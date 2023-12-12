Eliminar bolor das juntas

Em cômodos com alta umidade, é possível que o bolor, que se desenvolve muito bem na superfície áspera e porosa das juntas, se forme facilmente. Isso não apenas é visivelmente ruim, mas pode ter consequências na saúde de alérgicos ou pessoas com um sistema imune fraco. Para eliminar o bolor, o produto de limpeza com álcool ou o álcool de limpeza (álcool isopropílico) podem ser utilizados. A solução alcoólica é trabalhada nos rejuntes com uma escova ou um pano e, finalmente, evapora. A aparência das manchas, na maioria das vezes, não muda com esse método, pois o álcool não contém branqueador. Caso se queira os rejuntes limpos novamente, a água oxigenada é eficaz como produto caseiro. Uma solução de 3 % é suficiente para combater o bolor. Para aumentar o tempo de atuação, pode-se colocar um pedaço de guardanapo de papel de cozinha embebido sobre o rejunte. Depois de meia hora, a solução deve ser enxaguada com uma quantidade suficiente de água.

Se o bolor estiver impregnado muito profundamente no rejunte, só a troca do material ajudará na eliminação. Para evitar isso, a formação de bolor deve ser prevenida ativamente. Acima de tudo, a ventilação regular ajuda e, caso não tenha janela, um aparelho de exaustão pode resolver o problema. Além disso, é recomendável secar todas as áreas molhadas depois do banho de chuveiro, para transportar a umidade rapidamente.