Drenar o lago de jardim e transferir as plantas

Antes de iniciar a limpeza, é necessário transferir temporariamente as plantas e os animais, como peixes, sapos e salamandras, e escoar a água de lago. A forma mais rápida de fazer isso é com uma bomba submersível de água suja. Ela é posicionada no ponto mais fundo do lago de jardim, onde se acumula a maior quantidade de sujeira. Uma vez que o lago estiver vazio, primeiramente é captado o lodo solto. Em seguida, é possível limpar a lona, cascalho e pedras maiores com ajuda de uma lavadora de alta pressão, para que a sujeira aderida se solte. Deve-se trabalhar com um jato horizontal para não danificar a lona do lago. No caso, deve-se prestar especial atenção às margens do pequeno lago, uma vez que aqui se acumula bastante sujeira. A seguir, com a bomba submersível, é possível bombear o (novo) volume de água suja para fora do pequeno lago.

Depois, a película limpa é inspecionada com relação a fissuras e locais com vazamento e consertada, se necessário, por exemplo com restos de lona de lago e cola de PVC à prova d'água. Quando tudo estiver em ordem, as plantas retornam ao seu lugar e a bacia do lago é abastecida com água fresca.

Tome bastante cuidado ao limpar o lago se houver peixes vivendo nele. É necessário transferi-los cuidadosamente antes da limpeza. Como lar temporário, é possível usar tanques. Para proporcionar aos peixes aproximadamente as mesmas condições de vida, os recipientes devem ser abastecidos com cerca de um terço de água do próprio lago. As plantas do lago igualmente são protegidas contra ressecamento desse modo. Para poupá-los ainda mais, não encher o lago com água fresca rápido demais. Assim, a temperatura se adapta continuamente e partículas flutuantes se depositam mais facilmente no fundo do pequeno lago.