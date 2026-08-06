Copo lança de espuma Advanced 3, 900 L/h - 2500 L/h

Lança de Espuma Advanced 3: Ecobrass (resistente a químicos). Ótima espuma, dosagem precisa (3 estágios) e ajuste flexível de ângulo.

A Lança de Espuma Advanced 3 é robusta e de alta qualidade, com corpo principal em Ecobrass (muito resistente a agentes agressivos). Oferece manuseio simples, ótima qualidade de espuma e dosagem precisa em 3 estágios. Possui recipiente ergonômico e estável com grande abertura de enchimento. O ângulo de pulverização é ajustável. Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h).

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Água (L/h) 900 - 2500
Tamanho do bico ( ) 38
Pressão Máxima (bar) 300
Dosagem (%) 1 - 2 - 4
Reservatório (L) 1
temperatura (°C) máx. 60
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 0,8
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