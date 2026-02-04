Desenvolvidos para suprir necessidades profissionais, os aspiradores de pó e líquido da Karcher, além de apresentar o melhor desempenho na limpeza em larga escala, dispõe dos melhores preços do mercado. Ideal para hotéis, restaurantes e hospitais, entre outros tipos de estabelecimentos, o Aspirador de pó Karcher NT 585 é também silencioso, com apenas 89 dB. Reconhecida pela excelência de seus produtos das linhas profissionais, a Karcher é uma marca consolidada e possui a aprovação do público, que pode contar com aspiradores de pó inovadores e desenvolvidos a partir das mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado. Com um motor potente e inovador, esse é um aspirador de pó e líquidos de alto desempenho, com tecnologia que não permite que haja perda de sucção, além de contar com um sistema de filtragem com a máxima eficiência. Projetado por grandes experts do mercado, o Aspirador de pó Karcher NT 585 vem equipado com filtro especial fabricado a partir de tecido lavável, o que facilita, e muito, no momento de remover os resíduos que se acumulam dentro do eletrodoméstico. Perfeito para facilitar na limpeza e na manutenção!