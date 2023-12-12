Limpar PVC e linóleo
O PVC e o linóleo estão entre os pavimentos mais desejados há muito tempo. Depois de terem saído dos holofotes por um tempo, hoje eles estão vivenciando uma verdadeira volta como pavimento de design. Basicamente, esses pavimentos são muito fáceis de limpar, porém, durante a limpeza é preciso prestar atenção a algumas coisas.
Limpar corretamente pavimentos elásticos
Existem muitos pavimentos elásticos e, à primeira vista, são materiais difíceis de diferenciar. Os pavimentos mais comuns são o revestimento de PVC, o linóleo e revestimentos de elastômero. Os revestimentos são, basicamente, limpos de forma semelhante; elas se diferenciam sobretudo pela sensibilidade a diversos limpadores.
Pisos de PVC
O PVC é composto de policloreto de vinila e está disponível em rolos, ladrilhos ou ladrilhos de clique. O material é tido como bastante robusto e resistente a alcalinos muito fortes e à carga mecânica. Em contrapartida, produtos de limpeza ácidos podem levar a mudanças de tons de cores. Também se deve ter cuidado com diluentes orgânicos. Materiais semelhantes, como graxa para calçado, fuligem, traços de caneta esferográfica, entre outros, podem migrar no revestimento, processo também designado de migração. O PVC é sensível contra brasa de cigarro e faíscas.
Linóleo
O linóleo é tido como uma das alternativas ecológicas aos pavimentos de PVC, pois o material é fabricado a partir de matéria-prima natural, como o óleo de linhaça, o pó de cortiça ou de madeira e resinas naturais. O pavimento conduz o calor lentamente e, por isso, é designado como aquecedor de pés. Ao contrário do PVC, o linóleo é sensível a limpadores muito alcalinos (pH >10) e à carga mecânica. Por isso, ele é relativamente resistente ao solvente orgânico e à brasa de cigarro. O linóleo tem propriedades reguladoras de umidade, mas é sensível a umidade excessiva.
Revestimentos de elastômero/revestimentos de borracha
Os revestimentos de elastômero dificilmente são encontrados em cômodos privados, mas em partes comuns da construção, como escadas e lavanderias. O revestimento é bastante resistente, mas sensível a produto de limpeza muito alcalino (pH >10). Limpadores ácidos podem levar a mudanças de tons de cor, mas os revestimentos são pouco sensíveis à brasa de cigarro ou faíscas.
Detectar os revestimentos com o teste do clipe de papel
Se não se tem certeza do tipo de material, o chamado teste do clipe de papel. Em primeiro lugar, procura-se um local imperceptível no cômodo. Depois, aquece-se a ponta de um clipe de metal desmontado por cerca de 5 segundos com um isqueiro. A ponta de metal aquecida é pressionada contra o revestimento por 3 segundos e, por fim, retirada novamente. Agora, com base no buraco, comportamento de penetração e cheiro, é possível determinar de que material é feito o revestimento.
Pisos de PVC
- O clipe de papel aquecido penetra de maneira relativamente fácil no material.
- Os pisos de PVC derretem na superfície.
- Um buraco com uma saliência aparece.
- No estado aquecido, é possível puxar fios.
- Os resíduos no clipe de papel queimam e produzem fuligem.
- O cheiro é pungente.
Linóleo
- O clipe de papel aquecido penetra de maneira relativamente fácil no material.
- O linóleo não derrete na superfície.
- Surge uma descoloração escura, sem saliência na superfície.
- O cheiro é de madeira queimada ou de óleo de linhaça queimado.
Revestimento de elastômero (revestimento de borracha)
- O clipe de papel aquecido não penetra no material.
- O revestimento de elastômero não derrete na superfície.
- Aparece um pequeno buraco sem saliência.
- O cheiro é o típico de borracha queimada.
Pisos limpos em 2 passos
O método de limpeza mais comum é a combinação de aspiração e limpeza com água. No primeiro passo, retire a sujidade mais solta, como poeira e cabelos, com um aspirador comum. Por fim, o piso é limpo com um limpador de piso ou com um esfregão molhado. Idealmente, o pano deve ser pressionado regularmente com uma prensa de limpeza, para que o contato com a sujidade seja evitado. Primeiro, deve-se limpar os cantos do cômodo e, depois, seguir do canto mais posterior até a porta em linhas iguais.
Com algum esforço, limpa-se muito rápido com esse método mecânico. Na verdade, essa preparação tem também algumas vantagens: as sujidades persistentes devem ser trabalhadas com auxílio mecânico para se soltarem. A maioria dos limpadores de piso espalham água demais durante a limpeza e, por isso, o piso leva mais tempo para secar.
Limpar rapidamente com um limpador de assoalho elétrico
Um alternativa moderna são as limpadoras de pisos como os aparelhos da série FC da Kärcher. Os rolos de limpeza de microfibra do aparelho giram a 500 rotações por minuto e dissolvem até as sujidades persistentes sem esforço. Essa é uma verdadeira vantagem, principalmente para as superfícies estruturadas do PVC moderno e dos pavimentos de design. A água suja fica represada em um tanque separado para que, assim, limpe-se sempre com água limpa.
Para pisos de PVC, linóleo e revestimentos de elastômero, o detergente universal é adequado. Porque os aparelhos têm pouca água, basta uma pouca quantidade de produto de limpeza. Em revestimentos estruturados, recomenda-se seguir longitudinal, depois diagonalmente, para que também a profundidade da estrutura da superfície seja alcançada. Em revestimentos com veios de madeira, deve-se trabalhar sempre ao longo deles.
Limpar de maneira higiênica com uma limpadora a vapor
Como alternativa aos limpadores de piso mecânicos, pode-se também usar uma limpadora a vapor. As limpadoras a vapor produzem um vapor de água quente e, por isso, trabalham de maneira bastante higiênica. Por meio das temperaturas altas, até 99,99 % das bactérias e vírus são eliminados, completamente sem produtos de limpeza químicos. A limpadora a vapor também é adequada para alérgicos e famílias com crianças pequenas, que não devem entrar em contato com produtos agressivos no piso. Porque a geração de vapor desmineraliza a água, o vapor de água não deixa resíduos de calcário nem traços de limpeza após a limpeza. Por causa do calor, o piso seca rápido e logo pode ser utilizado.
Para a limpeza de pisos, pode-se utilizar coberturas de esfregão para o bocal para pavimentos. Empurre o bocal para pavimentos rapidamente, em linhas sobrepostas, após a liberação de vapor. Como isso, somente o vapor necessário para dissolver a sujidade será liberado. Em revestimentos estruturados, recomenda-se fazer uma limpeza cruzada para que a profundidade da estrutura fique limpa. As coberturas sujas devem ser trocadas regularmente.
Eliminar a sujidade frequente do piso de PVC e do linóleo
Antiga limpeza e conservação
Se muito produto de limpeza tiver sido usado durante um longo período de tempo, pode ocorrer um acúmulo de camadas. Ao longo do tempo, partículas de sujidade se acumulam nessas camadas, o que leva a um aspecto desagradável. Camadas de produto de limpeza são eliminadas mais facilmente com um limpador de assoalho e água quente (máximo de 60 °C). Para isso, percorrer a área várias vezes longitudinal e diagonalmente sem o uso de produto de limpeza. Repetir esse processo até que não se forme mais espuma no depósito de água suja.
Limpeza final
Se o cômodo foi pintado ou reformado, deve-se eliminar as contaminações. Na etapa de construção, riscos de lápis são usados com frequência e são eliminados facilmente com uma borracha. As manchas de tinta depois da pintura podem ser removidas com uma cuia de madeira ou com água quente e uma esponja branca sem cerdas. Manchas de esmalte e restos de cola podem ser removidos do linóleo e do elastômero com diluentes orgânicos como um removedor de manchas universal. Nesse caso, o PVC reage sensivelmente em algumas circunstâncias, e por isso, deve-se testar em um local imperceptível primeiro.
Eliminar migrações
Principalmente em pisos de PVC, mas também em outros tipos de revestimento, pode ocorrer de materiais como a graxa, pinceladas com ponta de feltro ou corantes alimentares migrem para o revestimento. Se o processo ainda não estiver muito adiantado, a mancha pode ser removida com um diluente, como um removedor de manchas universal. Uma solução de água oxigenada de 3 % é adequada como produto caseiro para o branqueamento. Em muitos casos, a eliminação das contaminações migradas não é mais possível.
Eliminar manchas de cera
Diversas manchas podem estragar a aparência do revestimento e devem ser limpas individualmente com frequência. As manchas de cera podem ser dissolvidas e removidas com uma toalha de papel. Isso funciona melhor por meio do despejo de água quente, de um secador de cabelo ou uma limpadora a vapor. Atenção: o PVC é sensível ao calor e, por isso, deve-se testar primeiro em um local imperceptível.