Limpar os rejuntes
Os ladrilhos são, na maioria das vezes, relativamente fáceis de manter, mas os rejuntes são deixados de lado no dia a dia. O resultado pode ser sujidade de má aparência ou a formação de bolor. Com algumas dicas simples, os rejuntes dos ladrilhos podem ser limpos facilmente.
Os rejuntes exigem atenção especial
Onde existe ladrilho, existe também o rejunte. Os rejuntes geralmente são compostos por argamassa e servem para uma união firme dos ladrilhos. Qualquer que seja o tipo de ladrilho instalado, os rejuntes fazem diferença, a princípio, na sua composição e no acabamento. Por causa de sua superfície áspera, a sujidade se adere mais facilmente e de modo mais persistente do que nos ladrilhos lisos. Porque eles podem acumular a umidade, os rejuntes são o local ideal para bactérias e bolor. Por isso, eles exigem atenção especial durante a limpeza.
Qual produto de limpeza é o adequado para a limpeza das juntas?
Os produtos de limpeza são, em primeiro lugar, ordenados segundo seus valores de pH. A maioria dos detergentes universais são levemente alcalinos (pH >7), removendo, desse modo, a sujidade orgânica, como a gordura e a proteína. Assim, a base alimentar dos micro-organismos também é eliminada. Se os rejuntes estiverem pouco sujos, eles são limpos com produtos caseiros levemente alcalinos, como o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e soda. Para isso, misture um dos produtos caseiros mencionados com água na proporção 3:1 com água até virar uma pasta. Por fim, a pasta pode ser colocada nos rejuntes com uma escova de argamassa ou uma escova de dentes. A mistura deve agora por cerca de 30 minutos e então ser enxaguada com água quente e um pano limpo. Na esfregação, borrifos podem ser gerados. Por isso, use luvas e óculos de proteção durante a limpeza.
Cuidado com produtos de limpeza ácidos
A sujidade mineral como o calcário ou o cálculo urinário é, particularmente, um desafio no banheiro. Elas são eliminadas com produtos de limpeza ácidos como o produto de limpeza para banheiros (pH < 7) ou com produtos caseiros como o vinagre e o ácido cítrico. No entanto, nesse caso, é preciso cuidado, porque o comportamento do ladrilho e dos rejuntes é diferente durante a limpeza. Porque os rejuntes são de argamassa, que também é mineral, o produto de limpeza ácido se acumula, com o tempo, nos rejuntes. Para evitar isso, os rejuntes dos ladrilhos devem sempre ser lavados antes da limpeza. Se os rejuntes estiverem encharcados, o produto de limpeza ácido pode ter efeito na superfície sem penetrar muito profundamente no material.
Dica de profissional : recomenda-se, especialmente no banheiro, limpar ora com produtos alcalinos, ora com produtos ácidos, para controlar todo tipo de sujidade por mais tempo. Esse procedimento também evita o crescimento de bolor.
Limpar os rejuntes com uma limpadora a vapor
As juntas são limpas mais facilmente com uma limpadora a vapor. O vapor de água será liberado com uma pressão de até 4,2 Bar e as minúsculas partículas de vapor são lançadas contra as superfícies a uma velocidade de 170 km/h. Assim, o vapor alcança as estruturas finas da superfície que os panos e as escovas frequentemente não alcançam. O vapor de água quente dissolve até a sujidade e o sedimento persistentes e, por meio do calor, diminui a formação de bolor de modo eficaz. Na maioria dos casos, pode-se dispensar o uso de produtos de limpeza por completo, o que preserva o meio ambiente e as próprias vias aéreas. Em sujidades minerais mais difíceis, os rejuntes podem ser limpas com um limpador ácido como descrito acima, e a limpadora a vapor é utilizada em um segundo passo. A limpeza funciona melhor com um bico de jato pontual e a escova circular adequada. Desse modo, cada rejunte é trabalhado com movimentos rápidos de fricção. Por meio da combinação de calor e mecânica, a sujidade profunda também é eliminada. Por fim, a sujidade dissolvida por ser retirada com um pano.
Eliminar bolor das juntas
Em cômodos com alta umidade, é possível que o bolor, que se desenvolve muito bem na superfície áspera e porosa das juntas, se forme facilmente. Isso não apenas é visivelmente ruim, mas pode ter consequências na saúde de alérgicos ou pessoas com um sistema imune fraco. Para eliminar o bolor, o produto de limpeza com álcool ou o álcool de limpeza (álcool isopropílico) podem ser utilizados. A solução alcoólica é trabalhada nos rejuntes com uma escova ou um pano e, finalmente, evapora. A aparência das manchas, na maioria das vezes, não muda com esse método, pois o álcool não contém branqueador. Caso se queira os rejuntes limpos novamente, a água oxigenada é eficaz como produto caseiro. Uma solução de 3 % é suficiente para combater o bolor. Para aumentar o tempo de atuação, pode-se colocar um pedaço de guardanapo de papel de cozinha embebido sobre o rejunte. Depois de meia hora, a solução deve ser enxaguada com uma quantidade suficiente de água.
Se o bolor estiver impregnado muito profundamente no rejunte, só a troca do material ajudará na eliminação. Para evitar isso, a formação de bolor deve ser prevenida ativamente. Acima de tudo, a ventilação regular ajuda e, caso não tenha janela, um aparelho de exaustão pode resolver o problema. Além disso, é recomendável secar todas as áreas molhadas depois do banho de chuveiro, para transportar a umidade rapidamente.
Limpar os rejuntes de silicone
Os rejuntes de silicone são encontrados, por exemplo, entre os lavatórios e as paredes ladrilhadas. Eles são muito mais sensíveis do que os rejuntes de argamassa e, portanto, devem ser limpos com um cuidado especial. Durante a utilização da limpadora a vapor, eles devem ser apenas vaporizados, porque a esfregação mecânica ou o uso de bico de alta potência podem danificar a superfície rapidamente. O bolor também pode se formar nos rejuntes de silicone. Se o bolor já estiver impregnado no material, a troca do rejunte é mais econômica do que a limpeza.