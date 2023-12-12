Tratamento do jardim: Os melhores truques e dicas
Quer seja na primavera, quando a temporada de jardinagem recomeça a todo vapor, ou durante os meses de outono, quando o jardim é preparado aos poucos para o inverno – quem deseja manter o jardim verde e bonito no longo prazo tem bastante trabalho pela frente. Com estas dicas de especialistas, o tratamento do jardim com certeza vai ser um sucesso.
Dicas de especialistas para um jardim bem-cuidado
O tratamento do jardim pode ser trabalhoso, mas acima de tudo, também é prazer, diversão e, ao mesmo tempo, uma pausa do cotidiano frequentemente corrido. E quem está devidamente preparado sabe o que deve ser feito quando no jardim. Isso poupa muito tempo e nervos, por exemplo no caso de se podar arbustos na época errada por engano. Mas em qual época do ano afinal é a hora de podar cercas vivas e árvores? Com que frequência se deve cortar ou adubar a grama? O que se deve considerar na rega de jardim? E como proteger um pequeno lago e o jardim para o inverno?
Com as dicas e os truques de jardinagem a seguir, você estará preparado para todas as tarefas:
Dicas de jardinagem: Conservar o gramado, cercas vivas e árvores corretamente
Cercas vivas que delimitam a propriedade não apenas são um destaque visual no jardim, mas também uma conveniente proteção dos olhares curiosos de transeuntes ou vizinhos. No entanto, elas exigem uma conservação regular. Assim, não há como fugir de se informar sobre quais técnicas de poda podem ser utilizadas e quais aparelhos de jardinagem são mais adequados para o cuidado das cercas vivas.
Portanto, antes de podar a cerca viva, deve-se considerar qual o tipo de poda de cerca viva pretendido, já que isso define se a poda é feita em forma de trapézio ou retângulo. A primeira opção é bastante popular, por rejuvenescer a cerca viva partindo de cima.
Falando em rejuvenescimento. A poda de rejuvenescimento nos leva à poda de árvores; afinal, não são só as cercas vivas e os arbustos que precisam ser podados de tempos em tempos. As árvores do jardim também precisam de conservação regularmente para poderem dar muitas flores e frutos e para que se possa desfrutar deles por muito tempo. Mas como podar as árvores corretamente? Engana-se quem pensa que os galhos e ramos podem simplesmente ser cortados em qualquer lugar com a ferramenta de jardinagem que seja. Para podar árvores corretamente, os proprietários de jardim definitivamente devem ter à disposição as seguintes ferramentas: uma tesoura de poda ou motosserra – para isso, os modelos movidos a bateria são ótimos – assim como o vestuário de proteção e uma escada.
Em intervalos muito mais frequentes, por sua vez, deve-se cortar a grama. Este precisa de muita conservação, justamente a partir dos meses da primavera. Mas cortar a grama tem toda uma técnica, ainda que a princípio isso possa soar curioso. Mas como jardineiros amadores devem proceder da melhor forma? Para ter uma grama verde, exuberante, um fator que já ajuda é entender os princípios básicos de cortar grama: Afinal, quem estuda o assunto sabe, por exemplo, que não se deve cortar a grama molhada. O calor excessivo também prejudica as folhas recém-cortadas da grama. Mas por que isso é assim? Quando se deve utilizar uma máquina de cortar grama e em qual caso, um aparador de grama movido a bateria ou um robô cortador de grama são mais adequados? Com as dicas certas, é possível selecionar ferramentas de corte apropriadas às necessidades pessoais e evitar erros ao cortar a grama.
Truques e dicas para a rega de jardim
Quem conserva e aduba seus canteiros, flores e o gramado corretamente, já percorreu boa parte do caminho para tornar o jardim bonito e, além disso, fazê-lo crescer com vitalidade. É claro que isso só funciona quando se rega o gramado e as plantas regularmente. No caso, trata-se principalmente de acertar o momento ideal e conhecer a técnica correta de rega ou irrigação. Por exemplo, é preciso levar em consideração que as plantas e os solos têm necessidades diferentes e que eles são regados com maior ou menor frequência de acordo com o tipo.
Além disso, fãs de jardinagem também podem apostar em uma irrigação automática. Com ajuda de um sistema de irrigação automático, economiza-se muito tempo. Além disso, esse método de irrigação economiza muito mais recursos do que a rega manual. Isso se dá graças a sistemas de irrigação computadorizados, nos quais a água é captada da ligação de água residencial ou, por meio de uma bomba geradora de pressão, de um bidão coletor de águas pluviais ou uma cisterna.
Um recanto aconchegante no jardim: Dicas para a limpeza de terraços e móveis de jardim
Para muitos, o próprio jardim é um lugar de retiro para descansar. Quando tudo floresce e está bem-cuidado, dá para curtir o tempo junto com amigos e família depois do trabalho. Por exemplo, que tal um churrasco no novo terraço de madeira ou pedra? Uma tendência definitivamente pode ser observada: Cada vez mais pessoas querem embelezar o seu jardim e valorizá-lo com móveis de jardim de qualidade e terraços. Isso torna o jardim agradável e aconchegante. Claro que se deve ter em mente que terraços de madeira precisam ser limpos e conservados regularmente. Isso previne o envelhecimento do revestimento, protegendo-o contra ervas daninhas, musgo e fungos nocivos. O mesmo também se aplica a móveis de jardim, sendo que o ideal é limpar a sujeira na superfície com água morna e um detergente universal. Outra alternativa é utilizar uma lavadora de média ou alta pressão.
Proteger o jardim para o inverno
Quem deseja proteger o seu jardim para o inverno, precisa levar alguns fatores em consideração. Nesse caso, indica-se levar plantas em vasos e móveis de jardim para dentro de casa e podar canteiros de flores ou arbustos mais uma vez. Depois, pode-se adubá-los com terra vegetal. Nossa dica: Os restos da poda, que, a propósito, pode ser descartado ainda melhor ou utilizado para tratamento do jardim se for cortado em pequenos pedaços, pode ser colocado sobre os canteiros para protegê-los da geada. Ao mesmo tempo, resolve-se o problema de o que fazer com folhas caídas e galhos – pelo menos em parte, uma vez que, no outono, a maioria dos arbustos e árvores perde as folhas, de modo que também é preciso pensar no descarte de folhagem.