Bico para limpeza de tubulação D30 R1/8" 50
30 mm Bico de limpeza de tubulação com fio interno. Jatos de várias direções para limpeza ecológica de drenos entupidos e tubulações.
Bico de limpeza de tubulação de 16 mm em latão com rosca interna . Indicado para a limpeza ecológica de drenos entupidos e tubulações.
Características e benefícios
Três jatos voltados para trás garantem propulsão ideal
- Bico e mangueira de limpeza de tubos se movem automaticamente dentro do tubo.
Conexão: 1/8"
- Compatível com mangueiras de limpeza de tubos.
Diâmetro externo: 30 mm
- Adequado para tubos com diâmetro interno a partir de 40 mm.
Especificações
Dados técnicos
|Diâmetro (mm)
|30
|Tamanho do bico ( )
|50
|Chassi removível
|R 1/8"
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1