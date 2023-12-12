Remover folhagem: 5 dicas para cada estação do ano

No inverno, a maioria das árvores e dos arbustos perde as suas folhas coloridas. Quando é necessário remover a folhagem em calçadas, entradas, no gramado e no jardim? Afinal, varrer folhagem com ancinho e vassoura muitas vezes é bem cansativo, quando se trata de áreas maiores. Com estas dicas, os proprietários de jardim removem folhagem em diversas superfícies de forma rápida e eficiente.

Dicas da Kärcher para remover folhagem

Dica 1: Quando e onde se deve remover folhagem?

Por que é preciso remover a folhagem afinal? Em determinadas superfícies ao redor da casa, em certas regiões há o dever de limpar a folhagem, semelhantemente à obrigação de remover neve e gelo: Nas calçadas, o proprietário do terreno de frente para ela deve remover a folhagem e também pode delegar essa tarefa aos seus locatários. Deve-se remover as folhas com uma frequência que assegure que os transeuntes não corram risco de escorregar. Nas entradas, pelo mesmo motivo, faz sentido remover a folhagem no outono para que ela não prejudique o percurso de frenagem.

Por outro lado, não necessariamente é preciso remover a folhagem no jardim, debaixo de árvores e cercas vivas. Nesse caso, pode-se esperar até a primavera para oferecer proteção a animais menores como ouriços e insetos. Além disso, as folhas podem servir de proteção contra geada e adubo natural para as plantas do jardim. Nos canteiros, porém, não se deve distribuir uma camada de folhagem tão espessa a ponto de não permitir o arejamento do solo. Quem tiver a preocupação de que ventanias no outono possam espalhar a folhagem de qualquer jeito, pode cobri-la adicionalmente com galhos, por exemplo de pinheiros. Na primavera, pode-se remover a cobertura e a folhagem.

As exceções no jardim são áreas de gramado: Quem valoriza um gramado bem-cuidado, deve remover a folhagem; caso contrário, formam-se áreas amareladas onde a grama não recebe luz solar. Isso teoricamente seria possível com a máquina de cortar grama – a depender da espessura da camada de folhagem. No entanto, remover folhagem com a máquina de cortar grama não é muito amigável para com os animais. É melhor usar um ancinho, ou, caso queira poupar energias, um aspirador/soprador de folhas.

Remover folhagem com um soprador e aspirador de folhas Kärcher

Dica 2: Remover folhagem com o soprador de folhas

Varrer a folhagem com ancinho ou vassoura demanda força e energia: Para quem deseja remover a folhagem de calçadas, entradas e no gramado de forma mais rápida e fácil, é indicado recorrer a um soprador de folhas. A forte corrente de ar do aparelho varre a folhagem de forma praticamente automática e também ajuda a remover folhas em áreas de difícil acesso e em canteiros de flores ou bagaço de casca de árvore.

Com os sopradores de folhas a bateria da Kärcher, as folhas podem ser varridas de modo direcionado para formar um monte. Uma aresta adicional também solta a folhagem molhada ou sujeira aderida ao solo. O soprador de folhas LBL 4 possui dois níveis de velocidade. Assim, é possível remover a folhagem cuidadosamente do cascalho, ao passo que, na calçada e no gramado, se pode avançar com mais potência. Graças ao tubo removível, os sopradores de folhas Kärcher podem ser armazenados sem ocupar muito espaço.

Remover folhagem com um aspirador de folhagem Kärcher

Combinação inteligente: Soprador e aspirador de folhas

Quem deseja remover a folhagem em áreas maiores e, de modo geral, preza por uma ajuda de limpeza eficaz para a área e o jardim, está muito bem equipado com um soprador e aspirador a bateria. Com a função de aspiração e o grande volume do saco de coleta, ele também ajuda a recolher a folhagem. As peças de acessório removíveis proporcionam um peso menor do equipamento, conforme o caso, como no soprador e aspirador de folhas BLV 36-240 Battery. É possível regular a velocidade no modo de sopro e aspiração em uma escala contínua, por exemplo, para remover a folhagem cuidadosamente do cascalho ou do jardim de pedra. Em superfícies maiores, rolos condutores removíveis auxiliam, e com uma roda trituradora, é possível cortar a folhagem, conforme a necessidade.

Remover sujeira e folhagem com um soprador de folhas Kärcher durante o ano todo

Mais do que varrer a folhagem: Soprador e aspirador de folhas multitalento

Quando a remoção de folhagem no outono estiver concluída, o trabalho dos sopradores e aspiradores de folhas ainda não está encerrado. Eles podem ser utilizados durante o ano inteiro na casa, na área e no jardim. Alguns exemplos:

Avisos importantes

  • Para não irritar os vizinhos, informe-se sobre eventuais regulamentações antirruído regionais antes de usar o soprador de folhas.

  • Aspirar galhos espessos, terra de canteiros ou folhagem molhada pode obstruir ou até mesmo danificar o aparelho.

Remover folhagem com uma varredora Kärcher

Dica 3: Varrer folhagem em áreas maiores com a varredora 

Varrer a folhagem com vassoura e ancinho também implica em precisar recolhê-la depois. Porém, nesse meio-tempo, o vento de outono sopra no monte de folhas, espalhando as novamente. Portanto, o ideal é resolver as duas coisas em uma etapa de trabalho: Varrer a folhagem e recolhê-la com um aparelho, uma varredora

Varredoras são especialmente indicadas para superfícies pavimentadas, como calçadas, entradas ou a rua, e removem a folhagem e sujeira sem a necessidade de abaixar-se, graças à alavanca de avanço de altura ajustável e simplesmente ao movimentar o aparelho. O depósito de detritos oferece muito espaço e pode ser esvaziado facilmente. Conforme o modelo, é possível montar 1 ou 2 vassouras laterais sem necessidade de ferramenta. Assim, arestas, cantos e fugas também são limpos. Com a vassoura mecânica manual S 4 Twin 2-in-1, mesmo a folhagem molhada não é problema: As vassouras laterais possuem cerdas mais grossas, varrendo inclusive áreas molhadas sem problemas.

As varredoras têm aplicação o ano inteiro: varrer folhagem, remover material de distribuição do inverno, recolher pólen e flores. E depois de utilizá-la? Basta dobrar a alavanca de avanço inclinável para frente e armazená-la de pé com pouca necessidade de espaço no depósito, na garagem ou no porão.

Dica 4: Remover folhagem de calhas e tubos

Quem tem árvores próximo à casa sabe: Folhas, pequenos galhos e sujeira se acumulam em calhas e canos. Aqui, também se devem remover sujeira e folhagem regularmente, para que a água fluvial seja escoada pelo caminho desejado e se evitem danos causados pela água. Uma vez que a sujeira adere, a remoção é um trabalho moroso e cansativo. Em muitos casos, trabalha-se em uma escada, que precisa ser deslocada com frequência para alcançar toda a extensão da calha. Com o conjunto de limpeza de calhas e tubos da Kärcher, em conjunto com as lavadoras de alta pressão Kärcher, as calhas e os tubos podem ser limpos sem esforço. 

O bico de limpeza de calhas do conjunto desloca-se sobre um trilho de forma praticamente automática ao longo da calha, graças à alta pressão do aparelho de limpeza. Na parte inferior do trilho de limpeza, dois bicos de alta pressão estão presos de modo que o jato de água flua para trás. O efeito de recuo impele o trilho para frente e desprende a sujeira, esguichando-a para trás. Com o comprimento da mangueira de 20 metros, é possível avançar bastante sem precisar ficar diretamente ao lado dele com a escada. Com uma breve instalação complementar, este acessório também permite eliminar entupimentos de tubos e canos de esgoto. Nesse caso, a mangueira de alta pressão é utilizada sem o trilho. Em vez disso, utiliza-se um bico de limpeza de tubo especial que, por meio do recuo do jato de água direcionado para trás, avança até o local de entupimento por folhagem e outras sujeiras, desobstruindo o cano. Dica: A mangueira do conjunto de limpeza de tubos possui uma marcação de segurança vermelha. A mangueira deve sempre ser introduzida no tubo no mínimo até essa marcação, e o procedimento de limpeza deve ser interrompido assim que a marcação ficar visível novamente, ao puxar a mangueira para fora. Isso protege contra o esguicho de retorno de água e também de possíveis perigos devido a uma mangueira de alta pressão rodopiante.

Dica da Kärcher: Eliminar folhagem de calhas e tubos
Remover folhagem com aspirador

Dica: Limpar túneis de luz e calhas de drenagem

Com o tempo, folhagem e sujeira solta também se depositam em túneis de luz e calhas de drenagem ao redor da casa, sendo necessário igualmente removê-las em intervalos regulares. Com um aspirador de líquido/sólidos é possível aspirar tanto impurezas líquidas quanto sólidas de forma rápida e sem esforço. Além disso, muitos aparelhos possuem uma função de sopro, que se mostra muito prática especialmente em lugares de difícil acesso.

Dica 5: Onde colocar a folhagem? Descartar corretamente

Graças a sopradores, aspiradores e varredoras de folhas, é simples varrer e recolher a folhagem. Mas onde depositá-la quando não se tem um local de compostagem próprio? Quantidades menores de folhagem e lixo orgânico podem ser descartadas no lixo comum, mas em terrenos com muitas árvores, o volume no outono se torna muito grande. Em algumas regiões, as prefeituras oferecem sacos ou serviços de coleta específicos, de modo que é possível entregar os resíduos para serem descartados. Caso contrário, outra alternativa é procurar o local de coleta de resíduos de jardinagem mais próximo.

Varrer a folhagem para a fogueira de outono? Em diversos municípios, queimar folhagem e restos de poda é proibido ou limitado a depender da época do ano. Isso é razoável, uma vez que folhas murchas ainda contêm tanta água a ponto de poderem exalar fumaça e odores desagradáveis durante a queima. Além disso, é possível que ocorra a formação de pó fino. Portanto, a folhagem deve ser descartada no lixo doméstico? Preferencialmente não – sacos inadequadamente cheios ou volumosos eventualmente podem ficar para trás. Portanto: Saco de lixo para folhagem, local de coleta ou compostagem. Quem tiver espaço suficiente, também pode fazer um pequeno monte de folhagem como quartel-general de inverno para ouriços e outros pequenos animais.

Dica da Kärcher: Recolher folhagem em um depósito

