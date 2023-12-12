Os remédios caseiros ajudam na remoção de plantas daninhas?

Sem dúvida! Os remédios caseiros são - se usados corretamente - muito eficazes e uma alternativa se não houver ferramentas profissionais de jardinagem disponíveis. Claro, depende do quanto você quer LiDAR com o assunto. Se você quer remover plantas daninhas tão facilmente quanto possível e sem gastar muito tempo, é melhor usar ferramentas profissionais. Os botânicos e entusiastas de jardinagem, no entanto, sabem que existem alguns truques de remédio caseiro que podem facilitar a remoção de plantas daninhas.

A água quente é um remédio caseiro de longa duração para a remoção permanente de plantas daninhas. Por exemplo, você pode deitar água a ferver da cozedura de batata ou massa sobre a planta daninha ofensiva em vez de a deitar apenas pelo lavatório. A água quente fervente destrói todas as células das plantas selvagens - mas para potenciar o efeito tem de repetir este processo várias vezes. Outra desvantagem é que as plantas daninhas não desaparecem imediatamente, mas apenas depois algum tempo.

Além disso, há a possibilidade de literalmente "abafar" as plantas daninhas. Isto funciona muito bem com a cobertura convencional de palha da loja de bricolagem, por exemplo. A palha de plantas contém taninos que suprimem a germinação de plantas daninhas selvagens.