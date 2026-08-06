Enrolador de mangueira automático em aço inox / PVC, 20 m

Enrolador Automático Inox (20 m): Estrutura em aço inoxidável e tambor de plástico. Máxima resistência.

Enrolador de Mangueira Automático (20 m) Inox: Estrutura em aço inoxidável, tambor de plástico.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 20
temperatura (°C) máx. 150
Pressão Máxima (bar) 200
Cor M22 x 1,5
Peso (com embalagem) (kg) 13,2

Itens inclusos

  • Enrolador de mangueira
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.