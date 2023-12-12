Limpar o ralo sem químicos
A água do chuveiro ou da banheira não flui bem? Um cheiro desagradável vem do ralo da pia da cozinha? É preciso agir rápido. Se, na hora da limpeza, uma saída entupir, nem sempre é necessário recorrer ao desentupidor. Dicas e produtos de limpeza ajudam a limpar ecologicamente os ralos entupidos e a prevenir novos entupimentos.
Limpeza do ralo: o que realmente ajuda
Gordura e restos de comida na cozinha, sabão, produtos de cuidado pessoal e cabelo no banheiro: durante a limpeza, muitas coisas fluem pelo ralo diariamente e, com o tempo, formam uma crosta na tubulação. Se essas crostas não forem removidas regularmente, elas entopem e a água não consegue mais passar.
Durante a limpeza, existem vários granulados, géis e espumas potentes que prometem uma ajuda instantânea para o livre escoamento. No fim, os produtos de limpeza químicos frequentemente têm apenas um efeito: eles deixam o ralo entupido para sempre. Quando o ralo da pia do banheiro ou da cozinha entopem, nem sempre se deve recorrer a desentupidores de ralo – outros produtos caseiros eficazes também ajudam a limpar ralos e tubulações entupidos.
Limpar o ralo com produtos caseiros
Os desentupidores de ralo comerciais frequentemente são agressivos e prejudicam o meio ambiente e a saúde. Se o tubo de descarga do ralo não estiver completamente entupidos e a água puder escoar devagar, além do uso de uma limpadora a vapor, produtos caseiros também são uma alternativa ecológica e segura de eliminar as crostas. Estes são os produtos caseiros mais eficazes:
- Vinagre e fermento em pó: coloque 4 colheres de sopa de fermento em pó no tubo de descarga entupido e imediatamente depois, despeje meia xícara de vinagre concentrado (cerca de 100 ml). Os dois produtos iniciam uma reação química que começa a borbulhar. Assim que não for mais possível ouvir o borbulhar, despeje água fervente para limpar o ralo por completo.
- Vinagre em combinação dom bicarbonato de sódio ou carbonato de sódio: o bicarbonato ou o carbonato de sódio podem ser utilizados como alternativa para o fermento em pó. Coloque 4 colheres de sopa de carbonato ou bicarbonato do sódio, despeje meia xícara de vinagre concentrado e, um pouco depois, quando não for mais possível ouvir nenhum borbulho, limpar com água fervente.
Limpar o ralo com uma limpadora a vapor
Uma limpadora a vapor também funciona muito bem para a limpeza de ralos. Por meio da combinação de saída de vapor e temperatura, a persistente e gordurosa sujidade logo é derretida e dissolvida. O vapor também alcança cantos difíceis. OS entupimentos leves são eliminados dessa forma, e o cheiro ruim desaparece.
É assim que funciona:
- Segure o bico de jato pontual (bico de alta potência) sob o ralo e libere o vapor. Enquanto isso, segure um pano de microfibra sobre o ralo para se proteger dos respingos de sujidade.
- Preste atenção para não vaporizar a rede de plástico do filtro do ralo durante a limpeza, porque ela pode ser danificada pela temperatura.
Dica
Os ralos da cozinha e do banheiro devem ser frequentemente "vaporizados". Isso impede a formação de crostas e o cheiro ruim. Os restos da pia do banheiro e da cozinha são facilmente eliminados com o bico de jato pontual.
Se nada mais funcionar: ventosa de borracha e espiral de limpeza de tubos
O entupimento frequentemente está no sifão, ou seja, aquela parte em forma de U abaixo do ralo. Para entupimentos mais persistentes do ralo, é aconselhável ajudar com uma ventosa de borracha ou desentupidor. Por meio da constante mudança de pressão criada pelo desentupidor, a sujidade de cabelos, gordura ou restos de comida é dissolvida. Segure o desentupidor no centro do ralo e pressione contra a pia do banheiro ou do banheiro. Deixe a água do reservatório escoar até que o desentupidor esteja completamente coberto e então movimente o desentupidor para cima e para baixo sem retirá-lo da água por completo. Depois de algumas passagens, teste se a água escoa novamente pelo ralo. Se não escoar, repita o processo até que o ralo esteja liberado de novo.
Outros meios mecânicos para solucionar os entupimentos são os chamados drenos de limpeza, as escovas de drenagem e o espiral de limpeza de tubos. Em muitos casos, o sifão pode ser retirado com certa facilidade e limpo separadamente.
Prevenindo o entupimento de ralos
Quem leva algumas coisas em consideração no dia a dia, pode evitar entupimentos persistentes no banheiro e na cozinha. Essas dicas ajudam a prevenir ralos entupidos na limpeza da casa:
- Lavar com água fervente regularmente: pequenas crostas no tubo de descarga serão dissolvidas e o ralo ficará livre por mais tempo.
- Não colocar restos de comida no ralo da cozinha.
- Proteger os ralos do banheiro, o chuveiro e a banheira com uma rede para cabelos.
- Inserir os ralos na rotina de limpeza: se a limpadora a vapor já estiver em uso na cozinha e no banheiro, os ralos podem ser vaporizados rapidamente. Isso economiza uma limpeza mais trabalhosa.