Limpar o banheiro e a torneira de água
O banheiro é o coração do banheiro. Na verdade, ele é muito exigido pelo uso diário e, por isso, sua limpeza regular é importante. No que se deve prestar atenção durante a limpeza do banheiro e dos comandos – um resumo.
Limpar o banheiro e a torneira de água: deve-se prestar atenção nisto
A maioria dos lavatórios feitos de cerâmica, de granito epóxi ou de porcelana. A cerâmica é particularmente robusta e fácil de manter, e a porcelana também é resistente a batidas e arranhões. No entanto, os lavatórios de granito epóxi, especialmente os mais baratos, são mais propensos a arranhões.
Independentemente do material: uma utilização excessiva de produtos de limpeza e de agentes abrasivos ou de abrasivos muito fortes com esponjas duras podem danificar a superfície do banheiro. A torneira de água também exige cuidado: a maioria dos comandos do banheiro é composta por um núcleo de latão sensível revestido apenas por uma camada fina de níquel ou cromo. Se o revestimento brilhante for danificado, o núcleo enferruja. Por isso, se necessário, utilize pouco produto de limpeza – ou, de preferência, evite-o totalmente durante a limpeza. Finalmente, a maioria das sujidades, como pasta de dente ou cosméticos, também são eliminadas com água limpa. Depois, seque o reservatório e a torneira de água com um pano macio.
Dica
Deixe um pano de microfibras ou um pano macio ao lado do banheiro. Assim, ele estará sempre ao alcance para secar rapidamente o banheiro e os comandos depois de cada uso. Consequência muito positiva: com a conservação certa, as superfícies ficam bonitas por mais tempo e não precisam ser limpas tão frequentemente.
Limpar o banheiro com produtos caseiros
O fermento em pó é um bom produto caseiro para manter o banheiro limpo: distribua o pó pelo banheiro, deixe agir um pouco e limpe com um pano.
O vinagre também tem um bom efeito de limpeza: misture-o com água na proporção 1 : 1, aplique no banheiro e nos comandos e limpe-os com a mistura. A vantagem é: o vinagre ajuda, em particular, eliminar o calcário. Em depósitos de calcário difíceis, também é possível utilizar o vinagre concentrado puro. Embeba um pano de algodão com ele e deixe sobre o local. Deixe agir de 10 a 15 minutos e depois limpe as superfícies com uma esponja macia e água limpa. Por fim, seque tudo minuciosamente. Como alternativa ao vinagre, o ácido cítrico pode ser utilizado.
Cuidado: em banheiro de granito epóxi, não se deve utilizar vinagre, pois o ácido pode impregnar na superfície.
Dica
Pequenos arranhões na cerâmica podem ser polidos com pasta de dente. Simplesmente aplique-a nos arranhões e esfregue com uma escova de dentes. Depois pula novamente com um pano de microfibras – o banheiro já retoma o brilho.
Limpar o banheiro com produtos de limpeza
Quem quiser recorrer a produtos de limpeza pode limpar o banheiro com um produto de limpeza para banheiros (pH entre 0 e 4). De preferência, coloque o produto em um pano de microfibras e limpe tudo com ele. Esfregue com um pano seco. O limpador também pode ser aplicado diretamente e ser esfregado com o pano. No entanto, ele não deve ser aplicado diretamente em comandos, pois o núcleo de latão pode ser danificado pela penetração de uma névoa de pulverização.
Limpar o banheiro com a limpadora a vapor
O banheiro pode ser limpo minuciosamente com uma limpadora a vapor. A vantagem é: o vapor penetra em locais difíceis de alcançar. Por exemplo, ao longo do tempo, acumulam-se no estouro do banheiro sujidades que são difíceis de remover com a mão. Com o bico de jato de pressão da limpadora a vapor, o estouro é vaporizado de maneira muito fácil e a sujidade vai automaticamente para o ralo. Uma limpadora a vapor pode ser utilizada também para limpar o ralo.
No aerador ou no bocal da torneira de água, acumulam-se sujidades que também podem ser limpas com o bico de jato pontual ou com a pequena escova circular da limpadora a vapor. Para isso, segure, para evitar respingos, um pano a uma certa distância do local que será vaporizado. A sujidade se dissolve e se deposita na pia. Se a torneira de água estiver calcificada, deve-se recorrer a outros produtos.
O resto do banheiro deve ser limpo com o bocal manual com a cobertura de microfibras ou com a escova circular. Finalmente, seque tudo com um pano de microfibras.