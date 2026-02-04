BICO DE ESPUMA 0,6 L

Características e benefícios
Tanque com capacidade de 0,6 litros
Troca facilitada entre detergentes
Espuma poderosa e aderente
  • Limpeza sem esforço de todas as superfícies
Dosador de detergente
Recipiente de detergente transparente
  • Conteúdo sempre visível.
Especificações

Dados técnicos

Colour Antracite
Peso (kg) 0,2
Peso (com embalagem) (kg) 0,3
Medidas (c x l x a) (mm) 93 x 201 x 184
compatibilidade Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Videos
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • para jardins no invernos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Muros e paredes.
Encontrar peça

