pressão para limpar a calha, nunca deve estar num escadote. Em vez disso, recomenda-se a utilização de um conjunto de limpeza especialmente projetado em combinação com uma lavadora de alta pressão a partir do chão. Um escadote só é necessário para a instalação e remoção.
Limpar calhas por conta própria?
Quer se trate da limpeza das calhas de um bungalow plano ou de uma casa de vários andares, um kit de limpeza de calhas e tubos torna a limpeza de calhas, tubos de drenagem e poços de luz simples e eficaz. Faz sentido testar diferentes ferramentas primeiro, porque não é apenas uma questão de custo, mas também de gosto. No entanto, neste caso, a segurança no trabalho sempre tem prioridade.
Com um sistema bem pensado, você pode limpar calhas de forma profissional sem se colocar em perigo ou ter de contratar uma empresa externa e gastar muito dinheiro. A peça central é um trenó de limpeza que é colocado na calha e ligado à pistola de uma lavadora de alta pressão juntamente com a mangueira de alta pressão de 20 metros de comprimento. Importante: dois bocais de alta pressão estão ligados à parte inferior do trenó, que ejetam a água para trás. O efeito de repulsão dos bocais faz com que o trenó avance e, simultaneamente, lava toda a sujeira para a traseira. Para colocar o trenó em funcionamento, você só tem de subir o escadote uma vez e prender a mangueira à calha. Depois a pistola de alta pressão é operada a partir do chão.
Instruções passo a passo
1. Primeiro, os bicos de alta pressão são aparafusados de acordo com a lavadora de alta pressão utilizado. Se os bocais pré-montados de fábrica não forem os adequados para a sua lavadora de alta pressão, os clips de fixação devem ser desapertados e os bocaiscorretos devem ser inseridos. Depois devem ser novamente presos pelos clipes. Os bocais apropriados para a lavadora de alta pressão podem ser encontrados nas instruções de funcionamento .
2. Monte o adaptador na mangueira de alta pressão de acordo com o manual de instruções, puxe-o através da mangueira da unidade de fixação e depois conecte-o ao trenó de limpeza e à fixação.
3. Após remover a sujeira grosseira, insira a peneira, incluída na entrega, na extremidade superior do tubo inferior.
4. Monte a unidade de fixação com a guia da mangueira na lateral da calha, insira o trenó na calha e alinhe a mangueira pelo menos até à marcação vermelha.
5. Depois conecte o sistema ao encaixe da pistola da lavadora de alta pressão e ligue-o. Guie a mangueira de alta pressão manualmente. Assim que a pistola da lavadora de alta pressão é disparada, o trenó de limpeza atravessa a calha e volta a lavá-la com os jatos de água dos dois bocais dirigidos para trás.
6. Para um melhor efeito de lavagem, o trenó pode ser puxado um pouco para trás de vez em quando através da mangueira de alta pressão. Repita o processo de limpeza várias vezes se necessário e em caso de sujeira difícil.
7. Após a limpeza, desligue novamente a lavadora de pressão, remova a sujeira recolhida da peneira e finalmente puxe-a para fora do tubo se não for uma peneira fixa. Por fim, remova novamente a unidade de fixação.
Assim você pode limpar bem o tubo da calha e a sarjeta ao mesmo tempo
O prático conjunto de limpeza de calhas e tubos também pode ser usado para limpar de forma eficaz os tubos de drenagem e os esgotos da casa. As calhas e os tubos de drenagem devem ser limpos pelo menos uma vez por ano para que a calha possa cumprir a sua função. É, portanto, uma boa ideia limpar um após o outro.
Para libertar os sistemas de tubos da sujeira interna, a mangueira de limpeza do tubo é conectada à lavadora de alta pressão e depois empurrada para dentro do tubo pouco a pouco. Para isso, o bocal de limpeza do tubo fornecido agora é necessário em vez do trenó. O bocal de alta pressão para limpeza de tubos é aparafusado à mangueira de alta pressão. A mangueira de pressão tem uma marca de segurança vermelha e deve ser empurrada para dentro da tubagem pelo menos até esta marca. Só então use a pistola de alta pressão. O processo de limpeza deve ser interrompido assim que a marca vermelha volte a ser vista quando a mangueira for retirada. Este passo é muito importante para proteger contra respingos de água e uma mangueira de alta pressão que se movimenta incontrolavelmente. Depois da pistola de alta pressão ter sido ligada, a limpeza é feita através da sua propulsão para a frente. Durante este processo, a mangueira de pressão é introduzida manualmente. A alta pressão da água liberta mesmo bloqueios particularmente teimosos. Para isso, pressione e solte a alavanca várias vezes seguidas, se necessário. Para evitar que as fachadas e terraços fiquem sujos no processo, é recomendado colocar um recipiente de recolha no final do tubo da calha.
Além disso, os poços de cave e de luz também podem ser limpos eficazmente com uma lavadora de alta pressão ou de média pressão . Superfícies sensíveis tais como grelhas de plástico de poços de luz podem ser limpas de forma eficaz e suave com uma lavadora de pressão média. Se o próprio poço de luz da cave for feito de pedra sólida, pode ser limpo de camadas de musgo e outros depósitos de sujeira com a lavadora de limpeza de alta pressão sem hesitação.