BICO DE ESPUMA 0,6 L
Características e benefícios
Tanque com capacidade de 0,6 litros
Troca facilitada entre detergentes
Espuma poderosa e aderente
- Limpeza sem esforço de todas as superfícies
Dosador de detergente
Recipiente de detergente transparente
- Conteúdo sempre visível.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|Antracite
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|93 x 201 x 184
|compatibilidade
|Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Veículos
- para jardins no invernos
- Para limpeza de motos e scooters
- Muros e paredes.
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.