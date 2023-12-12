Pisos limpos em 2 passos

O método de limpeza mais comum é a combinação de aspiração e limpeza com água. No primeiro passo, retire a sujidade mais solta, como poeira e cabelos, com um aspirador comum. Por fim, o piso é limpo com um limpador de piso ou com um esfregão molhado. Idealmente, o pano deve ser pressionado regularmente com uma prensa de limpeza, para que o contato com a sujidade seja evitado. Primeiro, deve-se limpar os cantos do cômodo e, depois, seguir do canto mais posterior até a porta em linhas iguais.

Com algum esforço, limpa-se muito rápido com esse método mecânico. Na verdade, essa preparação tem também algumas vantagens: as sujidades persistentes devem ser trabalhadas com auxílio mecânico para se soltarem. A maioria dos limpadores de piso espalham água demais durante a limpeza e, por isso, o piso leva mais tempo para secar.