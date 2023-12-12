Considerar as necessidades das plantas e dos solos:

Deve-se evitar água muito fria. Água fria da rede significa estresse para a maioria das plantas. É melhor utilizar água de um bidão coletor de águas pluviais e distribuí-la por meio de uma bomba geradora de pressão. Naturalmente, também se pode usar água da rede para a rega de jardim, ainda que ela apresente algumas desvantagens em relação à rega de jardim com água subterrânea ou água pluvial: A água é muito mais fria, o que representa um estresse para as plantas e flores. Além disso, é preciso estar ciente da qualidade da água local. Água com calcário prejudica as plantas. É difícil estabelecer uma especificação geral de irrigação, uma vez que a necessidade de água das plantas é diferente. Plantas de canteiro têm uma necessidade de água menor do que plantas de vaso. Para ter uma noção de quanta água uma planta necessita, muitas vezes basta olhar para as suas folhas: Muitas folhas finas e flexíveis indicam uma alta necessidade de água. Plantas com folhas espessas ou rígidas ou aveludadas precisam de menos água. O maior consumidor de água no jardim é o gramado. Especialmente no caso de solos arenosos, deve-se aspergir o gramado de três a quatro vezes por semana. Solos argilosos, por outro lado, armazenam mais água, de modo que basta regar o jardim generosamente uma vez por semana.

Quando o inverno se aproxima:

Drenar o próprio sistema de rega de jardim dá o que falar entre amantes de jardinagem em se tratando de preparar o jardim para o inverno. Para drenar um pequeno lago e o poço de água, podem-se utilizar, por exemplo, bombas de água suja, e para a piscina, podem ser empregadas bombas submersíveis de água limpa para aspiração de pavimento.