Nesse meio tempo: remoção de nódoas pontuais

As manchas do sofá ou de bancos de automóveis podem ser incômodas – se de chocolate, vinho, manchas de gordura ou sujidade externa. Na maioria das vezes, é necessária uma ação rápida, porque:

as manchas novas podem ser removidas com mais eficiência,

as manchas antigas são difíceis de definir,

as manchas podem se espalhar se deixadas por um longo tempo.

Basicamente, é sempre importante, em caso de manchas úmidas, agora rapidamente e logo secar o líquido com um pano seco e limpo. Não esfregar mais, senão o líquido se aprofunda cada vez mais na fibra e o tecido pode ser danificado.

90 % de todas as manchas são solúveis em água. Isso pode ser testado rapidamente com um pano branco e água morna. Se a mancha se dissolver em água, ela pode ser eliminada da fibra com um leve giro do pano, de cima para baixo.

No caso de manchas não solúveis em água, um removedor de manchas universal ajuda: borrife em um pano de cor resistente e pressione-o levemente sobre a mancha até que ela saia. Para eliminar os restos de produto de limpeza do tecido, pode-se, finalmente, limpar as manchas com um aspirador com filtro de água. Nesse caso, isso também se aplica: a compatibilidade com o material deve ser testada em um local imperceptível.