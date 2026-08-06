Bocal do rotor limpeza do tubo D30/060

Bico Turbo Limpeza de Tubos: Jato rotativo inclinado para frente (sujeira difícil). 3 jatos traseiros para propulsão e manuseio fácil.

O Bico Turbo Inovador (∅30 mm) para limpeza de tubos combina jato rotativo inclinado para frente (remove sujeira persistente) e três jatos traseiros (30∘) que garantem propulsão e fácil manuseio.

Especificações

Dados técnicos

Diâmetro (mm) 30
Tamanho do bico ( ) 60
Chassi removível R 1/8"
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
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