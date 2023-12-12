Limpeza do ralo: o que realmente ajuda

Gordura e restos de comida na cozinha, sabão, produtos de cuidado pessoal e cabelo no banheiro: durante a limpeza, muitas coisas fluem pelo ralo diariamente e, com o tempo, formam uma crosta na tubulação. Se essas crostas não forem removidas regularmente, elas entopem e a água não consegue mais passar.

Durante a limpeza, existem vários granulados, géis e espumas potentes que prometem uma ajuda instantânea para o livre escoamento. No fim, os produtos de limpeza químicos frequentemente têm apenas um efeito: eles deixam o ralo entupido para sempre. Quando o ralo da pia do banheiro ou da cozinha entopem, nem sempre se deve recorrer a desentupidores de ralo – outros produtos caseiros eficazes também ajudam a limpar ralos e tubulações entupidos.