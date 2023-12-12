Proteger o jardim para o inverno – o que fazer
No outono, os proprietários de jardim devem começar a preparar seu jardim para o inverno. A resposta à pergunta sobre a partir de quando o jardim deve ser preparado para o inverno é simples: O ideal é o período de meados de abril a início de maio. Nessa época, devem-se tomar algumas medidas com relação ao gramado, a canteiros, arbustos, árvores e cercas vivas. Além disso, é importante armazenar aparelhos de jardinagem corretamente durante a época do frio. A Kärcher conta como funciona.
Proteger o gramado para o inverno
Quem tem a preocupação de que o gramado atravesse o inverno em boas condições terá o prazer de ter grama exuberante, verdejante na primavera. Para isso, é importante cortar a grama a uma altura de 5 a 6 centímetros. Além disso, devem-se coletar folhas soltas, pequenos galhos, musgo e a grama cortada. Isso impede que eles apodreçam e embolorem. Além disso, desse modo, o gramado recebe mais luz e cresce melhor. Para isso, um ancinho é a melhor opção. Por fim, o gramado deve ser adubado mais uma vez – assim, ele é abastecido com nutrientes importantes durante o inverno.
Controlar as plantas em vasos e trazê-las para dentro de casa
Ao prepararem o jardim para o inverno, os proprietários de jardim devem levar uma boa parte das suas plantas em vasos para dentro de casa, para que elas possam passar o inverno ali. Plantas como lavanda, rosa de Natal, chilco, amor-perfeito são resistentes ao frio e podem permanecer no jardim durante o inverno. Porém não em qualquer lugar, mas em um local onde estejam protegidas das condições climáticas. As plantas em vasos que passarem o inverno dentro de casa devem ser inspecionadas antes quanto a doenças e pragas. Se estiverem doentes ou infestadas, há o risco de a doença ou a praga serem transmitidas a outras plantas, principalmente se elas estiverem próximas uma à outra.
Podar arbustos, cercas vivas e árvores
Como próxima etapa para proteger o jardim para o inverno, é a vez de lançar mão do aparador de arbusto ou da tesoura de poda: Trata-se de aparar rebentos longos e, no caso de árvores, podar galhos doentes e mortos. Para isso, é importante se antecipar à primeira geada, uma vez que as regiões de corte precisam poder cicatrizar novamente em seguida. Quem poda a sua cerca viva deve prestar atenção, ainda, para cortá-la em forma de trapézio: do solo para cima em formato cada vez mais estreito. Desse modo, os rebentos próximos ao solo também recebem bastante luz; além disso – um fator decisivo em regiões onde neva – isso faz com que a cerca viva não se curve sob a neve.
Conservar canteiros
Além disso, é importante preparar canteiros de flores e hortaliças. Plantas do jardim murchas e mortas devem ser podadas com uma tesoura de jardinagem antes do inverno. Para enriquecer a terra das plantas com nutrientes, os restos da poda cortados em pedaços e folhagem podem ser misturados a ela. Muito prático: Cobertura vegetal e folhas protegem as plantas contra geada.
Outras possíveis aplicações para resíduos de jardinagem
Com os resíduos de jardinagem como folhagem, gravetos e galhos é possível formar um ou mais montes no jardim antes da chegada do inverno que servem de refúgio para diversos animais, como ouriços, camundongos e diferentes insetos. Além disso, é possível fazer compostagem com a grama cortada e a folhagem. Com o tempo, micro-organismos e minhocas o convertem em húmus rico em nutrientes. Porém, deve-se observar que uma compostagem bem-sucedida depende da mistura: Nem todos os tipos de árvore são adequados; além disso, muitas folhas têm um teor de nutriente muito baixo. O local de compostagem deve ficar à meia-sombra e estar sobre um solo aberto – portanto, não pavimentado. Observando-se essas instruções ao proteger o jardim para o inverno, pode-se contar com húmus fresco no início da primavera.
Armazenar aparelhos de jardinagem corretamente
Armazenar corretamente aparelhos de jardinagem como ancinhos, foices, mangueiras e tesouras, bem como aparelhos de jardinagem elétricos, é importante para conservar a funcionalidade deles. Quem seguir as dicas a seguir, terá gosto em usar as suas ferramentas em qualquer estação.
A preparação correta
Em princípio, ao armazenar pequenos aparelhos de jardinagem é importante que estejam limpos ao guardá-los. Sendo assim, deve-se remover sujeira de pás, ancinhos e enxadas com auxílio de lã de aço, escova de aço, seringa ou lavadora de alta pressão. Em aparelhos motorizados ou a bateria, limpa-se primeiramente a sujeira grossa com uma escova, depois com um pano úmido. Lavadoras de alta pressão e outros aparelhos com admissão de água devem ser drenados antes do armazenamento. É importante saber: Nesses aparelhos, sempre permanece um resíduo de água; por isso, aparelhos abastecidos com água devem ser armazenados de forma a ficarem protegidos da geada. Além disso, é preciso esvaziar as mangueiras completamente, secá-las e a seguir enrolá-las sem formar dobras.
Proteger a torneira externa para o inverno
E falando em água: A torneira externa também deve ser protegida para o inverno. Para evitar que a água restante nos canos congele, ocasionando vazamentos nos canos, a tubulação de água para a torneira externa é fechada e a torneira, aberta. Devem-se igualmente esvaziar bidões coletores de águas pluviais e regadores. Aqueles podem permanecer fora de casa com as válvulas de escoamento abertas, enquanto estes devem idealmente ficar em local protegido. As bombas do lago são desligadas e a sua admissão e saída são esvaziadas. Depois, elas são armazenadas em local à prova de geada durante o inverno.
Remover ferrugem
Não tem segredo: Aparelhos utilizados com frequência permanecem funcionais por mais tempo se forem limpos regularmente. Isso se aplica especialmente antes da chegada do inverno ao jardim. Para proteger os aparelhos contra ferrugem, seguir os passos abaixo:
- Primeiramente, remove-se a sujeira com água e escova
- Depois, secá-los bem.
- Caso já tenha ocorrido a formação de ferrugem, removê-la com lã de aço ou escova de aço ou pita.
- Por fim, utilizar óleo de proteção: Ele é aplicado nas superfícies levemente asperizadas e protege contra ferrugem, seja inicial ou recorrente.
Onde armazenar os aparelhos?
O ideal é armazenar os aparelhos no anexo de jardim ou depósito de ferramentas. Porém, a garagem ou o porão também são alternativas, sobretudo caso providencie soluções de suporte especificas e sistemas de estante para armazenar os aparelhos corretamente. Os aparelhos de jardinagem não devem ficar ao ar livre durante o inverno. A borracha pode se tornar porosa a baixas temperaturas, materiais podem se deformar – e da eletrônica sensível de aparelhos como máquinas de cortar grama a bateria, aparador de arbusto a bateria e, não menos importante, robôs cortadores de grama a bateria, então, nem se fala. Se eles forem guardados em lugar protegido do inverno, devem-se observar mais alguns aspectos.
Instrução: Armazenar a lavadora de alta pressão à prova de geada
Uma lavadora de pressão sempre deve ser protegida contra a geada no inverno. Porém, nem sempre é possível armazená-la em locais aquecidos. Durante uma geada forte, as temperaturas podem cair abaixo da temperatura de congelamento inclusive no anexo de jardim ou na garagem. Nesse caso, existe o perigo de que pequenas quantidades de água residual congelem na lavadora de alta pressão. Uma vez que a água se expande ao congelar, juntas e, na pior das hipóteses, a tecnologia da bomba podem ser destruídas. Para prevenir danos por geada, é recomendável drenar a água residual existente no aparelho, nos acessórios e nas mangueiras. Nossa recomendação: Desmontar os acessórios e ligar a lavadora de alta pressão sem ligação de água por cerca de meio minuto, até ela ser esvaziada completamente. Se o aparelho estiver equipado com um depósito do detergente, este também deve ser esvaziado e enxaguado antes do armazenamento. Para remover quantidades residuais de produtos químicos de limpeza do sistema, pode-se simplesmente encher o depósito com cerca de 0,2 litros de água de rede. Em seguida, ligar o aparelho brevemente no modo de higienização. Agora, a água é conduzida para fora do depósito. Uma vez por ano, também se deve controlar e limpar o filtro de água na admissão da lavadora de alta pressão. Isso pode ser resolvido aproveitando-se esta ocasião.
Como e quando proteger a máquina de cortar grama e o robô cortador de grama?
Enquanto o inverno tomar conta do jardim, a máquina de cortar grama a bateria e o robô cortador de grama não devem permanecer do lado de fora. Caso contrário, a eletrônica pode ser danificada. O mesmo se aplica ao armazenamento da bateria no inverno e à estação de carga. Em meados de junho, é hora de guardar os aparelhos em lugar protegido; ou seja, quando a grama tiver sido cortada pela última vez antes do inverno. Para preparar a máquina de cortar grama ou o robô de cortar grama para o inverno, a bateria deve ser carregada até aproximadamente 75 por cento. Motivo: Quando baterias de íons de lítio se descarregam completamente, a vida útil delas diminui. O ideal é que as baterias sejam armazenadas a temperaturas entre 10 e 20 °C. Portanto, o ideal é que elas passem o inverno dentro de casa, enquanto o robô cortador de grama ou a máquina de cortar grama a bateria propriamente podem ser armazenados sem problemas no depósito, no porão ou na garagem. Se a bateria no robô cortador de grama tiver uma instalação fixa, o aparelho deve ser armazenado em local seco durante o inverno.
Além disso, para os robôs cortadores de grama, aplica-se o mesmo que no armazenamento de pequenos aparelhos de jardinagem: Eles precisam ser limpos – porém, não com mangueira, nem com lavadora de alta pressão, e sim, de preferência, com um pano úmido. Caso contrário, a eletrônica do aparelho pode ser prejudicada. Para desmontar a estação de carga, devem-se remover primeiramente todos os cabos e proteger as extremidades dos cabos com uma película contra umidade e geada. Se os contatos da estação de carga estiverem sujos, é preciso limpá-los com uma folha de lixa de granulação fina.
Proteger os móveis de jardim para o inverno
Não importa se as mesas e cadeiras do jardim são feitas de materiais resistentes ao frio, como vime, alumínio ou madeira: Ao proteger o jardim para o inverno, eles devem ser guardados durante a estação fria, assim como toalhas de mesa e almofadas. Ambientes secos e frescos, como o porão, a garagem ou o anexo de jardim são uma ótima opção. Apenas móveis de aço podem permanecer no jardim durante o inverno. Quem não tiver espaço suficiente para guardar seus móveis no interior, pode utilizar capas de proteção específicas. Devem-se seguir os passos abaixo:
- Limpar e deixar os móveis de jardim secarem.
- Fixar bem as capas de proteção, levando em consideração o vento.
- Para evitar a formação de bolor, prestar atenção para que os móveis fiquem arejados.