Eliminar sujidades mais fáceis de espelhos

A maioria das sujidades de espelhos são solúveis em água e já são removidas na limpeza ou com uma leve esfregação da superfície em vidro. De preferência, lavá-las com água morna. É assim que funciona:

Umedeça levemente o espelho com água – por exemplo, com o uso de um pulverizador ou de um pano úmido. A superfície deve estar sempre úmida, mas não muito molhada, durante o processo.

Depois, limpe todo o espelho com um pano macio para eliminar a sujidade. Atenção: não utilizar fibras ásperas para a limpeza, pois o vidro pode ser arranhado.

Por fim, seque o espelho com um segundo pano (por ex., de algodão) para que não reste nenhuma marca. A melhor maneira de fazer isso é com um pano de microfibras, pois ele seca sem fiapos. Aliás, limpo com esse método, o espelho fica mais tempo sem poeira.

A limpeza vai mais rápido ainda com o uso de uma escova à bateria: ela pode umedecer e esfregar o espelho ao mesmo tempo. A sujidade se dissolve quase automaticamente por meio da passagem pelo espelho, de modo que, por fim, só é necessário secar com um pano de microfibras.