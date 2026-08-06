Enrolador de mangueira automático em aço inox / PVC, 20 m
Enrolador Automático Inox (20 m): Estrutura em aço inoxidável e tambor de plástico. Máxima resistência.
Enrolador de Mangueira Automático (20 m) Inox: Estrutura em aço inoxidável, tambor de plástico.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|20
|temperatura (°C)
|máx. 150
|Pressão Máxima (bar)
|200
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|13,2
Itens inclusos
- Enrolador de mangueira
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