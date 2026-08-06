A Lança de Espuma Advanced 3 é robusta e de alta qualidade, com corpo principal em Ecobrass (muito resistente a agentes agressivos). Oferece manuseio simples, ótima qualidade de espuma e dosagem precisa em 3 estágios. Possui recipiente ergonômico e estável com grande abertura de enchimento. O ângulo de pulverização é ajustável. Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h).