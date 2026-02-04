Aspirador de pó NT 585 127V *BR

Desenvolvidos para suprir necessidades profissionais, os aspiradores de pó e líquido da Karcher, além de apresentar o melhor desempenho na limpeza em larga escala, dispõe dos melhores preços do mercado. Ideal para hotéis, restaurantes e hospitais, entre outros tipos de estabelecimentos, o Aspirador de pó Karcher NT 585 é também silencioso, com apenas 89 dB. Reconhecida pela excelência de seus produtos das linhas profissionais, a Karcher é uma marca consolidada e possui a aprovação do público, que pode contar com aspiradores de pó inovadores e desenvolvidos a partir das mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado. Com um motor potente e inovador, esse é um aspirador de pó e líquidos de alto desempenho, com tecnologia que não permite que haja perda de sucção, além de contar com um sistema de filtragem com a máxima eficiência. Projetado por grandes experts do mercado, o Aspirador de pó Karcher NT 585 vem equipado com filtro especial fabricado a partir de tecido lavável, o que facilita, e muito, no momento de remover os resíduos que se acumulam dentro do eletrodoméstico. Perfeito para facilitar na limpeza e na manutenção!

Especificações

Dados técnicos

Capacidade do recipiente de resíduos (L) 15
Nível de ruído (dB(A)) 89
Cabo elétrico (m) 3,5
Tensão (V) 127
Peso sem acessórios (kg) 4,3
Peso (com embalagem) (kg) 6,1
Medidas (c x l x a) (mm) 373 x 342 x 468

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de sucção: 2 m
  • Saco filtro: Lã
  • Bocal para pisos
  • Bocal para cantos
