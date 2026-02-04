Bocal turbo para estofados VC 6 e DS 5600

Escova rotativa para limpeza de estofados. Permite que o aspirador de pó de alcançe e remova a sujidade mais facilmente. Indicado para limpeza de sofás, estofados, com ação de limpeza profunda. Indicado para: VC 6100, VC 6200, VC 6300 e DS 5600.

Características e benefícios
escova rotativa
  • Para a remoção de sujeiras mais difíceis, por exemplo, pelos de animais em tapetes.
  • capta pelos de animais com eficiência
  • capta de forma eficaz as sujeiras de tapetes com cerdas altas
Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 1
Largura nominal padrão (mm) 35
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,3
Peso (com embalagem) (kg) 0,4
Medidas (c x l x a) (mm) 200 x 165 x 67
  • Bancos de carros