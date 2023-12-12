Limpar o sanitário
Um sanitário limpo é uma das necessidades básicas para a maioria das pessoas, mas a limpeza dos sanitários é uma das atividades domésticas menos agradáveis. Com o procedimento correto e algumas dicas, o sanitário será limpo novamente de forma rápida e higiênica.
Sujidades típicas: depósitos de calcário e cálculo urinário
Como em muitos outros lugares, no banheiro também se acumulam depósitos de calcário no banheiro ao longo do tempo. O maior desafio é o chamado cálculo urinário, formado por calcário e urina. O cálculo urinário se forma principalmente na borda e onde a superfície do vaso sanitário é dobrada. Nas superfícies ásperas dos sedimentos, outras sujidades e bactérias se acumulam facilmente, e as consequências são manchas marrom-amareladas. Os sedimentos fáceis são removidos mecanicamente com uma escova. Se a escova de banheiro for usada regularmente, de preferência a cada uso do banheiro, o cálculo urinário persistente não se forma, em primeiro lugar. No caso de água calcária, isso é extremamente importante.
Qual produto de limpeza é eficaz contra o calcário e cálculo urinário?
Se sedimentos se formaram apesar da limpeza mecânica, eles devem ser limpos com o produto de limpeza correto. O calcário e om cálculo urinário são sujidades minerais e são eliminados com produtos de limpeza ácidos (pH < 7). O limpador de banheiro comum tem um pH particularmente baixo, sendo, portanto, bastante ácido. No primeiro passo, o produto de limpeza é aplicado e deve agir de acordo com a indicação do fabricante. Depois esfregue bem com uma escova, pois a mecânica das cerdas ajuda a eliminar os sedimentos persistentes. Por fim, enxágue várias vezes até que o produto de limpeza e a sujidade tenham saído por completo.
Dica
Durante a limpeza, deve-se deixar a tampa e o assento para cima, a fim de evitar respingos indesejáveis.
Limpar o banheiro com produtos caseiros
Como alternativa, o banheiro também pode ser limpo com vários produtos caseiros. O mais popular é o sabão em pó que, por meio do amaciante à base de água e do branqueador, agem bem contra o calcário e o cálculo urinário. Para isso, espalhe o sabão em pó na parte interna do banheiro, deixe agir por cerca de 15 minutos e, por fim, limpe com a escova de banheiro. Finalmente, enxágue, e o banheiro retomará o brilho.
Outro produto caseiro popular é a combinação de vinagre e bicarbonato de sódio. Para isso, coloque meio litro de vinagre e de 2 a 3 colheres de bicarbonato de sódio no banheiro e distribua. Como alternativa, podem ser utilizados 100 ml de vinagre concentrado ou fermento em pó. Deixe a mistura agir por cerca de 15 minutos e, por fim, trabalhar com uma escova para dissolver o calcário e o cálculo urinário. A Coca-Cola e os tabletes para limpeza de dentaduras também são adequados, mas devem agir por cerca de 30 minutos.
Para a parte externa, um produto suave basta
Para a limpeza do lado externo, basta limpar a superfície do banheiro com um pano úmido e um produto de limpeza suave. O assento e a tampa do banheiro também fica limpo novamente desse modo. Deve-se evitar limpadores abrasivos, com cloro ou ácidos, que frequentemente levam a uma descoloração amarelada ou se aderem ao verniz do assento. A descoloração aparece também por causa dos depósitos de calcário e de cálculo urinário e, nesse caso, apenas a limpeza regular ajuda a manter o assento limpo por mais tempo.
Evitar o entupimento da saída do banheiro
Restos de comida, de cabelo ou de absorvente não são descartados no banheiro e podem entupir facilmente a saída. Os lenços umedecidos e toalhas de papel também não devem ser jogados fora pelo banheiro, pois eles, ao contrário do papel higiênico, não se dissolvem em água. Se a saída estiver entupida, será necessário ou desentupidor ou um espiral de limpeza de tubos. No pior dos casos, aconselha-se procurar a ajuda cara de um profissional.