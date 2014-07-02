Bico para limpeza de tubulação D30 R1/8" 50

30 mm Bico de limpeza de tubulação com fio interno. Jatos de várias direções para limpeza ecológica de drenos entupidos e tubulações.

Bico de limpeza de tubulação de 16 mm em latão com rosca interna . Indicado para a limpeza ecológica de drenos entupidos e tubulações.

Características e benefícios
Três jatos voltados para trás garantem propulsão ideal
  • Bico e mangueira de limpeza de tubos se movem automaticamente dentro do tubo.
Conexão: 1/8"
  • Compatível com mangueiras de limpeza de tubos.
Diâmetro externo: 30 mm
  • Adequado para tubos com diâmetro interno a partir de 40 mm.
Especificações

Dados técnicos

Diâmetro (mm) 30
Tamanho do bico ( ) 50
Chassi removível R 1/8"
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados