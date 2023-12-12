Limpar o espelho
Manchas de pasta de dente, marcas de dedos, spray de cabelo, pó – mal se termina de limpar o espelho do banheiro e ele já está sujo novamente. Os espelhos do corredor ou do quarto também ficam com um mal aspecto. Com essas dicas e produtos caseiros, eles podem ser limpos de maneira rápida, eficiente e sem marcas, sem a utilização de produto de limpeza.
Espelhos são sensíveis
Um espelho precisa de atenção especial. Isso é devido a sua composição: ele é composto por uma placa de vidro, uma camada de prata ou de alumínio e várias camadas de verniz. A camada de prata, que é responsável pela reflexão e que é aberta nas laterais, além do revestimento em várias camadas, tornam um espelho sensível. Um espelho sem moldura pode, por esse motivo, mudar com o tempo, se, por exemplo, for utilizado produto de limpeza inadequado, as gotas de água não forem removidas ou o vapor dos diluentes como o removedor de verniz tiver efeito nele. A borda é, portanto, a parte mais sensível do espelho. Para que ele não enferruje nos lados, nenhum produto de limpeza deve ser utilizado durante a limpeza. Em geral, água e produtos caseiros comuns são suficientes para limpar espelhos.
Eliminar sujidades mais fáceis de espelhos
A maioria das sujidades de espelhos são solúveis em água e já são removidas na limpeza ou com uma leve esfregação da superfície em vidro. De preferência, lavá-las com água morna. É assim que funciona:
- Umedeça levemente o espelho com água – por exemplo, com o uso de um pulverizador ou de um pano úmido. A superfície deve estar sempre úmida, mas não muito molhada, durante o processo.
- Depois, limpe todo o espelho com um pano macio para eliminar a sujidade. Atenção: não utilizar fibras ásperas para a limpeza, pois o vidro pode ser arranhado.
- Por fim, seque o espelho com um segundo pano (por ex., de algodão) para que não reste nenhuma marca. A melhor maneira de fazer isso é com um pano de microfibras, pois ele seca sem fiapos. Aliás, limpo com esse método, o espelho fica mais tempo sem poeira.
A limpeza vai mais rápido ainda com o uso de uma escova à bateria: ela pode umedecer e esfregar o espelho ao mesmo tempo. A sujidade se dissolve quase automaticamente por meio da passagem pelo espelho, de modo que, por fim, só é necessário secar com um pano de microfibras.
Atenção: objetos e superfícies sensíveis
No banheiro, os utensílios como o porta sabonete ou as escovas de dente, que frequentemente tem resíduos e ficam no banheiro abaixo do espelho, são removidos para que a água da limpeza não pingue sobre eles. Em outros cômodos, as superfícies sensíveis à água ou pavimentos abaixo do espelho são cobertos com um pano.
Eliminar sujidades difíceis
Com o tempo, sobretudo no espelho do banheiro, se acumulam não apenas substâncias solúveis em água. Com frequência, o spray e o gel de cabelo, cosméticos como batom e rímel ou marcas de dedo não podem ser eliminados apenas com água. Nesse caso, um pano úmido com uma pequena quantidade de detergente ajuda. Simplesmente aplique no espelho, limpe e enxágue com água limpa.
Como alternativa ao detergente, o detergente líquido ou o produto de limpeza para janelas também são adequados. Porém, é preciso cuidado: uma vez que esses produtos podem aderir à borda do espelho e desbotar, deve-se sempre prestar atenção para poupar as beiradas ao máximo ou esfregar bem para secar depois da limpeza. No entanto, deve-se dispensar totalmente a utilização de produto de limpeza.
Limpar os espelhos com a limpadora a vapor
Sem o uso de produtos de limpeza e de produtos caseiros, com uma limpadora a vapor, os espelhos ficam limpos novamente . O vapor quente dissolve até as sujidades persistentes sem esforço:
- Primeiro, vaporize a superfície em vidro com um bocal manual e a cobertura de microfibras de maneira uniforme e solte a sujeira por meio da esfregação. Como alternativa, a área pode ser vaporizada com o bico de jato pontual a uma distância de alguns centímetros.
- Por fim, elimine a "água do vapor" com um rodo, um aspirador de vidros à bateria ou um pano de microfibras e esfregue cuidadosamente os cantos a seco.
Dica contra espelhos embaçados no banheiro
Quem não sabe disso: depois do banho, os espelhos normalmente ficam muito embaçados. A umidade é aspirada rapidamente com um aspirador de vidros. Outro truque: direcionar um secador para o espelho por um tempo, até que não exista mais vapor condensado nele.