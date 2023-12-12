Dica 1: Quando e onde se deve remover folhagem?

Por que é preciso remover a folhagem afinal? Em determinadas superfícies ao redor da casa, em certas regiões há o dever de limpar a folhagem, semelhantemente à obrigação de remover neve e gelo: Nas calçadas, o proprietário do terreno de frente para ela deve remover a folhagem e também pode delegar essa tarefa aos seus locatários. Deve-se remover as folhas com uma frequência que assegure que os transeuntes não corram risco de escorregar. Nas entradas, pelo mesmo motivo, faz sentido remover a folhagem no outono para que ela não prejudique o percurso de frenagem.

Por outro lado, não necessariamente é preciso remover a folhagem no jardim, debaixo de árvores e cercas vivas. Nesse caso, pode-se esperar até a primavera para oferecer proteção a animais menores como ouriços e insetos. Além disso, as folhas podem servir de proteção contra geada e adubo natural para as plantas do jardim. Nos canteiros, porém, não se deve distribuir uma camada de folhagem tão espessa a ponto de não permitir o arejamento do solo. Quem tiver a preocupação de que ventanias no outono possam espalhar a folhagem de qualquer jeito, pode cobri-la adicionalmente com galhos, por exemplo de pinheiros. Na primavera, pode-se remover a cobertura e a folhagem.

As exceções no jardim são áreas de gramado: Quem valoriza um gramado bem-cuidado, deve remover a folhagem; caso contrário, formam-se áreas amareladas onde a grama não recebe luz solar. Isso teoricamente seria possível com a máquina de cortar grama – a depender da espessura da camada de folhagem. No entanto, remover folhagem com a máquina de cortar grama não é muito amigável para com os animais. É melhor usar um ancinho, ou, caso queira poupar energias, um aspirador/soprador de folhas.