Copo lança de espuma Advanced 3, 900 L/h - 2500 L/h
Lança de Espuma Advanced 3: Ecobrass (resistente a químicos). Ótima espuma, dosagem precisa (3 estágios) e ajuste flexível de ângulo.
A Lança de Espuma Advanced 3 é robusta e de alta qualidade, com corpo principal em Ecobrass (muito resistente a agentes agressivos). Oferece manuseio simples, ótima qualidade de espuma e dosagem precisa em 3 estágios. Possui recipiente ergonômico e estável com grande abertura de enchimento. O ângulo de pulverização é ajustável. Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h).
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|900 - 2500
|Tamanho do bico ( )
|38
|Pressão Máxima (bar)
|300
|Dosagem (%)
|1 - 2 - 4
|Reservatório (L)
|1
|temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,8
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