Limpar o banheiro com produtos caseiros

Como alternativa, o banheiro também pode ser limpo com vários produtos caseiros. O mais popular é o sabão em pó que, por meio do amaciante à base de água e do branqueador, agem bem contra o calcário e o cálculo urinário. Para isso, espalhe o sabão em pó na parte interna do banheiro, deixe agir por cerca de 15 minutos e, por fim, limpe com a escova de banheiro. Finalmente, enxágue, e o banheiro retomará o brilho.

Outro produto caseiro popular é a combinação de vinagre e bicarbonato de sódio. Para isso, coloque meio litro de vinagre e de 2 a 3 colheres de bicarbonato de sódio no banheiro e distribua. Como alternativa, podem ser utilizados 100 ml de vinagre concentrado ou fermento em pó. Deixe a mistura agir por cerca de 15 minutos e, por fim, trabalhar com uma escova para dissolver o calcário e o cálculo urinário. A Coca-Cola e os tabletes para limpeza de dentaduras também são adequados, mas devem agir por cerca de 30 minutos.