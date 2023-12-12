Limpar o estofamento: assim o sofá, os bancos de automóveis e colchões ficam bonitos por mais tempo
Um noite confortável no sofá com lanches e bebidas, crianças ou animais brincando ruidosamente na sala – antes que se perceba, as migalhas e manchas estão no estofado. Mesmo durante a viagem, algo pode entrar rapidamente nos bancos de automóveis. Com essas dicas e meios auxiliares os estofados voltam a ficar limpos.
Por que se deve limpar os móveis estofados regularmente?
O sofá e as poltronas proporcionam alto conforto diário na sala e, consequentemente, são muitos usados. Na verdade, eles frequentemente são suscetíveis a manchas. Para usá-los por mais tempo, uma limpeza e a conservação do estofado regulares são necessárias. Há mais motivos para essa necessidade:
- A sujidade profunda é dissolvida.
- As manchas desagradáveis somem.
- Os pelos de animais e os ácaros prejudiciais para a saúde são eliminados.
- A aparência dos móveis estofados é conservada e sua vida média é aumentada.
Isso se aplica também aos colchões e bancos de automóveis, que devem ser limpos regularmente.
Em caso de sujidade superficial: aspirar
As sujidades superficiais do estofado como, por exemplo, a sujidade solta, a migalha ou o farelo, podem ser facilmente removidas com um aspirador. Também é uma questão de escolha do acessório correto. A aspiração é feita minuciosamente com um bocal para estofados turbo operado a ar. Ele elimina a sujidade profunda, o pelo de animais e até os ácaros prejudiciais para a saúde que se intensificam em colchões e também em conjunto de estofados com segurança.
Em caso de manchas difíceis: aspirador com filtro de água
O estofado, os bancos de automóveis e colchões são limpos em profundidade com uma limpadora de extração por spray, também chamada de aspirador com filtro de água. Até as manchas difíceis são eliminadas com ela. O princípio por trás dela é simples: a água e o produto de limpeza são borrifados com o aspirador com filtro de água e, por fim, novamente aspirados das fibras junto com a sujidade. Por isso, o processo é especialmente minucioso, e o tempo de secagem é, em comparação com a limpeza manual, é muito menor.
É assim que funciona:
- Primeiro, elimine as sujidades grossas do estofado ou do banco de automóveis.
- Coloque água no depósito do aspirador com filtro de água e acrescente o produto de limpeza para tapete e estofado de acordo com as instruções de dosagem.
- Borrife a água com o produto de limpeza a uma distância de 10 centímetros entre o bocal para pavimentos e o estofado de maneira uniforme e deixe agir por alguns minutos.
- Coloque o bocal para pavimentos e aspire a umidade de maneira lenta e uniforme.
- Sempre umidifique as áreas adjacentes do estofado por completo com água e o produto de limpeza, para que, durante a secagem, não apareçam marcas d'água.
- Repita o processo até que nenhuma sujidade e produto de limpeza saia mais do tecido.
- Nesse caso, borrife uma ou duas vezes com água limpa (na temperatura de acordo com a compatibilidade de materiais).
- Deixe o estofado secar bem enquanto proporciona uma boa ventilação do cômodo ou do carro.
- Depois da secagem, de preferência no dia seguinte, aspire minuciosamente mais uma vez.
- Por fim, aplique o impregnador têxtil – desse modo, o estofado fica limpo por mais tempo.
Por esse motivo, tem-se até mesmo um sofá velho ou bancos de automóveis muito sujos limpos novamente. Antes de uma extração de pulverização, o material deve, no entanto, ser testado quanto a consistência da água, de preferência em um local imperceptível. Aliás, o produto de limpeza pode ser aplicado com um aspirador com filtro de água em apenas uma camada e ser novamente aspirada junto com a sujidade.
Dica
Pode-se também usar um aspirador com filtro de água para remover os restos de produtos de limpeza do estofado – por exemplo, quando manchas já foram tratadas manualmente ou o produto de limpeza da limpeza anterior ainda está nas fibras.
Nesse meio tempo: remoção de nódoas pontuais
As manchas do sofá ou de bancos de automóveis podem ser incômodas – se de chocolate, vinho, manchas de gordura ou sujidade externa. Na maioria das vezes, é necessária uma ação rápida, porque:
- as manchas novas podem ser removidas com mais eficiência,
- as manchas antigas são difíceis de definir,
- as manchas podem se espalhar se deixadas por um longo tempo.
Basicamente, é sempre importante, em caso de manchas úmidas, agora rapidamente e logo secar o líquido com um pano seco e limpo. Não esfregar mais, senão o líquido se aprofunda cada vez mais na fibra e o tecido pode ser danificado.
90 % de todas as manchas são solúveis em água. Isso pode ser testado rapidamente com um pano branco e água morna. Se a mancha se dissolver em água, ela pode ser eliminada da fibra com um leve giro do pano, de cima para baixo.
No caso de manchas não solúveis em água, um removedor de manchas universal ajuda: borrife em um pano de cor resistente e pressione-o levemente sobre a mancha até que ela saia. Para eliminar os restos de produto de limpeza do tecido, pode-se, finalmente, limpar as manchas com um aspirador com filtro de água. Nesse caso, isso também se aplica: a compatibilidade com o material deve ser testada em um local imperceptível.
Dica: com vapor e contra manchas
Para a limpeza do sofá e outros., as limpadoras a vapor são uma ajuda valiosa: para eliminar pequenas manchas, simplesmente coloque o bico de jato pontual de lado (não na vertical) sobre o estofado, mantenha o pano de microfibras e libere o vapor. O jato de vapor "sopra" a mancha no pano deixado ao lado.
Sugestão: testar em um local escondido se o tecido reage à temperatura. Se sim, o método não é adequado para a limpeza.
Os melhores produtos caseiros para a remoção de nódoas
Quem quiser evitar produto de limpeza químico e não tem um aspirador com filtro de água à mão, pode recorrer a produtos caseiros eficazes para a remoção de nódoas.
Eficaz contra todas as manchas: bicarbonato de sódio
O bicarbonato de sódio é um verdadeiro faz-tudo na limpeza da casa e também é adequado para remover manchas de móveis estofados, como café e vinho tinto: espalhe o pó sobre a mancha, deixe agir durante a noite e aspirar no dia seguinte.
Como alternativa, ele pode ser utilizado na limpeza úmida: para isso, aspire o estofado com um aspirador de pó primeiro. Depois, de acordo com a necessidade, misture 1 colher de sopa do pó com 1 colher de sopa de água e aplique a pasta de bicarbonato na mancha. Esfregue delicadamente com uma esponja úmida ou um pano úmido e deixe secar. A pasta seca pode, então, ser novamente aspirada do estofado.
Água mineral e sal contra manchas de vinho tinto
Em caso de mancha de vinho tinto, a água mineral é eficaz: despeje a água sobre a mancha com cuidado e, então, seque com uma toalha de papel tocando levemente. Porém, o sal e o amido ajudam na absorção de líquido: aplique na mancha, deixe agir e, por fim, aspire com o aspirador de pó. Se as manchas já estiverem secas, o suco de limão ou o vinagre ajudam: simplesmente embeba um pano de algodão no líquido, umidifique a mancha, deixe agir por cerca de 15 minutos e então seque com um papel-toalha. Por fim, borrife água fria e seque novamente.
Suco de limão contra manchas de sangue
Mesmo em ferimentos menores, pode ser que um pouco de sangue caia no colchão ou no sofá. Se as manchas de sangue já existirem, elas podem, em geral, ser limpas com água fria. Dica: não utilizar água morna, porque isso faz com que a proteína do sangue coagule e se ligue às fibras do material.
Se as manchas já estiverem secas, o ácido cítrico ajuda: faça uma pasta com sal e suco de limão e deixe agir por cerca de 30 minutos. Por fim, retire a pasta com papel-toalha, borrife o local com água fria e volte a secar com papel. Como alternativa, a limpeza também funciona com água e o fermento em pó, eficaz produto caseiro.
Detergente ou sabão contra manchas de gordura
A água quente e o detergente ou sabão desengordurante são, na maioria das vezes, suficientes para remover as manchas de gordura dos móveis estofados: seque as manchas novas com algodão e umidifique um pouco as manchas antigas com água. Por fim, misture detergente ou um sabão líquido com água e a distribua cuidadosamente na mancha de gordura. Então a mistura é massageada e a borda da mancha deve ser tratada primeiro. Quando a mancha foi removida, limpe tudo novamente com algodão e água limpa e morna para remover os restos de detergente.
As melhores dicas para a limpeza de móveis estofados de couro
Os móveis estofados exigem outro procedimento na limpeza e conservação de sofás, poltronas e bancos de automóveis com capas de tecido. O pó e as migalhas podem ser eliminados com um pano de pó ou aspirados cuidadosamente com o aspirador. Para limpar o couro, muitas vezes basta limpar a superfície com um pano úmido. Produtos de limpeza com solvente de gordura, por exemplo, o detergente, não devem ser utilizados, porque eles podem ressecar o couro. O melhor é uma solução de sabão puro (sabão neutro) com água morna.
Basicamente, o couro nunca deve ser limpo com muita umidade, e líquidos, como bebidas derramadas, devem ser removidos o mais rápido possível. Além disso, recomenda-se uma conservação regular do couro com o produto correspondente.
Dica
Limpar com água destilada ou com água fervida. Assim, as manchas de calcário são evitadas.