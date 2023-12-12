Remover plantas daninhas: dicas contra o crescimento de plantas daninhas
Os amantes de jardinagem sabem como é: você está contente que a estação de jardinagem comece finalmente de novo na Primavera e tudo comece a florescer esplêndidamente. Se ao menos não houvesse este "inimigo" natural que todos os anos causa problemas nos canteiros, no relvado, nas calçadas ou no terraço: Plantas daninhas. No entanto, ao contrário do ditado "sem trabalho duro, nada cresce, apenas as plantas daninhas", as plantas daninhas podem ser muito bem controladas no seu próprio jardim com as ferramentas certas. Mas o que tem de ter em mente ao remover plantas daninhas? Cinco perguntas e respostas.
Os remédios caseiros ajudam na remoção de plantas daninhas?
Sem dúvida! Os remédios caseiros são - se usados corretamente - muito eficazes e uma alternativa se não houver ferramentas profissionais de jardinagem disponíveis. Claro, depende do quanto você quer LiDAR com o assunto. Se você quer remover plantas daninhas tão facilmente quanto possível e sem gastar muito tempo, é melhor usar ferramentas profissionais. Os botânicos e entusiastas de jardinagem, no entanto, sabem que existem alguns truques de remédio caseiro que podem facilitar a remoção de plantas daninhas.
A água quente é um remédio caseiro de longa duração para a remoção permanente de plantas daninhas. Por exemplo, você pode deitar água a ferver da cozedura de batata ou massa sobre a planta daninha ofensiva em vez de a deitar apenas pelo lavatório. A água quente fervente destrói todas as células das plantas selvagens - mas para potenciar o efeito tem de repetir este processo várias vezes. Outra desvantagem é que as plantas daninhas não desaparecem imediatamente, mas apenas depois algum tempo.
Além disso, há a possibilidade de literalmente "abafar" as plantas daninhas. Isto funciona muito bem com a cobertura convencional de palha da loja de bricolagem, por exemplo. A palha de plantas contém taninos que suprimem a germinação de plantas daninhas selvagens.
Qual o momento perfeito para a mondadura de plantas daninhas?
A monda é melhor realizada depois de uma chuva ou após a rega do jardim, uma vez que depois o solo está úmido e solto. As raízes e as sementes de plantas daninhas oferecem menos resistência e são, assim, mais fáceis de remover quando o solo é umedecido.
Não importa qual o método ou quais as ferramentas de jardim quevocê utiliza para remover plantas daninhas: A fim de remover eficazmente as plantas daninhas, é melhor eliminar as pragas várias vezes por ano do que esperar muito tempo, porque então se torna ainda mais demorado. Além disso, é feito algo bom para as nossas queridas flores e plantas úteis, uma vez que elas não têm de partilhar a água com as plantas daninhas. A propósito: Se você quiser podar sebes e arbustros, deve então eliminar o mato e a vegetação - dessa forma, as plantas daninhas, musgo e líquenes fúngicos não terão chance de crescer.
O que ajuda contra as plantas daninhas?
As plantas daninhas são plantas que crescem naturalmente, isto é, plantas que crescem sem intervenção humana, ao contrário das plantas cultivadas e ornamentais. Uma vez que as plantas daninhas brotam aleatoriamente e permanentemente do solo em muitos cantos do jardim, elas não são tão fáceis de se livrar delas. As plantas daninhas selvagens como os dentes-de-leão e urtigas crescem principalmente em canteiros e no relvado, e também são frequentemente encontradas em fendas e calçada. A maioria das pessoas recorre então a um raspador de juntas convencional, um arrancador de plantas daninhas ou uma picareta. Estes podem ser usados para remover plantas daninhas de uma forma imediata, mas este método é muito demorado, já que o progresso é muito lento e o trabalho rapidamente se torna cansativo para a coluna.
Para se livrar das plantas daninhas eficazmente e ao mesmo tempo de forma eficaz e ao mesmo tempo de forma ambientalmente amigável, existem vários métodos de tratamento que são recomendados em combinação. A mondadura é uma delas, mas é muito demorada. Primeiro, a área pavimentada a ser tratada deve ser limpa da sujeira mais grosseira e as folhas com uma picareta ou vassoura, e depois você limpa completamente entre as fendas. Isto funciona eficazmente com a ajuda de um raspador especial de fendas, mas é demorado no caso de calçada não linear. Depois, varra as plantas daninhas que já foram removidas antes de atacar os musgos ou fungos mais resistentes no próximo passo.
Como eliminar plantas daninhas para sempre
Entretanto, existem ferramentas especiais de jardinagem que tornam a mondadura muito mais fácil e consideravelmente reduzir a carga de trabalho. Estes incluem, por exemplo roçadora de plantas daninhas a bateria. Assim, terraços de pedra e entradas pavimentadas podem ser limpos de plantas daninhas convenientemente e, acima de tudo, de uma forma que seja mais agradável para as costas. O processo ocorre em apenas alguns passos:
- Quem quiser remover as plantas daninhas com uma roçadora de plantas daninhas deve escolher um dia adequado para o trabalho. O aparelho funciona mais eficazmente em tempo seco.
- Ao operar a roçadora de plantas daninhas, roupas de proteção apropriadas devem ser sempre usadas. Isso inclui luvas, proteção de ouvido, sapatos resistentes e óculos de proteção.
- Primeiro, o cabo telescópico é ajustado à altura desejada. Depois de inserir a escova e ajustar a cabeça giratória, a bateria é empurrada para dentro do suporte até que ele engaje audivelmente.
- Como com um cortador de relva convencional, um botão de desbloqueio deve agora ser premido e mantido premido antes que a roçadora possa ser iniciada através do interruptor do dispositivo. Depois solte o botão de desbloqueio.
- Agora a roçadora de plantas daninhas é movida sobre a superfície para ser limpa com movimentos lentos, sempre com um ângulo ligeiro e sem exercer pressão. Isso permite que a escova de nylon rotativa na cabeça de limpeza do dispositivo remova todas as plantas daninhas na superfície. Se as plantas daninhas forem muito resistentes, execute este passo várias vezes.
Eliminação de plantas daninhas através de produtos químicos?
É lido repetidamente sobre os produtos químicos para remoção de plantas daninhas que são aplicados nas plantas daninhas diluídas com água. No entanto, isso não é aconselhável porque os químicos atacam as plantas e os solos e podem se infiltrar nas águas subterrâneas. Portanto, a lei de proteção do ambiente aplicável nacionalmente proíbe frequentemente o uso de herbicidas.
Remoção de plantas daninhas por queima?
Outro método popular de remoção de plantas daninhas é a queima. Este método de remoção de plantas daninhas também não é recomendado, uma vez que a queima de plantas daninhas representa um risco de incêndio para as plantas e edifícios circundantes, bem como para os pequenos animais.