Limpar o banheiro e a torneira de água: deve-se prestar atenção nisto

A maioria dos lavatórios feitos de cerâmica, de granito epóxi ou de porcelana. A cerâmica é particularmente robusta e fácil de manter, e a porcelana também é resistente a batidas e arranhões. No entanto, os lavatórios de granito epóxi, especialmente os mais baratos, são mais propensos a arranhões.

Independentemente do material: uma utilização excessiva de produtos de limpeza e de agentes abrasivos ou de abrasivos muito fortes com esponjas duras podem danificar a superfície do banheiro. A torneira de água também exige cuidado: a maioria dos comandos do banheiro é composta por um núcleo de latão sensível revestido apenas por uma camada fina de níquel ou cromo. Se o revestimento brilhante for danificado, o núcleo enferruja. Por isso, se necessário, utilize pouco produto de limpeza – ou, de preferência, evite-o totalmente durante a limpeza. Finalmente, a maioria das sujidades, como pasta de dente ou cosméticos, também são eliminadas com água limpa. Depois, seque o reservatório e a torneira de água com um pano macio.