Bocal turbo para estofados VC 6 e DS 5600
Escova rotativa para limpeza de estofados. Permite que o aspirador de pó de alcançe e remova a sujidade mais facilmente. Indicado para limpeza de sofás, estofados, com ação de limpeza profunda. Indicado para: VC 6100, VC 6200, VC 6300 e DS 5600.
Características e benefícios
escova rotativa
- Para a remoção de sujeiras mais difíceis, por exemplo, pelos de animais em tapetes.
- capta pelos de animais com eficiência
- capta de forma eficaz as sujeiras de tapetes com cerdas altas
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Largura nominal padrão (mm)
|35
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|200 x 165 x 67
Áreas de aplicação
- Bancos de carros