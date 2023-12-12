Dicas práticas de rega de jardim
Se, durante os meses de verão, as temperaturas subirem e não houver previsão de chuva por dias, isso significa para proprietários de jardim: Flores, hortaliças e o gramado precisam ser regados regularmente. Porém, o que se deve levar em consideração na rega de jardim? Com estas dicas, o jardim enfrentará bem a época de calor.
Quando e como devo regar meu jardim?
Regar o gramado regularmente, assim como plantas ornamentais e agrícolas e flores, é um dever e um pré-requisito para uma paisagem verde no jardim. No entanto, há alguns pontos a considerar na rega de jardim. Trata-se principalmente do momento, do equipamento e da técnica correta de rega ou irrigação. Além disso, é necessário saber que plantas e solos têm necessidades diferentes, que devem ser atendidas na irrigação e conservação.
Cinco dicas para a irrigação correta no jardim
O momento certo:
De manhã é a hora ideal para a rega de jardim. Justamente no verão, quando os dias ficam muito quentes, a água consegue penetrar progressivamente no solo enquanto as temperaturas ainda estão mais amenas. No calor do meio-dia, não se deve regar de modo algum, já que a água evapora rapidamente e, eventualmente, nem consegue penetrar até a raiz. Por isso, muitas pessoas que trabalham regam apenas à noite, depois do trabalho. Isso também é possível, porém, pode fazer com que involuntariamente se atraiam lesmas, já que as folhas ainda ficam úmidas por um bom tempo – um paraíso para pragas no jardim
Equipamento para irrigação:
Aqui, primeiramente surge a pergunta: Qual fonte de água desejo utilizar, e como a água chega dali até as plantas? Em princípio, para a rega de jardim, há 3 fontes de água disponíveis: Pode-se utilizar água pluvial coletada de um reservatório, ou água subterrânea de um poço, ou ainda, conectar uma mangueira convencional ou o sistema de irrigação à ligação de água residencial. A última opção é bem mais cara, de modo que o investimento em um sistema de irrigação com uma bomba, por exemplo, pode valer a pena. Com relação ao equipamento para distribuição de água, há diversas opções: aspersores, mangueiras, borrifadores, bombas e autômatos de irrigação (ver mais informações abaixo). Para o armazenamento, por exemplo para o sistema de mangueira, há caixas ou carretéis de mangueira apropriados.
Frequência:
Na rega de jardim, vale o lema: Regar regularmente é o caminho do sucesso! As plantas e os canteiros devem ser regados regularmente, de modo que a água possa penetrar profundamente no solo e chegar até as raízes. Em todo caso, deve-se evitar regar o jardim todos os dias. Isso não apenas é caro e trabalhoso, mas tampouco é necessário. A frequência com que o jardim deve ser regado também depende das características do solo. Como regra geral, pode-se gravar: Regar solos arenosos aproximadamente a cada quatro semanas, solos argilosos, uma vez por semana.
Considerar as necessidades das plantas e dos solos:
Deve-se evitar água muito fria. Água fria da rede significa estresse para a maioria das plantas. É melhor utilizar água de um bidão coletor de águas pluviais e distribuí-la por meio de uma bomba geradora de pressão. Naturalmente, também se pode usar água da rede para a rega de jardim, ainda que ela apresente algumas desvantagens em relação à rega de jardim com água subterrânea ou água pluvial: A água é muito mais fria, o que representa um estresse para as plantas e flores. Além disso, é preciso estar ciente da qualidade da água local. Água com calcário prejudica as plantas. É difícil estabelecer uma especificação geral de irrigação, uma vez que a necessidade de água das plantas é diferente. Plantas de canteiro têm uma necessidade de água menor do que plantas de vaso. Para ter uma noção de quanta água uma planta necessita, muitas vezes basta olhar para as suas folhas: Muitas folhas finas e flexíveis indicam uma alta necessidade de água. Plantas com folhas espessas ou rígidas ou aveludadas precisam de menos água. O maior consumidor de água no jardim é o gramado. Especialmente no caso de solos arenosos, deve-se aspergir o gramado de três a quatro vezes por semana. Solos argilosos, por outro lado, armazenam mais água, de modo que basta regar o jardim generosamente uma vez por semana.
Quando o inverno se aproxima:
Drenar o próprio sistema de rega de jardim dá o que falar entre amantes de jardinagem em se tratando de preparar o jardim para o inverno. Para drenar um pequeno lago e o poço de água, podem-se utilizar, por exemplo, bombas de água suja, e para a piscina, podem ser empregadas bombas submersíveis de água limpa para aspiração de pavimento.
Irrigação com regador, mangueira ou sistema de irrigação?
Para as gerações mais antigas, não existia dúvida de qual o equipamento adequado para a rega de jardim: O regador era a única opção. Hoje em dia, a situação inicial é totalmente diferente. Há inúmeras ferramentas, como, por exemplo, aspersores móveis e pistolas pulverizadoras com função de aspersão e até mesmo sistemas de irrigação completos (por exemplo, bombas de água pluvial). Portanto, qual equipamento se ajusta à necessidade individual?
O regador continua sendo um dos equipamentos base: Apesar da diversidade de aparelhos modernos e eficientes para a rega de jardim, ainda se encontra o regador em quase todos os jardins. Ele é ideal para a rega pontual de plantas de vaso e canteiros. Com o acessório de ducha, também é possível regar cuidadosamente as plantas ornamentais. Entretanto, a desvantagem decisiva permanece: Encher repetidamente e carregar o regador exige esforço e pode facilmente levar a dores nas costas e no ombro.
Regar pessoalmente ou irrigar? Em áreas maiores, regar apenas com uma mangueira só faz sentido até certo ponto. Caso se trate apenas de irrigar uma pequena área de gramado, pode-se recorrer tranquilamente à mangueira com ducha ou aspersor com lança de extensão. As mangueiras da Kärcher são robustas e projetadas de modo a não dobrarem, o que aumenta muito a sua durabilidade.
Para áreas de gramado maiores, por outro lado, é melhor recorrer a sistemas de irrigação. Para muitas pessoas, já deve bastar um aspersor de gramado conectado a uma ligação de água ou uma bomba por meio de mangueira. Nesse caso, aspersores móveis são especialmente práticos. Eles possuem uma regulagem de amplitude de aspersão, permitindo configurar manualmente tanto o alcance quanto o volume de água – o que possibilita uma rega de jardim eficaz. Aqui, o importante é: Selecionar o aspersor de acordo com o formato e as necessidades da área a ser irrigada.
Sistema de irrigação: eficaz e econômico no consumo de água! Quem desejar uma abordagem ainda mais profissional, encontra sistemas de bombas e irrigação perfeitamente coordenados. Esses sistemas de irrigação possibilitam não apenas uma irrigação em menos tempo e ao mesmo tempo eficaz, mas também são econômicos e sustentáveis. Assim, a água é distribuída com precisão para cada área de plantas ou gramado.
Como funciona a rega de jardim com água pluvial
A configuração final de irrigação do jardim depende, é claro, do gosto pessoal e da área de gramado disponível. Como jardineiro amador dedicado, de qualquer forma, é bom saber quais as vantagens de se irrigar o próprio jardim com água pluvial. Por um lado, esse método não gera despesas com água e é particularmente ecológico. Além disso, a água pluvial tem uma vantagem decisiva em relação à água da rede: A água pluvial é a forma natural de água destilada e está livre de germes e contaminações. Embora nossa água da rede também seja muito limpa, ela pode conter calcário a depender da região ou, por exemplo, conter depósitos indesejados em decorrência de tubos mais antigos. Quem quiser ter certeza absoluta, precisaria primeiro verificar a qualidade da água.
Por natureza, a água pluvial é pura e possui um valor de pH neutro. Os amantes de jardinagem precisam apenas considerar como gostariam de coletá-la. Há a opção de cisternas, poços artesianos e bidões coletores de águas pluviais, cuja água pluvial coletada pode ser distribuída de forma eficaz no jardim por meio de bombas de bidão ou bombas de jardim geradoras de pressão em conjunto com sistemas de mangueira e aspersores.
Rega de jardim com água subterrânea e de poço
Assim como na rega de jardim com água pluvial, na irrigação com água subterrânea e de poço, não é preciso se preocupar com a qualidade da água. Caso se pretenda utilizá-la para rega de jardim, deve-se consultar primeiro o nível do lençol freático. Este pode ser obtido na agência de água local. Pode ser que o próprio vizinho consiga dar essa informação durante uma conversa informal no portão de casa. Geralmente, o assunto de rega de jardim com água subterrânea e de poço é uma questão financeira. Irrigar o jardim com água da rede gera custos recorrentes; construir um poço, por sua vez, é um investimento único e geralmente se amortiza dentro de poucos anos. De qualquer forma, vale a pena fazer os cálculos. O que também não se deve esquecer: Quem quiser construir um poço, deve registrá-lo no município responsável. Não deixe de se informar previamente sobre os deveres de licença e restrições legais.
Abastecer o jardim com água do próprio poço é uma alternativa ecológica à irrigação com água da rede. Para distribuir a água do poço às plantas e aos canteiros, é preciso, ainda, uma bomba. Uma opção especialmente interessante é a irrigação com bombas geradoras de pressão. Com uma potência de bombeamento de até 7.000 litros por hora, essas bombas robustas e duráveis são perfeitas para a distribuição de água de um pequeno lago e de poço.
Irrigação automática com uma bomba
Com ajuda de uma irrigação controlada automaticamente, pode-se economizar muito tempo e regar o jardim de forma adequada às necessidades e eficaz. Graças a sensores e autômatos de irrigação, o proprietário do jardim tem total controle de quando e em que extensão a área do jardim deve ser regada. O sistema pode ser programado de modo, por exemplo, a ser ligada de madrugada, quando todos ainda estiverem dormindo. Um sistema de irrigação automático também é a solução ideal quando se quer viajar, mas não há ninguém disponível para assumir a demorada rega de jardim. Saiba o que é importante na irrigação automática com autômatos ou temporizadores de irrigação aqui.