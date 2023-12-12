Como e quando proteger a máquina de cortar grama e o robô cortador de grama?

Enquanto o inverno tomar conta do jardim, a máquina de cortar grama a bateria e o robô cortador de grama não devem permanecer do lado de fora. Caso contrário, a eletrônica pode ser danificada. O mesmo se aplica ao armazenamento da bateria no inverno e à estação de carga. Em meados de junho, é hora de guardar os aparelhos em lugar protegido; ou seja, quando a grama tiver sido cortada pela última vez antes do inverno. Para preparar a máquina de cortar grama ou o robô de cortar grama para o inverno, a bateria deve ser carregada até aproximadamente 75 por cento. Motivo: Quando baterias de íons de lítio se descarregam completamente, a vida útil delas diminui. O ideal é que as baterias sejam armazenadas a temperaturas entre 10 e 20 °C. Portanto, o ideal é que elas passem o inverno dentro de casa, enquanto o robô cortador de grama ou a máquina de cortar grama a bateria propriamente podem ser armazenados sem problemas no depósito, no porão ou na garagem. Se a bateria no robô cortador de grama tiver uma instalação fixa, o aparelho deve ser armazenado em local seco durante o inverno.

Além disso, para os robôs cortadores de grama, aplica-se o mesmo que no armazenamento de pequenos aparelhos de jardinagem: Eles precisam ser limpos – porém, não com mangueira, nem com lavadora de alta pressão, e sim, de preferência, com um pano úmido. Caso contrário, a eletrônica do aparelho pode ser prejudicada. Para desmontar a estação de carga, devem-se remover primeiramente todos os cabos e proteger as extremidades dos cabos com uma película contra umidade e geada. Se os contatos da estação de carga estiverem sujos, é preciso limpá-los com uma folha de lixa de granulação fina.