Limpeza de pequeno lago: As melhores dicas para água límpida
Um lago de jardim é muito charmoso, mas também é necessário conservar e limpá-lo bem regularmente. Afinal, só assim ele oferece um ambiente saudável para plantas e animais. Com estas dicas, a limpeza do lago com certeza vai ser um sucesso.
Limpeza de pequeno lago: Quando e como?
Um lago de jardim deve ser limpo minuciosamente pelo menos 2 vezes por ano: uma vez na primavera, e outra vez no fim do outono.
No outono, é preciso preparar o lago para o inverno. Afinal, folhas caídas, resíduos de plantas mortas ou insetos mortos formam uma massa orgânica no fundo do lago cuja decomposição absorve muito oxigênio. Principalmente em países onde a superfície congela, fechando-se, em combinação com pouca movimentação de água, isso faz falta a animais maiores como peixes e sapos. Por isso, antes do inverno, é importante limpar bem o lago de jardim, remover lama e providenciar um ecossistema saudável.
Após o inverno, mais folhas e resíduos de plantas terão se acumulado no lago, e uma camada espessa de lodo no fundo. Por isso, é preciso removê-los novamente na primavera, drenar a água de lago, limpar o fundo do lago e abastecê-lo com água fresca. Assim, a água estará perfeitamente preparada para os meses de verão.
Drenar o lago de jardim e transferir as plantas
Antes de iniciar a limpeza, é necessário transferir temporariamente as plantas e os animais, como peixes, sapos e salamandras, e escoar a água de lago. A forma mais rápida de fazer isso é com uma bomba submersível de água suja. Ela é posicionada no ponto mais fundo do lago de jardim, onde se acumula a maior quantidade de sujeira. Uma vez que o lago estiver vazio, primeiramente é captado o lodo solto. Em seguida, é possível limpar a lona, cascalho e pedras maiores com ajuda de uma lavadora de alta pressão, para que a sujeira aderida se solte. Deve-se trabalhar com um jato horizontal para não danificar a lona do lago. No caso, deve-se prestar especial atenção às margens do pequeno lago, uma vez que aqui se acumula bastante sujeira. A seguir, com a bomba submersível, é possível bombear o (novo) volume de água suja para fora do pequeno lago.
Depois, a película limpa é inspecionada com relação a fissuras e locais com vazamento e consertada, se necessário, por exemplo com restos de lona de lago e cola de PVC à prova d'água. Quando tudo estiver em ordem, as plantas retornam ao seu lugar e a bacia do lago é abastecida com água fresca.
Tome bastante cuidado ao limpar o lago se houver peixes vivendo nele. É necessário transferi-los cuidadosamente antes da limpeza. Como lar temporário, é possível usar tanques. Para proporcionar aos peixes aproximadamente as mesmas condições de vida, os recipientes devem ser abastecidos com cerca de um terço de água do próprio lago. As plantas do lago igualmente são protegidas contra ressecamento desse modo. Para poupá-los ainda mais, não encher o lago com água fresca rápido demais. Assim, a temperatura se adapta continuamente e partículas flutuantes se depositam mais facilmente no fundo do pequeno lago.
Dica: Utilizar o lodo como adubo
A água que sobrar da limpeza e resíduos biológicos como folhas ou pólen podem ser removidos com aspiradores de lodo específicos ou aspiradores multiúso. Uma parte dos resíduos pode permanecer no lago de jardim para favorecer a regeneração dele. Para o lodo drenado, também há uma opção de reutilização razoável: No estado seco, ele é apropriado como adubo para o canteiro de flores no jardim.
Proteger plantas e peixes sensíveis contra o inverno em local seguro contra geada
Plantas sensíveis a geada, como aguapés e flores de lótus não devem ser reintroduzidos no lago após a limpeza no outono, e sim passar o inverno em um balde com água em casa ou no depósito, em local protegido do frio. Elas somente são recolocadas na próxima primavera.
Se houver peixes no lago de jardim, é importante evitar o congelamento total no inverno, uma vez que é necessário que gases de decomposição formados no fundo do lago precisam poder escapar. Isso evita a intoxicação dos peixes e, ao mesmo tempo, garante que haja oxigênio suficiente na água. Para manter a troca de gases inclusive em caso de geada e gelo, há diversas possibilidades – desde a decoração do lago com plantas de caules compridos até boias anticongelantes de isopor.
Proteger os equipamentos técnicos para o inverno
As bombas de água não devem permanecer no lago durante o inverno, uma vez que a tecnologia da bomba pode ser totalmente destruída pela geada. Isso também se aplica à lavadora de alta pressão. Se ela não for mais necessária após a limpeza do lago, drenar a água residual. Para isso, remover a mangueira de água para interromper a alimentação de água. Depois, pressionar rapidamente – por cerca de meio minuto – a pistola da lavadora de alta pressão a fim de remover a pressão e a água residual do sistema. Preparada dessa forma, ela atravessa o inverno com segurança e pode ser armazenada em um local protegido contra geada até a limpeza de primavera. Para evitar danos à bomba, é recomendável posteriormente armazenar a lavadora de pressão em uma área protegida contra geada.
Conservação do pequeno lago: Remover folhagem regularmente
Para que o lago de jardim continue sendo um destaque charmoso no jardim durante o ano inteiro, é importante prestar atenção para que o lago permaneça em estado limpo ao longo do ano. Folhas caídas, algas verdes bem visíveis na superfície de água e restos mortos de plantas podem ser fisgados da água com uma rede sem grande esforço. Uma rede estendida no pequeno lago é útil no outono para proteção contra as folhas que caem das árvores ao redor.
Remover algas do pequeno lago
A fim de que não seja preciso remover algas do lago de jardim, deve-se prevenir a formação delas. Um fator relevante para a formação de algas é o teor de nutrientes no lago. Este pode ser verificado por meio de um teste de pH simples. Se o valor do pH estiver entre 6,8 e 8,2, portanto na faixa neutra, ele é ideal. Se estiver acima disso (faixa alcalina), o teor de nutrientes fica elevado. Assim, as algas conseguem crescer mais intensamente.
Portanto, ao instalar o lago, deve-se prestar atenção para que ele não fique exposto a luz solar em excesso, já que o calor favorece o crescimento das algas. Além disso, deve-se utilizar terra para o lago com menor teor possível de nutrientes e utilizar diversas plantas aquáticas para manter o equilíbrio da água. Afinal, elas requerem nutrientes para o seu crescimento que elas sintetizam no seu interior. Se as plantas forem podadas regularmente, as algas não recebem os nutrientes para crescerem.
Em geral, vale a regra: Pequenos lagos requerem mais cuidados do que um lago grande. Devido à profundidade reduzida e à quantidade menor de água, forma-se muita biomassa em pouco espaço. Além disso, águas mais rasas se aquecem mais rápido no verão. Temperaturas da água elevadas, por sua vez, resultam em um teor de nutrientes mais alto, índices piores de água e crescimento mais intenso de algas. Inversamente, isso significa: quanto maior o lago, menor o esforço de conservação.