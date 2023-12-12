Dicas de especialistas para um jardim bem-cuidado

O tratamento do jardim pode ser trabalhoso, mas acima de tudo, também é prazer, diversão e, ao mesmo tempo, uma pausa do cotidiano frequentemente corrido. E quem está devidamente preparado sabe o que deve ser feito quando no jardim. Isso poupa muito tempo e nervos, por exemplo no caso de se podar arbustos na época errada por engano. Mas em qual época do ano afinal é a hora de podar cercas vivas e árvores? Com que frequência se deve cortar ou adubar a grama? O que se deve considerar na rega de jardim? E como proteger um pequeno lago e o jardim para o inverno?

Com as dicas e os truques de jardinagem a seguir, você estará preparado para todas as tarefas: