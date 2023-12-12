Remover folhagem: 5 dicas para cada estação do ano
No inverno, a maioria das árvores e dos arbustos perde as suas folhas coloridas. Quando é necessário remover a folhagem em calçadas, entradas, no gramado e no jardim? Afinal, varrer folhagem com ancinho e vassoura muitas vezes é bem cansativo, quando se trata de áreas maiores. Com estas dicas, os proprietários de jardim removem folhagem em diversas superfícies de forma rápida e eficiente.
Dica 1: Quando e onde se deve remover folhagem?
Por que é preciso remover a folhagem afinal? Em determinadas superfícies ao redor da casa, em certas regiões há o dever de limpar a folhagem, semelhantemente à obrigação de remover neve e gelo: Nas calçadas, o proprietário do terreno de frente para ela deve remover a folhagem e também pode delegar essa tarefa aos seus locatários. Deve-se remover as folhas com uma frequência que assegure que os transeuntes não corram risco de escorregar. Nas entradas, pelo mesmo motivo, faz sentido remover a folhagem no outono para que ela não prejudique o percurso de frenagem.
Por outro lado, não necessariamente é preciso remover a folhagem no jardim, debaixo de árvores e cercas vivas. Nesse caso, pode-se esperar até a primavera para oferecer proteção a animais menores como ouriços e insetos. Além disso, as folhas podem servir de proteção contra geada e adubo natural para as plantas do jardim. Nos canteiros, porém, não se deve distribuir uma camada de folhagem tão espessa a ponto de não permitir o arejamento do solo. Quem tiver a preocupação de que ventanias no outono possam espalhar a folhagem de qualquer jeito, pode cobri-la adicionalmente com galhos, por exemplo de pinheiros. Na primavera, pode-se remover a cobertura e a folhagem.
As exceções no jardim são áreas de gramado: Quem valoriza um gramado bem-cuidado, deve remover a folhagem; caso contrário, formam-se áreas amareladas onde a grama não recebe luz solar. Isso teoricamente seria possível com a máquina de cortar grama – a depender da espessura da camada de folhagem. No entanto, remover folhagem com a máquina de cortar grama não é muito amigável para com os animais. É melhor usar um ancinho, ou, caso queira poupar energias, um aspirador/soprador de folhas.
Dica 2: Remover folhagem com o soprador de folhas
Varrer a folhagem com ancinho ou vassoura demanda força e energia: Para quem deseja remover a folhagem de calçadas, entradas e no gramado de forma mais rápida e fácil, é indicado recorrer a um soprador de folhas. A forte corrente de ar do aparelho varre a folhagem de forma praticamente automática e também ajuda a remover folhas em áreas de difícil acesso e em canteiros de flores ou bagaço de casca de árvore.
Com os sopradores de folhas a bateria da Kärcher, as folhas podem ser varridas de modo direcionado para formar um monte. Uma aresta adicional também solta a folhagem molhada ou sujeira aderida ao solo. O soprador de folhas LBL 4 possui dois níveis de velocidade. Assim, é possível remover a folhagem cuidadosamente do cascalho, ao passo que, na calçada e no gramado, se pode avançar com mais potência. Graças ao tubo removível, os sopradores de folhas Kärcher podem ser armazenados sem ocupar muito espaço.
Combinação inteligente: Soprador e aspirador de folhas
Quem deseja remover a folhagem em áreas maiores e, de modo geral, preza por uma ajuda de limpeza eficaz para a área e o jardim, está muito bem equipado com um soprador e aspirador a bateria. Com a função de aspiração e o grande volume do saco de coleta, ele também ajuda a recolher a folhagem. As peças de acessório removíveis proporcionam um peso menor do equipamento, conforme o caso, como no soprador e aspirador de folhas BLV 36-240 Battery. É possível regular a velocidade no modo de sopro e aspiração em uma escala contínua, por exemplo, para remover a folhagem cuidadosamente do cascalho ou do jardim de pedra. Em superfícies maiores, rolos condutores removíveis auxiliam, e com uma roda trituradora, é possível cortar a folhagem, conforme a necessidade.
Mais do que varrer a folhagem: Soprador e aspirador de folhas multitalento
Quando a remoção de folhagem no outono estiver concluída, o trabalho dos sopradores e aspiradores de folhas ainda não está encerrado. Eles podem ser utilizados durante o ano inteiro na casa, na área e no jardim. Alguns exemplos:
- Soprar e aspirar os resíduos de poda de arbustos e cercas vivas
- Recolher as ervas daninhas removidas
- Aspirar os resíduos do corte de grama
- Soprar e aspirar a sujeira em terraços e garagens
- Remover folhas e flores murchas de canteiros
Avisos importantes
- Para não irritar os vizinhos, informe-se sobre eventuais regulamentações antirruído regionais antes de usar o soprador de folhas.
-
Aspirar galhos espessos, terra de canteiros ou folhagem molhada pode obstruir ou até mesmo danificar o aparelho.
Dica 3: Varrer folhagem em áreas maiores com a varredora
Varrer a folhagem com vassoura e ancinho também implica em precisar recolhê-la depois. Porém, nesse meio-tempo, o vento de outono sopra no monte de folhas, espalhando as novamente. Portanto, o ideal é resolver as duas coisas em uma etapa de trabalho: Varrer a folhagem e recolhê-la com um aparelho, uma varredora.
Varredoras são especialmente indicadas para superfícies pavimentadas, como calçadas, entradas ou a rua, e removem a folhagem e sujeira sem a necessidade de abaixar-se, graças à alavanca de avanço de altura ajustável e simplesmente ao movimentar o aparelho. O depósito de detritos oferece muito espaço e pode ser esvaziado facilmente. Conforme o modelo, é possível montar 1 ou 2 vassouras laterais sem necessidade de ferramenta. Assim, arestas, cantos e fugas também são limpos. Com a vassoura mecânica manual S 4 Twin 2-in-1, mesmo a folhagem molhada não é problema: As vassouras laterais possuem cerdas mais grossas, varrendo inclusive áreas molhadas sem problemas.
As varredoras têm aplicação o ano inteiro: varrer folhagem, remover material de distribuição do inverno, recolher pólen e flores. E depois de utilizá-la? Basta dobrar a alavanca de avanço inclinável para frente e armazená-la de pé com pouca necessidade de espaço no depósito, na garagem ou no porão.
Dica 4: Remover folhagem de calhas e tubos
Quem tem árvores próximo à casa sabe: Folhas, pequenos galhos e sujeira se acumulam em calhas e canos. Aqui, também se devem remover sujeira e folhagem regularmente, para que a água fluvial seja escoada pelo caminho desejado e se evitem danos causados pela água. Uma vez que a sujeira adere, a remoção é um trabalho moroso e cansativo. Em muitos casos, trabalha-se em uma escada, que precisa ser deslocada com frequência para alcançar toda a extensão da calha. Com o conjunto de limpeza de calhas e tubos da Kärcher, em conjunto com as lavadoras de alta pressão Kärcher, as calhas e os tubos podem ser limpos sem esforço.
O bico de limpeza de calhas do conjunto desloca-se sobre um trilho de forma praticamente automática ao longo da calha, graças à alta pressão do aparelho de limpeza. Na parte inferior do trilho de limpeza, dois bicos de alta pressão estão presos de modo que o jato de água flua para trás. O efeito de recuo impele o trilho para frente e desprende a sujeira, esguichando-a para trás. Com o comprimento da mangueira de 20 metros, é possível avançar bastante sem precisar ficar diretamente ao lado dele com a escada. Com uma breve instalação complementar, este acessório também permite eliminar entupimentos de tubos e canos de esgoto. Nesse caso, a mangueira de alta pressão é utilizada sem o trilho. Em vez disso, utiliza-se um bico de limpeza de tubo especial que, por meio do recuo do jato de água direcionado para trás, avança até o local de entupimento por folhagem e outras sujeiras, desobstruindo o cano. Dica: A mangueira do conjunto de limpeza de tubos possui uma marcação de segurança vermelha. A mangueira deve sempre ser introduzida no tubo no mínimo até essa marcação, e o procedimento de limpeza deve ser interrompido assim que a marcação ficar visível novamente, ao puxar a mangueira para fora. Isso protege contra o esguicho de retorno de água e também de possíveis perigos devido a uma mangueira de alta pressão rodopiante.
Dica: Limpar túneis de luz e calhas de drenagem
Com o tempo, folhagem e sujeira solta também se depositam em túneis de luz e calhas de drenagem ao redor da casa, sendo necessário igualmente removê-las em intervalos regulares. Com um aspirador de líquido/sólidos é possível aspirar tanto impurezas líquidas quanto sólidas de forma rápida e sem esforço. Além disso, muitos aparelhos possuem uma função de sopro, que se mostra muito prática especialmente em lugares de difícil acesso.
Dica 5: Onde colocar a folhagem? Descartar corretamente
Graças a sopradores, aspiradores e varredoras de folhas, é simples varrer e recolher a folhagem. Mas onde depositá-la quando não se tem um local de compostagem próprio? Quantidades menores de folhagem e lixo orgânico podem ser descartadas no lixo comum, mas em terrenos com muitas árvores, o volume no outono se torna muito grande. Em algumas regiões, as prefeituras oferecem sacos ou serviços de coleta específicos, de modo que é possível entregar os resíduos para serem descartados. Caso contrário, outra alternativa é procurar o local de coleta de resíduos de jardinagem mais próximo.
Varrer a folhagem para a fogueira de outono? Em diversos municípios, queimar folhagem e restos de poda é proibido ou limitado a depender da época do ano. Isso é razoável, uma vez que folhas murchas ainda contêm tanta água a ponto de poderem exalar fumaça e odores desagradáveis durante a queima. Além disso, é possível que ocorra a formação de pó fino. Portanto, a folhagem deve ser descartada no lixo doméstico? Preferencialmente não – sacos inadequadamente cheios ou volumosos eventualmente podem ficar para trás. Portanto: Saco de lixo para folhagem, local de coleta ou compostagem. Quem tiver espaço suficiente, também pode fazer um pequeno monte de folhagem como quartel-general de inverno para ouriços e outros pequenos animais.